Op Verzoek - Vijf fantastische dlc-uitbreidingen

Dlc maakt een game waar je veel lol aan beleefd hebt plezierig om te blijven spelen, omdat je nog meer content krijgt, die de nieuwigheid van de game behoudt. Tegenwoordig heeft de afkorting dlc voor veel gamers een negatieve connotatie door de vele uitmelkpraktijken waar het voor gebruikt wordt, maar zo nu en dan zijn er dlc-uitbreidingen die gamers omverblazen. Deze week bespreken we vijf fantastische dlc-uitbreidingen waar we enorm veel plezier aan hebben beleefd.



The Witcher 3: Wild Hunt - Blood & Wine

The Witcher 3 heeft heel wat verdiende lof gekregen. Vrijwel elke seconde van de hoofdgame is interessant door de uitzonderlijke hoeveelheid liefde die CD Projekt Red in de game stak, maar de dlc-uitbreidingen die volgden legden de lat nog iets hoger. Blood & Wine voegt namelijk de regio Toussaint toe, die zoveel kleur brengt dat zelfs de norse Geralt af een toe moet glimlachen. Maar helaas voor de hekser niet voor lang, want wanneer bekend wordt dat het koninkrijk wordt geteisterd door een vampier, moeten de zilveren zwaarden weer worden geslepen.

Met Blood and Wine gaat de ontwikkelaar nog een keer all-out met de game. De aantrekkelijke omgevingen in Toussaint zijn een welkome afwisseling op de gespietste lichamen in Velen of de ijzige kou van Skellige, en het volk dat er woont geeft meer om het aantal veren op een harnas, dan om daadwerkelijk monsters verjagen. Behalve hilarische quests (met bijvoorbeeld een vermiste man met de initialen D.L.C), heeft de twintig uur durende uitbreiding ook een van de meest intrigerende verhaallijnen, die Geralt voor ouderwets lastige keuzes stelt. Op het gebied van gameplay zijn er zeer strategische boss battles, een nieuwe manier om Geralt te upgraden, en is het eindelijk mogelijk om te genieten van een glaasje wijn in een eigen huis. Blood & Wine had deze grandioze game niet beter kunnen afsluiten.

GTA IV - Episodes from Liberty City

Pas tien maanden nadat de originele Grand theft Auto IV uitkwam, bracht Rockstar als experiment de dlc GTA: The Lost and Damned naar de Xbox 360. Gamers wisten niet wat ze van deze spin-off moesten verwachten, maar al snel bleek dat het ging om een van de vele sterken verhalen die Liberty City rijk is. Als lid van beruchte motorbende The Lost neemt vicepresident Johnny Klebitz tijdelijk de leiding en botst zijn werkwijze met die van andere bendes. Deze eerste uitbreiding gaf een leuke twist aan de gameplay, door het mogelijk te maken om samen met de gang op stap te gaan en zijn statistieken te verbeteren.



Waar deze eerste dlc-uitbreiding echter een test voor digitale distributie leek, nam Rockstar meer vrijheid met de tweede uitbreiding. Sterker nog, The Ballad of Gay Tony bevat een aantal over-de-top personages en absurde missies die veel verder gaan dan de relatief serieuze hoofdgame. Als Luis Lopez, de bodyguard van Tony Price, raak je verwikkelt in conflict tussen maffiosi. De situaties die hierbij komen kijken hadden eigenlijk al in GTA IV moeten ziten, zoals rondrennen met een shotgun met explosieve kogels, en de mogelijkheid om te parachutespringen. De dlc maakte GTA IV dan ook echt af. Samen met The Lost and Damned is The Ballad of Gay Tony uitgebracht als Episodes from Liberty City.



Red Dead Redemption - Undead Nightmare

Red Dead Redemption is een geweldige game, die een net zo geweldige uitbreiding kreeg. Velen verwachtten het verhaal van John Martsons zoon, Jack, maar in plaats daarvan bracht Rockstar een horrorversie van de game uit. In Undead Nightmare is er namelijk een zombieplaag uitgebroken, die rechtstreeks lijkt te komen uit een B-film. De altijd kalme cowboy Martson haalt er niet zijn neus voor op en gaat uitzoeken wat er eigenlijk aan de hand is.



Omdat zombies enkel sterven van een headshot, is het zaak om snel en goed te mikken. De slow motion-dead eye leent zich hier uitstekend voor, maar niet alle verschillende zombies laten zich even makkelijk vloeren. De wereld is daarnaast vergeven van de levende doden, die spelers in hordes gemakkelijk overrompelen. Undead Nightmare bracht verder een uitstekend survival-element naar de game, door fast travel-punten te verwijderen en kogels extra schaars te maken. De spannende missies dwingen spelers om elk schot te raken, en bij voorkeur vanaf een hoger gelegen plek. Het doden van zombies is ontzettend leuk en past bij het luchtige verhaal in een anders bloedserieuze game.

BioShock 2 – Minerva’s Den

BioShock 2 had de immens moeilijke taak om het geweldige BioShock te overtreffen. Hoewel de game uitstekend is, maakte het origineel toch een diepere indruk op veel gamers. Misschien komt dit ook door het feit dat 2K Marin achter BioShock 2 zat in plaats van Irrational Games, maar toen Minerva’s Den voor BioShock 2 uitkwam waren gamers om. Sommigen zweren zelfs dat de uitbreiding het beste is wat er uit de BioShock-serie is voortgekomen. Dat statement is zo gek nog niet, want Minerva’s Den is een glorieuze ervaring. Rapture is wederom de setting van Minerva’s Den en ook in deze uitbreiding kruipen spelers in hun Big Daddy-pak.



Subject Sigma wordt ontwaakt door Brigid Tenenbaum en krijgt de opdracht om de programmeercode van ‘The Thinker’ te vinden. Dit geavanceerde computersysteem van Rapture bevindt zich in Minerva’s Den en spelers worden meegezogen in een verhaal waarin zij het mysterie over The Thinker ontrafelen. Dat is waar Minerva’s Den zo in uitblinkt, want het verhaal is werkelijk fenomenaal om te ervaren. Gameplay-technisch is de dlc nagenoeg hetzelfde als de hoofdgame, maar de extra agressieve vijanden en de nog schaarsere ‘Adam’ maken deze uitbreiding nog beter dan het verhaal van BioShock 2 zelf. Tegenwoordig is Minerva’s Den als onderdeel van The BioShock Collection beschikbaar en zeker een aanrader voor gamers die BioShock nog nooit een kans hebben gegeven.

Battlefield: Bad Company 2 – Bad Company 2: Vietnam

Met Battlefield: Bad Company en Bad Company 2 maakte DICE een uitstapje naar een minder serieuze setting dan we gewend zijn van militaire shooters. In de campagne volgen spelers het verhaal van een groep soldaten binnen ‘Bad Company’, een groep soldaten die eigenlijk ongeschikt zijn voor op het slagveld en als straf worden overgeplaatst naar Bad Company. De campagne deed een frisse wind waaien door de Battlefield-serie en de multiplayer was wederom ijzersterk, maar wat de multiplayer nog sterker maakte was de ondersteuning die DICE bood aan Battlefield-spelers. Fans konden hun geluk dus niet op toen de uitbreiding, Bad Company 2: Vietnam, uitkwam.



Deze uitbreiding maakte van Battlefield: Bad Company 2 de meest complete Battlefield-ervaring tot dan toe. De tropische sfeer van de maps (het speelt zich immers af in Vietnam), de iconische wapens en voertuigen uit de Vietnamoorlog en de toevoeging van muziek uit de jaren 60 en 70 maken deze uitbreiding wat vandaag de dag wordt herinnerd als een van de beste Battlefield-uitbreidingen ooit. Met maar liefst vijftien nieuwe wapens, vijf maps en zes nieuwe voertuigen kregen spelers nagenoeg een compleet nieuwe game voor 14,99 euro (1200 Microsoft points destijds). Overigens was dit het laatste dlc-pakket dat EA en DICE hadden uitgebracht voor de Battlefield-serie voordat de Premium Pass werd geïntroduceerd in Battlefield 3. Terwijl fans jarenlang smeken op een vervolg op Bad Company 2 krabt DICE achter de oren hoe ze deze game met zijn dlc moeten overtreffen.

Onderwerp voor volgende week! De meest zure rip-offs De leukste side-characters die zijn/haar eigen game verdienen Xbox-games die we willen zien bij de onthulling van Project Scorpio

Uiteraard zijn er nog veel meer uitbreidingen die we hier hadden kunnen bespreken, maar dit zijn volgens ons vijf fantastische dlc-uitbreidingen die onze gamershartjes sneller doen kloppen. Heb jij ook een uitbreiding waar je geen genoeg van kan krijgen? Laat het weten in de comments en vergeet niet op een onderwerp te stemmen of een onderwerp in de comments achter te laten.