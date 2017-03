Dit was het nieuws - Horizon krijgt uitbreiding

In Dit was het nieuws bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Horizon Zero Dawn krijgt verhaaluitbreiding

Guerrilla Games heeft vandaag bekendgemaakt dat Horizon Zero Dawn 2,6 miljoen stuks heeft verkocht in de eerste twee weken, waarmee het de bestverkopende nieuwe first-party IP is. Ook werkt het team nu aan een verhaaluitbreiding voor de game.

Directeur Hermen Hulst zegt dat Horizon Zero Dawn nog maar het begin is van de wereld: "We zijn heel blij dat Horizon Zero Dawn is omarmd door de critici en spelers. Het ontwikkelen van de game deden we met liefde, dus het is extreem bevredigend om te zien dat hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie wordt opgewekt bij het publiek.

Dit is nog maar het begin van Aloys verhaal en onze ontdekkingsreis in de wereld van Horizon Zero Dawn, met het team al hard aan het werk voor een uitbreiding van het verhaal."

Wanneer de uitbreiding voor de game verschijnt is nog niet duidelijk. Horizon Zero Dawn verscheen op 1 maart voor de PlayStation 4 en kreeg een 9,5.

Quake Champions wordt gratis te spelen, krijgt ook betaaloptie

Quake Champions wordt een free-to-play game met een betaaloptie, aldus uitgever Bethesda.

Spelers hebben echter ook de optie om voor de game te betalen, zo laat creative director Tim Willits weten in een interview met Polygon. Betalende spelers kunnen meteen met alle personages aan de slag. "Het is een free-to-play game, maar spelers hebben de optie om de Champion Pack te kopen en meteen met alle Champions te spelen."

De game is free-to-play om zoveel mogelijk mensen aan het spelen te krijgen. Hoewel iedereen dezelfde maps krijgt en in dezelfde competities meedoet, krijgen betaalde spelers dus andere personages.

Deze personages zijn echter ook tijdelijk te ontgrendelen voor spelers die niet betalen. Zij moeten met in-game geld genaamd Favor betalen om tijdelijk met de diverse personages aan de slag te kunnen. Hoe lang die periode is, heeft Bethesda nog niet aangekondigd.

Geïnteresseerden kunnen zich nu opgeven voor de bèta van de pc-game.

Switch-firmware heeft negatieve invloed op prestaties van games

De firmware van de Switch zorgt ervoor dat bepaalde games minder goed presteren tijdens speelsessies in de dock-modus.

Dit probleem werd aangekaart in een artikel van Digital Foundry tijdens een speelsessie met Fast RMX. Tijdens het spelen in de dock-modus schakelde de game tussen 1080p en 900p of zelfs een lagere resolutie in een aantal gevallen. In de tabletmodus kan het voorkomen dat de pixeldichtheid verlaagd wordt.

In het artikel wordt vermeld dat dit probleem opgelost zal worden, waardoor Fast RMX consistent op 1080p moet draaien in de dock-modus. Wanneer de firmware van de Switch wordt geüpdatet is nog niet bekend. Het is nog onduidelijk wat voor effect dit gaat hebben op andere games.

Lees hier onze review van Fast RMX en bekijk hier wat onze ervaringen zijn met de Nintendo Switch.

PS4-games komen dit jaar naar PlayStation Now

Ergens dit jaar worden er PlayStation 4-games toegevoegd aan de streamingdienst van PlayStation Now. Voorheen waren er alleen PS3-games speelbaar via de service.

Dat meldt Sony op PlayStation Blog. Een exacte datum voor de toevoeging van PS4-games is nog niet bekend, maar de functionaliteit wordt ergens dit jaar uitgerold. In de komende weken wordt er een gesloten test gehouden en zullen enkele abonnees een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen.

Het streamen van PS4-games via PlayStation Now zal alleen werken op de PlayStation 4 en op Windows-pc's. De gamestreamdienst is momenteel ook nog beschikbaar op verschillende andere apparaten, zoals de PlayStation Vita en meerdere Samsung- en Sony-televisies, maar daar komt per 15 augustus van dit jaar verandering in. Sony stopt dan met de ondersteuning van alle platformen behalve de PS4 en pc.

Sony kondigde die wijziging halverwege vorige maand aan en gaf toen als reden op dat het al zijn aandacht wil richten op het verder ontwikkelen van PlayStation Now voor PS4 en pc. Mogelijk zijn de andere platformen niet geschikt voor het streamen van PS4-games en heeft Sony daarom besloten de ondersteuning hiervan stop te zetten.

PlayStation Now is in Nederland beschikbaar voor 16,99 euro per maand. Sony stelt dat de PS4-games die dit jaar worden toegevoegd niet in een apart abonnement onder worden gebracht. De titels worden toegevoegd aan het huidige aanbod. Welke games dat zijn, is nog niet bekend.

'Scorpio ondersteunt 4k 60fps-codec en bevat interne voeding'

Een anonieme bron van Windows Central zegt dat Microsofts Project Scorpio een interne voeding bevat. Ook zou het apparaat een codec voor opnames van 4k-beelden in 60fps ondersteunen.

Velen verwachtten dat vanwege de grafische kracht van de Scorpio de externe voeding weer terug zou keren, maar volgens het gerucht is dit niet het geval. De originele Xbox One bevatte een interne voeding, maar de veel kleinere Xbox One S wist dit wel te verwerken in de console zelf.

Ook ondersteunt de Scorpio volgens het gerucht de zogenaamde HVEC- en VP9-codec, waarvan de eerste het mogelijk maakt om beelden in 4k en 60fps op te nemen en te streamen. Dit is een grote stap vooruit ten opzichte van de 720p- en 30fps-beelden van de Xbox One in Game DVR. Volgens eerdere geruchten zal de console hierdoor ook andere videodiensten ondersteunen in 4k, zoals Netflix en blu-ray.

Project Scorpio zal eind dit jaar verschijnen. Mogelijk onthult Microsoft de console op de E3 in juni.



Nintendo brengt making of-reeks van Zelda: Breath of the Wild uit

Nintendo heeft een driedelige making of-reeks gemaakt rondom The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De making of-reeks is in zijn geheel online gepubliceerd door Nintendo. De drie video's van elk ongeveer tien minuten zijn hieronder te bekijken.



Cunning Stunts-update in GTA Online nu te downloaden

Vandaag is een aantal nieuwe circuits en auto's aan de Cunning Stunts-modus van GTA Online toegevoegd. Onder de nieuwe auto's bevinden zich raket aangedreven bolides, waarmee nog sneller door de circuits kan worden geracet.

De update bevat uitdagingen die speciaal gebouwd zijn voor nieuwe wagens als de Rocket Voltic, Ruiner 2000 en Blazer Aqua.

Daarnaast zal er een nieuwe Legendary Motorsport-wagen toegevoegd worden aan GTA Online, de Progen GP1. Dit weekend kunnen spelers verschillende extra Online-bonussen verdienen. Er is onder andere meer GTA$ en RP te verdienen en verschillende wagens zullen goedkoper zijn.

De update is vanaf vandaag gratis te downloaden voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.



SuperData: 'Nintendo Switch verkoopt wereldwijd 1,5 miljoen keer'

De Nintendo Switch is volgens SuperData wereldwijd 1,5 miljoen keer verkocht. Het onderzoeksbureau heeft cijfers van Japanse krant Famitsu gecombineerd met data van Gfk Group, het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut.

SuperData meldt dat er in de Verenigde Staten 500.000 stuks zijn verkocht en in Japan 360.000. Europa zou "niet veel daaronder zitten", met 85.000 in het Verenigd Koninkrijk en 110.000 stuks in Frankrijk.

De meeste cijfers zijn gebaseerd op het aantal verkopen na de eerste week, dus vermoedelijk ligt het aantal nu hoger dan 1,5 miljoen. Nintendo stelde als doel dat de Switch 2 miljoen stuks voor het einde van maart moet verkopen. Hierbij gaat het om het aantal geleverde apparaten aan retailers, terwijl SuperData enkel consumentenverkopen bijhoudt. Het is dus mogelijk dat Nintendo's doel al behaald is.

Tot slot heeft volgens de cijfers 89 procent van de Switch-bezitters The Legend of Zelda: Breath of the Wild gekocht, ongeveer 1,34 miljoen stuks.