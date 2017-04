Dit was het nieuws - Eerste Battlefront 2-trailer uitgelekt

Eerste trailer Battlefront 2 is uitgelekt

De trailer van Star Wars Battlefront 2 is uitgelekt via vermoedelijk een officieel PlayStation YouTube-kanaal. De beelden bevestigen nogmaals dat de game een singleplayer krijgt en de multiplayer speelt zich af in alle tijdperken van de films.

In de dertig seconden worden beelden getoond van een "niet verteld soldatenverhaal" en multiplayer-actie. Eerder dit jaar maakte EA al bekend dat de game een singleplayer zal bevatten, iets wat ontbrak in het eerste deel. Mogelijk speelt het verhaal zich af na Return of the Jedi: "Ik herinner mijn laatste orders nog, de dag dat de echte oorlog begon.", waarna een ander personage roept: "Wreek onze keizer."

De game bevat content van zowel de prequels als de nieuwe trilogie, waaronder de personages Yoda, Rey, Darth Maul en Kylo Ren. Spelers die de game pre-orderen krijgen de helden uit die nieuwe film, The Last Jedi, als dlc.

Star Wars Battlefront 2 wordt op 15 april om 20:00 uur s'avonds officieel aangekondigd, tijdens de Star Wars Celebration in Orlando. In een livestream wordt vermoedelijk meer informatie onthuld.

De game moet rond de feestdagen verschijnen voor waarschijnlijk de PlayStation 4, Xbox One en pc. De beelden uit de trailer zijn gebaseerd op in-engine footage van de PlayStation 4-versie



Call of Duty: WWII verschijnt mogelijk op 3 november

Call of Duty: WWII komt mogelijk op 3 november uit. Dat blijkt uit een foto van een poster van de game.

De poster werd eerst opgemerkt op YouTube en daarna op Reddit. Op de poster is de nieuwe Call of Duty-game te zien die zich volgens geruchten tijdens de Tweede Wereldoorlog zou afspelen. Verder is de releasedatum van 3 november 2017 te zien.

Op de poster is ook te zien dat PlayStation 4-eigenaren weer mogelijk tijdelijk exclusieve downloadbare content krijgen. Zoals nu het geval is, zou deze content dertig dagen eerder op PlayStation 4 verschijnen.

Hoewel het nog niet bevestigd is dat de poster echt is of dat de nieuwe Call of Duty een Tweede Wereldoorlog-setting krijgt, hebben Reddit-gebruikers de poster vergeleken met eerder gelekt materiaal en lijken de overeenkomsten te kloppen.



Eerste afbeeldingen Project Scorpio-development kit verschenen

Na de onthulling van de specificaties van de Scorpio door digital Foundry, is een development kit van de console getoond aan Gamasutra . Een afbeelding geeft wellicht een eerste indruk van het uiterlijk van de nieuwe Xbox.

In de afbeelding is te zien dat het uiterlijk van de development kit in lijn is met de Xbox One S. Op de afbeelding zijn ook de development kits van de vorige Xbox-consoles te zien, wat het mogelijk maakt dat de consumentenversie van de Scorpio ook niet ver af gaat wijken. Een andere optie is dat een vergelijkbaar uiterlijk van de Xbox One S wordt gebruikt voor de dev kit, maar dat de uiteindelijke versie een compleet ander uiterlijk krijgt.

De devkit bevat dezelfde poorten als de consumentenversie, waaronder een hdmi-in poort. Voor ontwikkelaars bevat het drie extra usb-poorten aan de voorzijde, vijf instelbare knoppen en een oled-scherm waarop informatie kan worden weergegeven. Deze kan bijvoorbeeld direct het aantal frames per seconde weergeven of netwerkinformatie verschaffen dankzij een extra network interface card.

De specificaties liggen met 6,6 teraflops hoger dan het uiteindelijke product, omdat het volgens Kevin Gammil, product group director bij Microsoft eenvoudiger is om games op de console af te stemmen.

"Op een hoger niveau is het veel makkelijker voor een ontwikkelaar om hoog in te stappen en de game te downtunen, dan laag te beginnen en hem omhoog te tunen."

Project Scorpio verschijnt eind dit jaar. In de aankondiging van de specificaties werd bekend dat de console native 4k-games in 60fps af weet te spelen. Kijk hier voor alle specificaties en verbeteringen van de nieuwe Xbox.

De Switch is Nintendo's snelst verkopende console ooit in VS

Switch is Nintendo's snelst verkopende console ooit in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van de NPD Group voor maart.

Nintendo's nieuwe console verscheen wereldwijd op 3 maart. Er werden in de Verenigde Staten in die maand 906.000 exemplaren van de console verkocht. Volgens Nintendo zijn dit meer exemplaren dan welke Nintendo-console of handheld dan ook.

Daarmee overtreft de console de verkoopcijfers van Wii U, in zijn eerste maand, waar er 890.000 van werden verkocht in 41 dagen. Die console verscheen in november, een maand waarin consumenten over het algemeen meer geld spenderen.

Sony en Microsoft deelden geen verkoopcijfers van hun consoles voor de maand maart met NPD Group.

Naast de verkoopcijfers voor Switch is ook bekend dat er meer dan 1,3 miljoen exemplaren van The Legend of Zelda: Breath of the Wild zijn verkocht in maart in de Verenigde Staten. Daarmee is het Nintendo's snelst verkopende lanceringsgame ooit. 460.000 van die exemplaren gaan om de Wii U-versie.



Pokémon Go-event voor Pasen begonnen

Vanaf vandaag is het Eggstravaganza-event in Pokémon Go begonnen. Dit heeft ontwikkelaar Niantic Labs bekendgemaakt op haar website.

Het Pokémon Go Eggstravaganza-event stelt spelers in staat om meer soorten Pokémon te vinden in eieren van 2 KM dan normaal. Spelers kunnen tot 20 april op zoek gaan naar deze eieren, dan eindigt het event.

Voor elk uitkomend ei verdienen spelers meer 'candy' en alle spelers verdienen dubbel zoveel 'experience points' gedurende het event. Ook kunnen spelers Lucky Egg-items in de in-game shop kopen voor de helft van de normale prijs.

Arms en Splatoon 2 verschijnen in juni en juli

De releasedata van Switch-titels Arms en Splatoon 2 zijn tijdens de Nintendo Direct afgelopen nacht bekendgemaakt.

Arms verschijnt op 16 juni. Op diezelfde dag worden nieuwe Joy-Con-controllers en straps in de kleur Neon Yellow verkocht, evenals een Joy-Con AA Battery Pack die aan Joy-Cons geplaatst kan worden om ze langer mee te laten gaan.

Nintendo onthulde ook een nieuw personage voor Arms genaamd Min Min, die naast haar armen ook haar voeten kan gebruiken om aan te vallen. Daarnaast is een vierspelermodus aangekondigd waarin twee teams van twee spelers het tegen elkaar kunnen opnemen.

Ook de releasedatum van Splatoon werd aangekondigd. De game verschijnt op 21 juli voor Switch en heeft een nieuwe modus genaamd Salmon Run. In deze coöperatieve modus voor vier spelers moeten Power Eggs verzameld worden en in een mand gegooid worden. De eigenaren van deze eieren, de Salmonid, zijn hier echter niet blij mee en jagen op spelers.

Daarnaast toonde Nintendo nieuwe amiibo voor Splatoon 2, namelijk de Inkling Girl, Inkling Boy en Inkling Squid. Door deze in te scannen verschijnen de figuren in de game en worden het vrienden. Spelers kunnen ze daarna customizen, andere kleding aantrekken, en een selfie met ze nemen. Ze onthouden ook loadouts van spelers. Dit is ook mogelijk met de amiibo van de eerste game.

Uncharted: The Lost Legacy komt op 23 augustus uit

Uncharted 4: A Thief's End-uitbreiding The Lost Legacy is vanaf 23 augustus te koop voor PlayStation 4.

In The Lost Legacy staan spelers in de schoenen van Chloe Frazer and Nadine Ross, ook beiden schatzoekers. Spelers moeten meer dan in de vorige delen ongezien langs vijanden komen, terwijl ze sluipen door India. De Uncharted-serie staat bekend om zijn filmische gameplay met veel spectaculaire momenten.

De uitbreiding komt op 23 augustus uit en zal 39 dollar kosten. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar doorgaans zijn die gelijk aan de dollarprijs. Spelers hoeven niet Uncharted 4 in het bezit te hebben om de uitbreiding te spelen.

Mensen die de game reserveren, ontvangen gratis de eerste Jak & Daxter-game die naar Playtation 4 wordt overgezet als PS4 Classic.

Hackers in GTA Online stelen miljoenen in-game dollars door exploit

Een exploit in GTA Online maakt het voor hackers mogelijk om in-game dollars te stelen van spelers. Het probleem doet zich voor op de Xbox 360, PlayStation 3 en pc.

Het probleem werd twee dagen geleden aangekaart door een GTA-speler opde pc op GTAforums . De afgelopen dagen hebben meerdere spelers op fora en sociale media gemeld dat hun geld is gestolen. Hackers kunnen hiernaast RP toevoegen aan accounts. Dit kan als gevolg hebben dat Rockstar deze spelers onterecht verbant.

Rockstar zegt op de hoogte te zijn van het probleem en heeft een supportpagina gemaakt, waarop staat dat Rockstar actief werkt aan het oplossen aan van het probleem. Gebruikers op PlayStation 4 en Xbox One hebben geen last van de nieuwe hack. Hieronder is een video te zien van de exploit.