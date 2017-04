Win een Western Digital Blue SSD

Twee weken geleden mochten we iemand blij maken met een Western Digital Blue SSD en vandaag mogen nog iemand blij maken met een SSD en dat vinden we leuk! Want er is niks vervelenders dan een pc die langzaam opstart, toch? En dan kan je zeker wel een SSD gebruiken, zodat je binnen luttele seconden je favoriete game kan aanslingeren of binnen no-time InsideGamer kan bezoeken. Alleen maar voordelen dus. Kijk de video, doe mee en misschien bellen we over twee weken bij je aan met een Western Digital Blue SSD onder de arm.