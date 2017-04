Win een Speedlink-gaming headset met de InsideGamer paaseizoektocht

Het Paasweekend is aangebroken! Hoewel je waarschijnlijk te druk bent met je achtertuin uit te pluizen voor versierde eieren, of je extra vrije dag gebruikt om lekker te gamen, loont het ook om even op de website te blijven plakken. Je zou namelijk zomaar eens een hele dikke gaming headset kunnen winnen.

Natuurlijk geven we de Speedlink Medusa 5.1-surround headset niet zomaar weg en daarom moet je er iets voor doen wil je hem thuis ontvangen. Om in de Paassferen te blijven hebben we speciaal voor deze prijsvraag een stel paaseitjes verstopt op onze website. De persoon die de meeste (of ze allemaal) weet te vinden krijgt de headset opgestuurd – mochten er meerdere mensen dezelfde hoeveelheid vinden, dan wordt hij onder de winnaars verloot.



Waar je moet zoeken? De eieren kunnen verstopt zijn in alle artikelen die de afgelopen maand (tussen nu en 17 maart) op InsideGamer zijn verschenen. Dit kunnen dus reviews, previews en allerlei andere soorten teksten zijn. Denk jij ze allemaal gevonden te hebben? Mail dan naar prijsvraag@insidegamer.nl met als onderwerp Paasei Hunt 2017 en de hoeveelheid eitjes die je gevonden hebt. Zet in die mail de URL's van alle pagina's waar een eitje is verstopt, en wie weet gooit de paashaas binnenkort zo'n mooie True Surround Headset in je brievenbus.