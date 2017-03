Prijsvraag - Kom naar de sneak peek van Transformers The Last Knight

Transformers-fans opgelet! Op dinsdag 4 april mogen wij een aantal van jullie gelukkig maken om als allereerste in heel Nederland footage van de nieuwe Transformers-film, Transformers: The Last Knight te aanschouwen. De footage wordt vertoond in Pathé Arena te Amsterdam. Hieronder is meer informatie over het event te vinden.

IMAX FAN EVENT - Exclusive look at footage from TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

Datum: 4 april

Inloop: 17.00 uur

Start sneak peek: 17.30 uur

Locatie: Pathé Arena Amsterdam

Ben jij een Transformers-fan en kan je niet wachten om een sneak peek te krijgen van Transformers: The Last Knight? Laat ons dan snel weten dat je aanwezig bent door een mailtje te sturen naar prijsvraag@insidegamer.nl. Vergeet niet je naam en leeftijd door te geven en wie weet krijg jij als eerste een sneak peek te zien op het grote scherm.