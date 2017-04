WTF-update 328: Chansey is boos en een bekend gamersprobleem

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor games! Je kan natuurlijk ook gaan genieten van het zonnetje dit weekend, maar eerst een nieuwe WTF-update waarin we weer de vetste en meest hilarische memes, GIF's en video's voor je klaar hebben staan. Deze week is Chansey het spuugzat, wordt een heel team in Halo 5 vernederd en zien we een onwijs vette kill in Titanfall 2. Check ze hieronder en geniet van je weekend!

Onmogelijke kill in Titanfall 2



Het leger was zeker op vakantie



Zo bespaar je nog eens een hoop stamina



Bots of echte spelers?



Wat ziet Chansey er boos uit zeg



Pun van het jaar



Klopt als een huis



Altijd twee keer nadenken voordat je ja zegt



Bekend probleem?