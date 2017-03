Dutch Comic Con 2017 – Wederom een geslaagd en onconventioneel geek-fest

De Jaarbeurs in Utrecht stond afgelopen weekend weer in het teken van een van Nederlands grootste geek-evenementen, Dutch Comic Con. Enthousiastelingen uit alle hoeken van het land kwamen ook dit jaar weer en masse naar de Jaarbeurs om de derde editie van Dutch Comic Con te ervaren.

Voor onwetenden kan het een raar gezicht zijn om in Utrecht op de vroege ochtend Darth Vader of Deadpool over straat te zien lopen, maar Comic Con is al jaren een begrip in de Amerikaanse popcultuur en begint steeds grotere vormen aan te nemen in Nederland. Fans van films, tv-series, games en uiteraard comics komen samen op een evenement die de taal van deze fans maar al te goed spreekt. Je jeugdheld tegenkomen, in levende lijve of als cosplay, is op Dutch Comic Con absoluut geen rariteit.

Bekende ‘gezichten’

Bij binnenkomst wordt direct duidelijk hoe druk het is op Dutch Comic Con. De mainstage is waar verschillende (stem)acteurs, schrijvers en andere bekendheden Q&A’s houden. Fans willen dit natuurlijk voor geen goud missen en hopen zich op in de middelste hal, waardoor het soms dringen geblazen is om andere hallen te bereiken. Om de Q&A’s goed te kunnen horen en zien wordt het dus aangeraden om er vroeg bij te zijn, want zitplaatsen zijn schaars. Voor fans die een wat intiemere Q&A willen bijwonen is er gelukkig de ‘Cozy Corner’. Dit is een plek voor kleinschalige Q&A’s waarbij het lijkt alsof sereniteit centraal staat, want van drukte is totaal geen sprake. Dit zorgt ervoor dat bezoekers uitgebreider kunnen kletsen met bekendheden.

Het blijft prettig om cosplayers in hun outfits te zien waar ze speciaal voor dit soort conventies zoveel tijd en moeite in hebben gestoken. Hoewel er genoeg ruimte is om te experimenteren op het gebied van cosplay zijn het net als voorgaande jaren vooral bekende gezichten die terugkeren. De film van Suicide Squad valt bijvoorbeeld niet bij iedereen goed in de smaak, maar tijdens een wandeling op de beursvloer valt meteen op dat Harley Quinn een favoriet is van veel vrouwelijke cosplayers.

Bovendien zijn er zoals gewoonlijk genoeg Stormtroopers, Darth Vaders en andere Star Wars-personages te vinden, maar bezoekers kunnen nog heel veel andere personages tegen het lijf lopen. Zo kon je op zaterdag een grote groep Overwatch-personages bij elkaar aanschouwen, en ook bekende Nintendo-personages zoals Mario, Ash, Pikachu en Link zijn te zien. Voor non-cosplayers die zich tijdens hun bezoek hebben bedacht om toch maar toe te geven aan de cosplay-hype, is er de mogelijkheid om zich te laten schminken. De last-minute cosplayers kunnen er tevens complete outfits kopen.

Waardevolle Loot

Naast de vele cosplayers is Dutch Comic Con natuurlijk dé plek om op zoek te gaan naar die ene figurine, stripboek of retrogame die vandaag de dag zo moeilijk te vinden is. In de Dealer Hal is er genoeg te vinden om je persoonlijke collectie verder uit te breiden of te voltooien. Verschillende verkopers hebben natuurlijk dozen vol met comics om in rond te neuzen - want wat zou Comic Con zijn zonder comics? De collectibles variëren van simpele sleutelhangers, shirts, SNES-games en cosplay-outfits tot aan enorme objecten uit games, zoals de RIP-tire van Overwatch-personage Junkrat.

De Gaming Area

Natuurlijk kunnen we de Gaming Area niet vergeten op Dutch Comic Con. In de Gaming Area zijn verschillende stands te vinden waar bezoekers kunnen meedoen aan kleinschalige toernooien of professionele competitiewedstrijden kunnen aanschouwen. Bezoekers die zich hebben ingeschreven voor de Super Smash Bros.- of Overwatch-toernooien kunnen met geldprijzen tot wel 500 euro naar huis gaan. Spelers die het aandurven krijgen de kans om de strijd aan te gaan met professionele spelers. Dit is op eigen risico, want een vernedering staat te allen tijde om de hoek.

Nintendo was wederom groots aanwezig dit jaar. Bezoekers hebben de keuze om verschillende lanceringstitels voor Nintendo Switch te spelen of ruim een maand voor de lancering aan de slag te gaan met Mario Kart 8 Deluxe. Ook was The Legend of Zelda: Breath of the Wild niet te missen. En als je Zelda niet kunt spelen op de stand van Nintendo? Dan zijn wij er om bezoekers uit hun leiden te verlossen, want op onze stand kunnen ze achterover leunen op de bank en met een gerust hart in Hyrule rondlopen. Alsof dat nog niet genoeg is krijgen bezoekers ook nog eens gratis een Power Unlimited-special mee voor wat leesplezier op de weg terug naar huis.

Ook is Tekken 7 groots aanwezig. De game wordt op het podium in de Gaming Area tentoongesteld en onze eigen Tekken-veteraan Martin geeft iedereen die zich mans genoeg voelt het podium op te komen voor een potje Tekken 7 een koekje van eigen deeg. Als je niet voor de ogen van tientallen toeschouwers ten onder wilt gaan, zijn er gelukkig ook nog bordspellen. Op de stands van 999Games en Enigma Distribution staan verschillende bordspellen, waar spelers aan kunnen deelnemen.

De opkomst liegt er in ieder geval niet om. Met ruim 30.000 bezoekers was Dutch Comic Con ook dit jaar weer een succes en het evenement lijkt steeds meer draagvlak te krijgen op Hollandse bodem. In het geval dat je Dutch Comic Con hebt gemist, vrees niet. In november krijg je weer een kans om jezelf te begeven onder gelijkgestemde geeks tijdens de wintereditie van Dutch Comic Con.