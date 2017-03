Tekken 7 versus Injustice 2 - De strijd der strijden

In de ene hoek van de ring: het moordlustige Tekken 7, dat het opneemt tegen het bloeddorstige Injustice 2. Beide vechtgames komen binnenkort uit. Zonder ze te spelen, puur afgaand op de informatie die we tot nu toe over de games hebben, bepalen we of ze allebei wel in dezelfde gewichtsklasse thuishoren.

De geschiedenis

Tekken kent een lange geschiedenis: de reeks begon in 1994 met de gelijknamige arcadegame en groeide uit tot de bestverkochte vechtgameserie aller tijden met 44 miljoen stuks. De meest succesvolle uitgave in de reeks is Tekken 3, dat niet alleen enorm hoge cijfers scoorde bij critici, maar ook nog eens de op twee na bestverkochte vechtgame werd, na Super Smash Bros. Brawl.

Voor de geschiedenis van Injustice hoeven we aanzienlijk minder ver terug in de tijd te reizen: in 2013 verscheen Injustice: Gods Among Us, de eerste game en voorganger van Injustice 2. Injustice was direct populair bij recensenten door het grafische vuurwerk, het overtuigende stemacteerwerk en de bijna levensechte ervaring van vechten als en tegen superhelden en schurken.

De ontwikkelaar

Een van de achterliggende redenen dat Injustice direct serieus genomen werd, is dat Mortal Kombat-ontwikkelaar NetherRealm Studios achter de game zit. Mortal Kombat is natuurlijk een gigantische vechtgamefranchise die al sinds begin jaren ‘90 hoge ogen gooit (soms zowel letterlijk als figuurlijk).

De ontwikkelaar achter Tekken 7 is Bandai Namco, dat altijd al de studio achter de Tekken-franchise is geweest. We kunnen dus wel een kwalitatief hoogstaande game verwachten, als we naar de geschiedenis kijken van Tekken.

De gameplay

Uiteindelijk maakt de geschiedenis weinig uit: we leven hier en nu en dat betekent dat de nieuwe release vooral lekker moet spelen. De gameplay in Tekken 7 is bekende kost, met als interessante toevoeging dat je in de multiplayer kunt kiezen aan welke kant van het scherm je wil staan. Daarnaast biedt de game twee nieuwe technieken: Rage Art en Power Crush. Rage Art betekent dat je vlammen om je heen krijgt zodra je levensbalk onder de dertig procent valt, waarmee je extra schade kunt aanrichten. Al je opgekropte woede komt er namelijk in één keer uit in de vorm van een Rage Art-aanval, die wel dertig procent van het leven van je tegenstander kan verwijderen.



De Power Crush betekent dat de vijand je kan aanvallen, maar je daarbij alsnog kunt terugvechten. Je verliest zelf ook wat van je levensbalk, maar het is een stuk realistischer. Het geldt voor hoge of midden-aanvallen. Wat tot slot ook interessant is, is de Screw Attack, waarbij spelers die in de lucht worden geraakt wegdraaien, waarna er nog extra kan worden aangevallen wanneer ze de grond raken.

In Injustice 2 is de gameplay ook nagenoeg hetzelfde gebleven als in de eerste game. Er is nu wel een Gear System waarbij je loot krijgt zodat je personages kunt aanpassen met nieuwe outfits en uitrusting. Vooralsnog lijkt er aan de rest van de gameplay niets te zijn veranderd, op wat kleine aanpassingen na. Je kunt dwars door je vijand heen over de grond rollen en je kunt combo’s onderbreken door in de lucht te springen. Je moet er echter wel rekening mee houden dat dit van je meter afgaat en dat als de vijand goed anticipeert, hij of zij dus ook mid-combo de strategie kan aanpassen.

Het verhaal

Injustice 2 speelt zich vijf jaar na de situatie met de High Councilor af in een dystopische setting. De Dark Knight heeft te kampen met zowel een wereld die uit elkaar is gevallen als een Superman waar hij het (uiteraard) niet mee eens is. Zijn grootste probleem is echter Brainiac. Om dat probleem hoofd te bieden, heeft hij een nieuwe groep DC-collega’s om zich heen verzameld.

Een helder verhaal voor Injustice 2 dus, terwijl Tekken 7 zich juist hult in mysterie. Er schijnt meer duidelijk te worden over de vete tussen Heihachi Mishima, zijn zoon Kazuya en zijn kleinzoon Jin. Klinkt prima, maar Street Fighter-gastpersonage Akuma schijnt dan ook weer een belangrijke rol te hebben in het verhaal. Hoe dan? Meer weten we niet.



De vechters

Naast Akuma als vechter, heeft Tekken 7 een line-up van 38 speelbare vechters, waarvan 20 stuks vanaf de release in de game zitten. Er zijn acht personages die in Tekken 7 hun debuut maken: Savate-bokser Katarina Alves, Anti-Devil-strijder Claudio Serafino, dansvechter Lucky Chloe, militaire verdediger Shaheen, Eskrima-vechter Josie Rizal, Hachijo-karateka Kazumi Mishima, de duistere Akuma uit Street Fighter, de ninja Master Raven, cyberstrijder Gigas en een nieuwe Jack genaamd Jack-7.

In Injustice 2 zitten met 28 speelbare personages aanzienlijk minder vechters in de game, maar dit wordt nog wel uitgebreid met negen downloads. Het aantal nieuwe personages is 16 stuks: Atrocitus, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Cheetah, Darkseid, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Gorilla Grodd, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl en Swamp Thing.

De platforms en releasedata

Injustice 2 verschijnt op Android, iOS, PlayStation 4 en Xbox One. Geen pc-release, maar dus wel een mobiele versie. De mobiele versie is niet te vergelijken met de game: het is een free-to-play-spel waarbij je vecht door te swipen. Deze smartphonegame is al verkrijgbaar. Vanaf 16 mei komt de game op consoles uit.



Tekken 7 heeft geen mobiele versie, maar iets anders tofs: een arcadekast, waar de game al geruime tijd op te spelen is. Daarnaast kun je Tekken 7 vanaf 2 juni spelen op pc, PlayStation 4 en Xbox One.



Het voorlopige oordeel

Hoewel het indrukwekkend is dat Injustice al direct een grote hit was, is de franchise naast het gevestigde Tekken nog een lichtgewicht. Als Injustice 2 net zo aanslaat als zijn voorganger, dan kan hij best eens een klasse opschuiven.

Aan de andere kant is het voor Tekken 7 de vraag of de game de franchise in de zwaardere klasse kan houden. Tekken 6 wordt vaak gezien als één van de mindere delen uit de franchise en hoewel die alsnog gemiddeld rond de 8 scoort, hopen we dat Tekken 7 de hoogtijdagen van Tekken 3 weer terug kan brengen.

Geschreven door Laura Kempenaar