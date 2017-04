IG Q&A: speel je nog op de Nintendo Switch?

In de week waarin Nintendo met een Nintendo Direct enkele nieuwe games en releasedatums voor de Switch heeft bevestigd, startte op de redactie een discussie over de houdbaarheidsdatum van de hybride console en werd het duidelijk dat niet iedereen nog even enthousiast is. Zelda is een absolute topgame, maar daarbuiten blijft de line-up van de Switch een beetje karig, en daarom wordt het zes weken na launch tijd om te vragen: speel je nog steeds op de Nintendo Switch?

Lars Cornelis

Yes, ik speel nog regelmatig op mijn Switch! Maar dat komt ook omdat ik heel erg geduldig door Zelda heen ga. Ik pluk wat appels, rij een stukje paard, sla wat goblins op hun neus en ik sluit weer of. Op die manier kun je natuurlijk heel erg lang doen met deze gigantische game en dat is dan ook precies wat ik van plan ben. De rest van het aanbod is niet zo heel spannend, dus mijn Switch gaat dan ook louter aan om Zelda te spelen.

Lucas May

Mijn Switch blijft de laatste tijd best veel ongebruikt in mijn tas liggen. Af en toe speel ik nog een half uurtje Zelda, maar dit gebeurt helaas ook steeds minder. Wel heb ik gigantisch veel zin om op kantoor dagelijks mijn collega's in de pan te gaan hakken met Mario Kart 8 Deluxe en verwacht ik met Splatoon 2 en Super Mario Odyssey de console nog vaak genoeg te gebruiken. Even wachten op verse games dus!

Michel Musters

Ja natuurlijk! Ik blijf Zelda uitspelen maar uitstellen. In plaats daarvan stuit ik wel weer op een of ander geheim. Ook heb ik nog niet alle Shrines gevonden. Snipperclips doe ik af en toe tussendoor met een vriendin en verder is er inmiddels al een aardige selectie aan indiegames om te spelen, waarbij ik vooral heb genoten van Snake Pass. Nu even zorgen dat ik net op tijd klaar ben voor Mario Kart eind deze maand. Wel moeten er echt meer retailreleases gaan komen tegen het einde van het jaar. Gezien het huidige succes verwacht ik dat we vooral volgend jaar meer releases gaan zien, maar goed, dat zegt niets over mogelijke kwaliteit natuurlijk. De Wii kreeg ook enorm veel games waarvan het grootste gedeelte troep is.

Marvin Toepoel

Hoewel ik de afgelopen weken mijn best moet doen om tijd te vinden voor games, speel ik nog regelmatig op Nintendo Switch. Dit komt onder andere doordat ik doordeweeks meer dan 4 uur per dag in de trein zit om naar onze redactie te reizen, en ik vind het gewoon een ontzettend fijn apparaat om onderweg mee te gamen. Daarnaast neem ik hem bijna altijd mee naar mijn meestal vroeg slapende vriendin (wat een uitkomst!) en natuurlijk ook wanneer ik een weekendje bij mijn ouders of vrienden op bezoek ben. Het helpt ook dat ik het erg rustig aan doe in Zelda: Breath of the Wild: na meer dan 50 uur heb ik nog altijd niet meer dan 40% van de map gezien en zelfs in de ontdekte gebieden blijf ik nieuwe dingen tegen het lijf lopen, dus waarschijnlijk ben ik er nog wel even zoet mee. Tegen de tijd dat ik behoefte heb aan andere games is Mario Kart 8 Deluxe al uit, en ook wil ik Snake Pass graag nog spelen, dus ik heb er vertrouwen in dat ik de komende maanden nog regelmatig mijn Switch erbij zal pakken. De PS4 en PC gaan wel steeds vaker weer aan, maar die Switch komt echt niet onder het stof te liggen.

Martin Verschoor

Eigenlijk helemaal niet meer. Ik sjouw hem elke dag mee naar de redactie en weer mee naar huis, maar de Switch komt eigenlijk mijn tas niet uit. De eerste twee weken heb ik zeker gelachen met Zelda: Breath of the Wild, maar na meerdere mislukte pogingen om een baas te slopen in een divine beast, was ik er even klaar mee. Toe aan iets nieuws op de Switch, alleen is dat er nog niet. Met Mario Kart 8 Deluxe zie ik de Switch wel weer vol gebruikt gaan worden. Vooral op kantoor, even snel een potje tegen de collega's, waar ik iedereen natuurlijk helemaal de moeder Mario Kart.

Kevin Shuttleworth

Oké, ik opperde de vraag van deze week, en deed dat eigenlijk voornamelijk uit eigenbelang. Sorry, collega's. Ik heb de Switch namelijk nog niet, maar als ik volgende maand op vakantie ga wil ik me er eigenlijk wel aan wagen. Denk ik. De antwoorden die ik lees, komen echter één op één over met mijn initiële verwachtingen; je speelt er Breath of the Wild op, en daarna niets. Ontzettend interessant heb ik Mario Kart nooit gevonden en hetzelfde geldt voor Splatoon. Ik ben dus nog in dubio en zit eigenlijk vooral te wachten op iemand die me met een goede reden over de streep trekt. Blijkbaar hoef ik daarvoor niet op mijn lieftallige collega's te rekenen. Kom op, reageerders. Overtuig me.

Jacco Peek

Ik speel af en toe nog op mijn Switch, maar momenteel wil ik eerst eens een game afmaken, voordat ik weer verder ga met Zelda. Elke keer dat ik die game speel zit ik er meteen weer middenin, dus ik vind het niet zo erg om Hyrule over een tijdje pas te bevrijden van het kwaad. De Switch is dan ook niet in huis gekomen met de intentie om er elke dag op te spelen, want de afgelopen maanden is er meer dan genoeg moois uitgekomen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in Mario Kart 8 Deluxe en Super Mario Odyssey, en als Pokémon eenmaal uitkomt zal het aantal speeluren op de Switch drastisch omhoogschieten.

Bert de Vries

Breath of the Wild heb ik al uitgespeeld en ik blijk ontzettend slecht te zijn in Fast RMX. Daarom was mijn enthousiasme voor de Switch wel wat minder geworden gezien er (nu nog) niet zo veel te vinden is. Om toch maar iets te doen met dat ding, heb ik Snake Pass gekocht en dat blijkt een best toffe game te zijn! Des te meer omdat mijn dochtertje helemaal weg is van slang Noodle en we nu heerlijk samen kunnen gamen!