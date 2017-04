Formule 1 toto 2017 - Shanghai, China

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 is van start. Met dank aan Max Verstappen is Formule 1 in ons koude kikkerland nooit zo geliefd geweest. Zondagochtend zitten we dan ook om 8:00 uur met samen geknepen billetjes voor de buis te kijken naar de GP van China. Om het nog wat extra spannend te maken kan je op het forum (klik) van InsideGamer een poule vinden waar jij aan mee kan doen. De winnaar van de poule krijgt natuurlijk een leuke prijs.

Nummer laatst in kwalificatie: 5 punten (volgens de uitslag, direct na de kwalificatie).

Nummer laatst in de race : 5 punten (volgens de offici√ęle uitslag).



De punten:

Kwalificatie top 5:

1 = 20 punten

2 = 15 punten

3 = 12 punten

4 = 11 punten

5 = 10 punten



Race:

1 = 25 punten

2 = 20 punten

3 = 15 punten

4 = 10 punten

5 = 9 punten

6 = 8 punten

7 = 7 punten

8 = 5 punten

9 = 3 punten

10 = 1 punten

Lijstjes dienen voor aanvang van de kwalificatie zijn ingeleverd hier op het forum. De lijstjes die zijn aangeleverd mogen tot aanvang van de kwalificatie worden aangepast.