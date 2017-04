80's en 90's cartoons die een game verdienen - Wall Jump Podcast #10

Bally en Simon rukken zich even los van PlayerUnknown's Battlegrounds om te praten over... PlayerUnknown's Battlegrounds. Maar om jullie niet te lang te vervelen met hun avonturen in deze Early Acces-game gaan ze ook samen op verkenning in de jaren '80 en '90, met de simpele vraag: welke tien cartoons uit die tijd moeten een game krijgen, wie moet 'm maken en hoe zou die game eruit zien? De antwoorden zullen je verbazen! Tenzij je verwacht dat Bally meteen begint met Scooby-Doo. Want dan verbaast het je niet...