IG Q&A: Call of Duty in de Tweede Wereldoorlog is de redding van de serie

Afgelopen week deed het gerucht de ronde dat de nog onaangekondigde Call of Duty, die in het najaar zal verschijnen, zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels hebben verschillende bronnen bevestigd dat ontwikkelaar Sledgehammer inderdaad teruggaat naar deze setting die bij veel shooter-fans zeer geliefd is. Aangezien de laatste paar delen in de Call of Duty-reeks steeds minder goed verkochten zou een terugkeer naar de Tweede Wereldoorlog de serie weleens goed kunnen doen. In de Q&A van deze week: Call of Duty in de Tweede Wereldoorlog is de redding van de serie.

Martin Verschoor

Als je de afgelopen jaren de soap die 'het internet' heet een beetje hebt gevolgd, is je misschien wel opgevallen dat de meest mondige acteurs van deze soap een beetje klaar zijn met de setting van de laatste paar Call of Duty's. Ik zelf was dan niet op het duimpje omlaag aan het drukken bij elke nieuwe trailer van Infinite Warfare, maar toch ben ik heel blij dat Call of Duty terug gaat naar zijn roots. Naar de Tweede Wereldoorlog dus. Sowieso kunnen ze met deze setting prachtige verhalen vertellen en mooie herkenbare omgevingen laten zien en ik ben er helemaal klaar voor om met m'n kop in de modder te liggen en terwijl de kogels me om de oren vliegen, een handgranaatje met een boog naar de tegenstanders te gooien. Maar gaat deze setting de serie redden? De serie hoeft natuurlijk niet echt gered worden, want die draait nog steeds als een jekko, maar de naam Call of Duty kan zeker wel een positieve impuls gebruiken. Ik heb 'het internet' ook de afgelopen dagen weer gevolgd en ik zag de zure mensen weer een beetje blij zijn.

Arthur van Vliet

Voor een van de best verkopende gamefranchises aller tijden is 'redding' een groot woord, maar terug naar het oude zou zomaar eens het nieuwe bloed kunnen zijn dat CoD nodig heeft. De serie beleefde een paar van zijn hoogste pieken met het WO2-thema. Sowieso is nostalgie een bewezen verkooptruc: gamers (moi inluis) werden wilder van Modern Warfare Remastered dan Infinite Warfare. Aapt Call of Duty rivaal Battlefield na met deze throwback? Kan zo zijn, maar uiteindelijk hebben beide games hun wortels in de modder van Normandië. Ik geef het een kans. Minder lasers, meer haperende schietijzers!

Derek Taal

Ik heb echt niks met Call of Duty, dus hier niet echt een mening over behalve dat ik wel zin heb in een WWII-shooter.

Wessel Schillemans

Grote franchise of niet, feit is dat de verkopen van Call of Duty met het jaar dalen. Het terugkeren naar WO II lijkt dus ergens op een wanhopige poging deze daling te doen stoppen, alleen denk ik niet dat daar de crux zit. De spellen uit deze reeks zijn de afgelopen jaren simpelweg minder goed dan vorig decennium - en de tijd waarin ze zich afspelen is in die zin dus van ondergeschikt belang voor een gamer die in de winkel staat om zestig welverdiende ekkies uit te geven. Wordt de terugkeer naar WO II de redding? Enkel en alleen als de game, hoe simpel het ook klinkt, daadwerkelijk weer van het niveau is dat we vroeger elk jaar zagen. Daar heeft de setting minder mee te maken dan je zou denken.

Simon Zijlemans

Natuurlijk moest Call of Duty iets anders doen en natuurlijk is het antwoord een oorlog ver in het verleden. Nog een natuurlijk: dit is geen reactie op het succes van Battlefield want deze COD is al een paar jaartjes in ontwikkeling. De grote vraag is echter of ze de snelle twitchy van de voorgaande COD's volledig durven op te offeren voor een compleet ander gevoel. De tweede vraag is of het publiek dat gaat trekken. Ik denk in ieder geval dat de stap naar WO II ervoor gaat zorgen dat er weer meer mensen warm lopen voor een nieuw deel dan de afgelopen jaar het geval is geweest.

Thijs Barhard

Ik ben zo iemand die Call of Duty eigenlijk alleen maar speelt voor de singleplayer dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit om weer eens in WWII te knallen. Of deze oude setting mij ook weer terug weet te trekken naar de multiplayer betwijfel ik. Er zijn zoveel meer shooters op de markt die in mijn ogen afwisselender en minder gefocust op snelheid zijn dan Call of Duty. Ik denk ook niet dat de reeks op dat gebied ineens iets anders durft te proberen. Daarmee jaag je alleen maar de hardcore fans in het harnas.

Marvin Toepoel

De eerste multiplayer-shooters waar ik honderden uren van mijn leven aan kwijtraakte waren Call of Duty 1 en 2, dus ik zal niet ontkennen dat ik ontzettend benieuwd ben naar de terugkeer naar de Tweede Wereldoorlog. Het is moeilijk om te spreken van een redding bij een serie die nog verkoopt als Call of Duty, maar na het succes van Battlefield 1 zal het de Call of Duty-hype zeker weer doen leven. Zolang we maar niet met Nazi-cyborg-soldaten hoeven te spelen en er daarmee iets van de snelheid van de afgelopen futuristische delen uit is gehaald. En de singleplayer op het niveau van de eerste twee games zit, wat met al die ervaring wel moet lukken.