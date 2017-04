WTF Update 330: D.Va verlaat Overwatch en Dark Souls nu in Tokyo

Dit weekend is het eindelijk Pasen en dat betekent een extra lang weekend! Het is natuurlijk geen normaal weekend als we jullie niet eerst trakteren op een nieuwe WTF-update met dit keer Pac-man in real life, een D.va die overstapt naar Titanfall en concept art van Dark Souls in Tokyo. Bekijk ze hieronder en we wensen jullie een fijn weekend.

Hebben!

Drive by

Waka Waka Waka

Dit noemen we pas een realistische game

D.va verlaat Overwatch voor...Titanfall!?

En dan zeggen ze dat graffiti geen kunst is

Beste pingel

Je moet toch ergens zitten



Concept artists fantaseren over Dark Souls in Tokyo

Playing Zelda like a boss

Knock me down and I'll keep going up and down