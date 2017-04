WTF-update 329: Breath of the wild wild west en Scorpion zit in Titanfall 2

En daar hebben we 'm weer! De WTF-update staat weer voor je klaar met de leukste GIF'S, memes en video's. Deze week maakt Scorpion uit Mortal Kombat zijn intrede in Titanfall 2, de nieuwe Call of Duty wordt stiekem aangekondigd en we weten eindelijk waarom de animaties in Mass Effect: Andromeda niet zo goed uit de verf zijn gekomen. Check het hieronder en geniet van het weer dit weekend!



Walk it off





Hey, doe's normaal!





Goed idee voor een uitbreiding, Nintendo?





Call of Duty: Block Ops





Dit verklaart de animaties in Mass Effect: Andromeda





Scorpion uit Mortal Kombat nu ook in Titanfall 2





Lekker in je onderbroek guardians vermorzelen





Zo gebruik je camouflage in een game