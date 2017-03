De Bioscoopstoel #9 – Ghost in the Shell, Scott Pilgrim en Peaky Blinders

Op InsideGamer vinden we films en series bijna net zo leuk als games. En omdat die games elke dag van de week in the spotlight staan, besteden we elke maandag wat extra aandacht aan films en series in De Bioscoopstoel, waarin Michel de meest interessante filmnieuwtjes en trailers met je doorneemt.

In de bioscoop

Aanstaande woensdag draait Beauty and the Beast in de bioscoop. Disney heeft de smaak van het verfilmen van hun klassieke tekenfilms goed te pakken, wat ook logisch is na het succes van Jungle Book. De film, met hoofdrollen voor Emma Watson (Harry Potter) en Dan Stevens (Downton Abbey), vertelt het bekende verhaal van Belle die gevangen wordt gehouden door het Beest. Uiteindelijk ontstaat er een hechte band tussen haar en het indrukwekkend ogende wezen. Je moet natuurlijk wel van Disney en een beetje zoetsappigheid houden om dit te trekken, maar is dat het geval, dan kan er waarschijnlijk weinig misgaan met een avondje in de bios zitten. En o ja, je moet ook niet vies zijn van gezongen stukken in je film, maar ik heb het idee dat veel bioscoopgangers daar sinds La La Land een stuk meer open voor staan.



Persoonlijk kijk ik een stuk meer uit naar de real life action-versie van de klassieke manga en anime Ghost in the Shell, die vanaf donderdag in de cinema draait. Er was op voorhand nogal wat te doen rondom de film, omdat hoofdrolspeelster Scarlett Johansson niet Aziatisch is en de personages in het origineel dat wel zijn. Het is ook gewoon niet logisch dat er geen Aziatische actrice voor de rol is gekozen, omdat de film zich afspeelt in Japan en Johansson de rol van cyberagente Major Motoko Kusanagi speelt. Ik ga echter zonder vooroordelen deze film in de bioscoop zien. Aan de mooie plaatjes zal het in ieder geval zéker niet liggen, bekijk onderstaande trailer maar eens.



Persoonlijke klassieker

Bij de Persoonlijke Klassieker vraag ik aan verschillende IG-redactieleden en bezoekers wat één van hun all-time favoriete films of series is. Vandaag IG-redactrice Alicia Tai over Scott Pilgrim vs. The World.

“Het gebeurt niet vaak dat je enorm hyped bent voor een film en je verwachtingen niet alleen waar worden gemaakt, maar zelfs worden overtroffen. Scott Pilgrim vs. the World flikte dat in 2010 en eigenlijk elke keer weer als ik deze comicverfilming opnieuw kijk.

Voor wie de film niet kent: Scott Pilgrim moet de zeven exen van de liefde van zijn leven verslaan als hij haar wilt daten. Simpel en doeltreffend. Je denkt dat de trailer al alle beste momenten en grappen verklapt, maar Scott Pilgrim gaat maar door en door. Het is een eindeloze stroom van spectaculaire, oogsmeltende actie, gortdroge maar effectieve humor, een waanzinnige soundtrack die sinds 2010 nooit mijn mp3-speler heeft verlaten (heb jij nog een losse mp3-speler? – red) en een fantastische cast, bestaande uit dames en heren die inmiddels grote spelers zijn geworden binnen Hollywood. Ik kan Scott Pilgrim wel honderden keren kijken en er niet verveeld van raken.

Wat ook fijn is aan Scott Pilgrim vs. the World is dat de film niet bang is om knipoogjes naar verschillende games te maken (en daarin slaagt) en dat er ook een game van is uitgebracht die – plottwist – verrassend goed is. Hoe erg ik ook mijn best doe, ik kan nog steeds geen enkel minpunt aan deze film vinden …”

Hype

Mocht je de Britse serie Peaky Blinders nog niet kennen, dan zou je hem eens kunnen opzoeken op Netflix. De reeks draait om de gelijknamige bende die in Birmingham na de Eerste Wereldoorlog de straten onveilig maakte, en niemand minder dan Cillian Murphy (Sunshine, 28 Days Later, Inception) speelt de hoofdrol. Een lekker vlotte en sfeervolle serie waarvan inmiddels al het vierde seizoen van wordt gefilmd.

De serie gooit zulke hoge ogen dat het ook groot talent aantrekt. Zo spelen ook Sam Neil (Jurassic Park) en Tom Hardy (The Revenant, Mad Max) in de serie en nu is bevestigd dat ook Adrien Brody (The Pianist, King Kong) in het vierde seizoen een rol krijgt. Volgens maker Steve Knight is dat ook nog eens de acteur die hij in zijn hoofd had toen hij het personage schreef, dus dat belooft wat. Bekijk hieronder maar de trailer van seizoen 3 om alvast lekker gemaakt te worden, en nogmaals: geef de serie zeker eens een kans.



Ik hype nog even door, want wat is een aflevering van de Bioscoopstoel nou zonder een trailer van een superheldenfilm? Justice League is simpel gezegd ‘de Avengers van DC Comics’ en bevat onder andere Batman, Wonder Woman, Flash en Aquaman. De film komt eind dit jaar uit en hoewel het DC-universum niet altijd even goed is afgebeeld in films de afgelopen jaren, durf ik toch voorzichtig te hopen dat Justice League het tij gaat keren.



Oké, nog eentje dan. Zojuist verscheen een korte teaser van Spider-Man: Homecoming, die ons alvast klaarmaakt voor de volledige trailer van morgen. Veel kunnen we niet zien, maar Peter Parker die het opneemt tegen Vulture en de aanwezigheid van een mysterieus klein robotinsectje zijn in ieder geval twee van de dingen die we kunnen verwachten van de volledige trailer, die wel langer zal duren dan zes seconden.



In de bios gezien

Tijd voor een nieuwe sectie in deze rubriek, die helaas alleen geschreven kan worden wanneer ik net films in de bioscoop heb gezien. Ik pak graag een film en mocht ik een recente hebben gezien, dan probeer ik die in een korte recensie te bespreken. Deze eerste keer zelfs twee films!

T2 Trainspotting

Danny Boyle is de meester van spektakel waarbij psychedelische beelden en passende muziek prachtig samenkomen, en in T2 Trainspotting toont hij het nog niet verleerd te zijn. Verder is T2 Trainspotting een vervolg dat constant naar het origineel van twintig jaar geleden verwijst. Dat voelt in het begin wellicht een beetje zwak, maar is uiteindelijk passend, juist omdat de personages ook die nostalgie voor twee decennia terug voelen. Ik ben zelf inmiddels ook twintig jaar ouder en de film toont dan ook kundig wat voor invloed die jaren op je leven kunnen hebben. Het zal nooit hetzelfde aanzien als de eerste Trainspotting krijgen, maar het is toch wel erg fijn om weer op avontuur te gaan met personages als Begbie en Spud. 3/5



Life

Ik ben een enorme fan van sciencefiction en horror in de ruimte, dus Life is op papier de perfecte kandidaat voor een avondje vertier. Toch vind ik de film, die draait om het onderzoeken van een buitenaards wezen afkomstig van Mars, op een ruimtestation vlak boven de aarde, na de eerste helft vrij snel inkakken. Omdat de personages, met rollen voor onder andere Ryan Reynolds (Deadpool) en Jake Gyllenhaal (Donnie Darko), nooit echt worden uitgediept, deed het mij ook vrij weinig dat de alien na verloop van tijd geweld gebruikt om zichzelf te verdedigen. Sterker nog, ik had sympathie voor het monster, omdat het eigenlijk gevangen was genomen en erop werd geëxperimenteerd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Life is uiteindelijk wel grappig popcornvermaak en een duidelijke ode aan het klassieke Alien, maar de film verdween meteen na het bekijken weer uit mijn hoofd. 2/5



Zelf nog films of series gezien die je met InsideGamer-bezoekers wilt delen? Laat het weten in de reacties. Tot volgende week maandag, dan is er weer een nieuwe Bioscoopstoel!