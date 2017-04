De redactie van InsideGamer heeft gestemd op de beste games van 2017 die nu al beschikbaar zijn. Wanneer we een top vijf samenstellen van de beste games, gaat dat vaak niet zonder slag of stoot. Gelukkig ging het er nu heel gemoedelijk aan toe en was iedereen het er wel over eens. Dus klik op 'play' en laat vooral weten of je het eens bent met onze top vijf met beste games van het voorjaar van 2017!