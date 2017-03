Wie is Tom Clancy? - Een grote liefde voor techniek

“Er zijn twee soorten mensen: zij die alles verteld moet worden en zij die het zelf uitvogelen.” Deze week is Ghost Recon Wildlands uitgekomen, de zoveelste actiegame met “Tom Clancy’s” ervoor. Wie is Tom Clancy precies en wat heeft hij met games te maken?

Tom Clancy is inmiddels niet meer onder ons. In 2013 overleed de 66-jarige auteur, die dertig boeken schreef waaronder zeventien New York Times bestsellers. Clancys boeken gingen maar liefst 100 miljoen keer over de toonbank. De Amerikaanse schrijver uit Baltimore werd voornamelijk bekend door het boek The Hunt for Red October, een van de favoriete boeken van president Reagan.

Van Ghost Recon tot ghost writer

Een term die onlosmakelijk verbonden is met Clancy, is ghostwriting. Er zijn diverse boeken, filmscripts en gamescenario’s waarop de naam Tom Clancy prijkt in koeienletters, terwijl ze eigenlijk zijn geschreven door andere auteurs.

Kill your darlings

Clancy was in vele opzichten een typische Amerikaan: hij had veel respect voor het leger en defensie, hij was deels eigenaar van baseballteam Blatimore Orioles en tijdens zijn studententijd was hij de voorzitter van de schaakclub. Na zijn studie ging hij aan de slag bij de opa van zijn vrouw als verzekeringsagent terwijl hij zijn debuut schreef, The Hunt for Red October. Voor vijfduizend dollar verkocht hij het boek in 1984 aan Naval Institute Press. Het werd in plaats van de vijfduizend keer die Clancy in gedachten had, maar liefst 45.000 keer verkocht.



De bekende schrijversterm “kill your darlings”, wat slaat op het moeten weghalen van geliefde passages in schrijfsels, is iets waar Clancy zeer mee bekend is. De populariteit van The Hunt for Red October is mogelijk deels te danken aan de uitgever, want die verzocht Clancy maar liefst honderd pagina’s te verwijderen. Reden was dat er te veel technische details in het boek stonden. Clancy had een grote kennis en voorliefde voor techniek. Dat uitte zich onder andere in de 1 miljoen dollar die hij vele jaren later investeerde in Rotary Rocket, een private ruimtevaartorganisatie die helaas inmiddels niet meer bestaat.

Geen ex-militair

Je zou door zijn onderwerpkeuze denken dat Tom zelf een oorlogsveteraan is, maar niets is minder waar: hij werd tot zijn grote spijt afgekeurd door Uncle Sam omdat zijn ogen niet in orde waren. Overigens was hij wel de eigenaar van een tank. Voor research natuurlijk.

Een van de meest tragische gebeurtenissen uit de Amerikaanse historie is onlosmakelijk verbonden met Tom Clancy. In de dagen na 11 september 2001 werd hij door diverse media geïnterviewd. Reden is dat hij in 1994 het boek Debt of Honor schreef, waarin een Japanse piloot zijn Boeing 747 in een Amerikaans overheidsgebouw vloog. Een boek met bijna griezelig veel overeenkomsten als die van de terroristische aanslagen die in 2001 plaatsvonden.



Overigens stak Clancy zijn mening over ‘9/11’ niet onder stoelen of banken: hij suggereerde dat linkse politici deels verantwoordelijk waren voor de aanvallen door hun houding ten opzichte van de CIA.

Geleidelijk uitbreiden

Tom Clancy is heel geleidelijk van schrijver naar film- en gameschrijver gegaan. Het boek The Hunt for Red October werd zeer succesvol verfilmd, net als de boeken Patriot Games, Clear and Present Danger en The Sum of All Fears. Dat is sowieso typerend aan de loopbaan van Clancy: hij was een schrijver, maar hij wist zijn prachtige verhalen over spionage, oorlog en wetenschap ook heel goed via andere media aan de man kon brengen.



U ziet een beetje geel

Hij zit in een Simpsons-aflevering genaamd Diatribe of a Mad Housewife (S15E10), waarin Marge een boek schrijft genaamd “The Harpooned Heart”. Een boek waarvan de gele cartoonvariant van Tom Clancy helemaal wild is.

Dat ging verder dan film alleen: al vrij vroeg in zijn carrière stortte Clancy zich in de wereld van games. In 1996 startte hij gamestudio Red Storm Entertainment, dat jarenlang spellen maakte gebaseerd op Clancy-boeken als Rainbow Six,The Hunt for Red October, Red Storm Rising, SSN en The Sum of All Fears. Niet alleen qua verhaal was Clancy betrokken: dankzij zijn grote liefde voor techniek leerde hij games ontwerpen. In 2008 werd Red Storm Entertainment overgenomen door Ubisoft.Net als de boeken hebben ook de gamefranchises waar Tom Clancy’s voor staat al honderden miljoenen dollars in het laatje gebracht.

Quotes van Clancy

Dit artikel begon niet voor niets met een quote: er zijn geweldige uitspraken van Clancy te vinden: “Vraag nooit welke computer iemand heeft. Als hij een Mac-gebruiker is, dan vertelt hij het je wel. Zo niet, waarom zou je hem voor schut zetten?” “Ik heb allemaal dingen verzonnen die waarheid zijn geworden, dat is het angstige ervan.” “Helikopters vliegen niet, ze vibreren zo erg dat de grond ze weert.”

Als je de inkomsten van films en natuurlijk de boeken meerekent, dan is meneer Clancy een heleboel geld waard: naar schatting 300 miljoen dollar. Hij werd geroemd om zijn kennis van defensie en wapens. Erg bijzonder, gezien het feit dat hij zijn passie (het leger) niet kon najagen door zijn gezondheid.

De man vol ideeën is erg vroeg (en onder vage omstandigheden) heengegaan. Gelukkig worden er nog steeds games gemaakt die zijn naam dragen en ook Wildlands doet die naam eer aan.



Door: Laura Kempanaar