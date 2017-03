Wat is SATA 3 en wat heb je eraan?

Bij de onthulling van de PlayStation 4 Pro werd bekend dat de geüpgraded console een snellere en betere opslag zou krijgen dan zijn voorganger in de vorm van SATA 3. Maar wat is dat nou eigenlijk en – belangrijker nog – wat heb je eraan?

Wat is SATA?

Pc-gamers zijn misschien al bekend met de term SATA, maar voor mensen die nooit een eigen pc hebben gebouwd klinkt de term waarschijnlijk niet bekend in de oren. Serial Advanced Technology Attachment is de techniek waarmee computers doorgaans met opslagapparaten communiceren en data uitwisselen. Een pc kan SATA bijvoorbeeld gebruiken om data uit te lezen van een cd-speler, harde schijf of SSD.



Ook PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro gebruiken SATA om gameschijfjes uit te lezen en data van de harde schijf of SSD uit te lezen. Maar waar PlayStation 4 nog gebruik maakt van het inmiddels dertien jaar oude SATA 2, beschikt PlayStation 4 Pro over het modernere en snellere SATA 3.



Wat is het verschil tussen SATA 2 en SATA 3?

Er zijn veel verschillen tussen SATA 2 en SATA 3, maar de belangrijkste is de snelheid. SATA 2 kan met maximaal 300 megabyte per seconde data verplaatsen, bij SATA 3 is dat het dubbele. Een apparaat met SATA 3 kan data wegschrijven of lezen met 600 megabyte per seconde!



Naast die hogere snelheid is SATA 3 beter geschikt voor het streamen van video, zoals 4K films, en is het over het algemeen een stuk zuiniger, wat natuurlijk altijd mooi is meegenomen.



Wat merk je daarvan op PS4?

De extra snelheid van SATA 3 betekent in theorie dat games sneller laden, downloads sneller worden weggeschreven, installaties van games korter duren … kortom, alles is nét iets sneller. Helaas is PlayStation 4 Pro standaard uitgerust met een harde schijf, die bij lange na niet de volledige 600 megabytes per seconde kan benuttigen. Daarom is het voordeel van SATA 3 beperkt op PlayStations met de standaard harde schijf.



Voor gamers die een SSD in hun Pro hebben gemonteerd is het echter een ander verhaal. SSD’s gebruiken in tegenstelling tot harde schijven geen bewegende onderdelen. Hierdoor kunnen ze een stuk sneller data lezen en wegschrijven. Terwijl de allersnelste harde schijven maximaal 157 megabyte per seconde kunnen verplaatsen, gaan zelfs goedkope SSD’s met gemak over die snelheid heen.

Test

De extra snelheid die SATA 3 verschaft is goed te merken. Wij hebben bij wijze van steekproef de laadtijden van ABZÛ getest op PlayStation 4 Pro, zowel met de standaard harde schijf als een Samsung 850 Evo 1TB SSD.

Voor het laden van drie grootste levels had de harde schijf één minuut en vijftien seconden nodig, terwijl de SSD het klaarspeelde in vijfenveertig seconde – een vermindering van veertig procent. De SSD wist de laadtijd gemiddeld met veertig tot vijftig procent te verminderen, afhankelijk van het level. Op de ‘oude’ PlayStation 4 was dit iets minder, daar verminderde de SSD de laadtijd met gemiddeld vijfendertig procent. Dit percentage verschilt ook per game; games die een grote open wereld moeten laden, zoals Fallout 4 of The Witcher 3, hebben bijvoorbeeld het meeste voordeel van een SSD.

Helaas weet zelfs PlayStation 4 Pro met zijn SATA 3-verbinding niet volledig gebruik te maken van de snelheid van SSD’s. Dit komt omdat de extra snelheid vooral wordt gebruikt om achtergrondtaken zoals downloads, opnames, streaming en installaties soepeler en sneller te laten verlopen. Een SSD kopen voor je PlayStation 4 Pro is dus – net als bij de originele PlayStation 4 – nog steeds een goede investering, maar verwacht geen gigantische verbetering ten opzichte van een normale PlayStation 4 met een SSD.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Samsung

Door: Floris de Bijl