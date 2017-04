Op Verzoek – Vervolgen die het origineel overtroffen

Als gamer ken je het gevoel vast wel dat je na het uitspelen van een game meer wilt. Tegenwoordig krijg je dit vaak door middel van in-game events en uitbreidingen, maar een geheel nieuwe game binnen een serie, een vervolg, belooft veel meer leuks en zelfs vooruitgang. Vandaag kijken we naar een aantal vervolgen die zo’n vooruitgang boekten dan hun voorgangers.



Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 2: Among Thieves verbetert het origineel op zo’n manier dat het bijna de perfecte game oplevert. Behalve dat het destijds grafisch ongeëvenaard was op PlayStation 3, zit het vol met onvergetelijke, meeslepende momenten. Denk maar eens aan de fantastische intro met de gecrashte trein, de achtervolging door een tank, of het moment dat Drake dat prachtige bergdorpje in Nepal binnenloopt.



Het knappe van de game is dat dit allemaal gebeurt in een fantastisch tempo, waarin zo nu en dan tijd is voor een adempauze. Hierin zien we vaak dialogen tussen de uitzonderlijk charismatisch ingesproken personages, waarbij spelers een sterke band opbouwen met Nathan Drake, Sully en anderen. Uncharted 2 bewijst dat een vervolg zeker een meesterwerk kan opleveren.



Assassin’s Creed 2

Het eerste deel van Ubisofts Assassin’s Creed-serie was al baanbrekend genoeg om de loopbaan van de studio voorgoed te veranderen, maar dat wil niet zeggen dat de game niet vele malen beter kon. Het is vooral de hoofdpersoon van Assassins Creed 2 die de harten van gamers verovert. Ezio Auditore Da Firenze is namelijk veel interessanter dan die bromsnor van een Altaïr, omdat hij van een tiener die ongevraagd het leven van een Assassin moet leiden uitgroeit tot een vindingrijke en zelfverzekerde leider van de Assassins.



Het schokkende moment dat zijn familie onterecht wordt opgehangen is één van de indrukwekkendste gameopeningen ooit, en het is de sterke drijfveer die Ezio gedurende drie games vooruit stuwt. Behalve de sterke progressie van het hoofdpersonage is de algemene gameplay van Assassin´s Creed 2 een stuk gevarieerder dan het eerste deel. De enige echte Leonardo Da Vinci voorziet bijvoorbeeld Ezio van dubbele hidden blades en een vlieger, en de mogelijkheid om te zwemmen door de kanalen van het mooie Venetië gaf de game een groter gevoel van vrijheid.

Tony Hawk´s Pro Skater 2

Hoewel de lat voor de serie door het eerste deel al vrij hoog werd gelegd, grindde Tony Hawk´s Pro Skater 2 er met gemak overheen om met een perfecte 1080 tailgrab neer te komen. In wezen is de game hetzelfde als het eerste deel, maar de toevoeging van de manual veranderde de gameplay drastisch.



Spelers konden namelijk voor het eerst de meest krankzinnige combo´s maken, in de vele iconische levels van de game. Levels als School 2 zijn niet alleen groter, maar zitten ook nog eens vol met geheime locaties en te verzamelen objecten. Ben je eenmaal klaar met een skatepark, dat biedt de game de mogelijkheid om je eigen versie tot in de details vorm te geven. Tony Hawk´s Pro Skater 2 is een icoon voor een subcultuur.



Pokémon Gold & Silver

Toen Pokémon Red en Blue in 1999 gelanceerd werden in Europa was de serie al lang en breed een groot succes in Japan en Amerika. Nintendo zag snel na de lancering in Japan in dat Pokémon de potentie had om een van zijn succesvolste franchises te worden. Een vervolg kon niet uitblijven en twee jaar na de Europese lancering van Red en Blue waren Pokémon Gold en Silver. Qua opzet doen de games niet bijster veel nieuws ten opzichte van Red en Blue, maar door de gedane toevoegingen zijn de games stukken diepgaander.



Honderd nieuwe Pokémon, de mogelijkheid om zestien badges te behalen, meer legendarische Pokémon om te vangen, speciale Pokéballen en nog veel meer waren genoeg om gamers wereldwijd uren aaneengesloten te boeien. Het zorgde voor een nog fijnere spelervaring die spelers net iets meer uitdaagt om te verkennen, strategie toe te passen tijdens gevechten en op zoek te gaan naar alle Pokémon, zowel in-game als daarbuiten – je krijgt ze immers allemaal alleen als je tussen Silver en Gold ruilt. Pokémon-fans van het eerste uur zullen deze vervolgen hoogstwaarschijnlijk voor altijd en terecht een warm hart toedragen.



The Witcher 2: Assassins of Kings

Het is evident dat The Witcher 3: Wild Hunt een van de beste games van deze generatie is. Ontwikkelaar CD Projekt Red trok alles uit de kast om zijn beste game tot nu toe te ontwikkelen. Toch mogen we niet vergeten wat een parel The Witcher 2: Assassins of Kings is. Het origineel was een aangename verrassing, maar liet hier en daar nog wat te wensen over. CD Projekt Red luisterde naar de kritiek en kwam vervolgens met het The Witcher 2: Assassins of Kings op de proppen, een game die onder meer verhaalvertelling, gevechtsmechanieken en grafische pracht binnen de reeks naar een hoger niveau tilde.

The Witcher 2 blinkt uit in z’n volwassen verhaalvertelling en de keuzes die daarbij komen kijken. Daarnaast heeft het gevechtssysteem iets meer diepgang, door meer aanpassingsmogelijkheden en items die gebruikt konden worden tijdens gevechten, maar dit zou in The Witcher 3: Wild Hunt pas geperfectioneerd worden. CD Projekt Red maakte met The Witcher 2: Assassins of Kings alles goed wat het origineel fout deed en zette de toon voor een nog sterker vervolg.



Borderlands 2

Borderlands is misschien wel een van de grootste verrassingen van het afgelopen decennium, al duurde het even voor gamers warmliepen voor de titel. Naarmate de lancering dichterbij kwam groeide de interesse en op 20 oktober 2009 werd het duidelijk dat die interesse op zijn plaats was. De hoeveelheid wapens, krankzinnige personages en de sublieme co-opervaring maakt Borderlands een ijzersterke game.Gearbox zag hoe dit aansloeg bij spelers en kwam op het geniale idee om miljoenen extra wapens mogelijk te maken in het vervolg, een nog grotere wereld te bouwen en personages te bedenken die nog krankzinniger zijn – met als klap op de vuurpijl Handsome Jack.

Zelden kom je in een game zo een charismatische slechterik tegen als in Borderlands 2. Deze narcistische maar ook humoristische dictator maakt de speler gedurende de game het leven zuur en doet er alles aan om The Vault voor zichzelf te houden. Afgezien van Handsome Jack mogen we absoluut niet vergeten dat een groot gedeelte van het plezier in Borderlands te maken heeft met vinden van loot en samen met een vriend op de bank is Borderlands 2 alles wat het origineel ook is plus meer.





Zo zijn er nog talloze vervolgen waarvan we zouden kunnen zeggen dat het origineel er niks bij is. Ken jij nog een aantal vervolgen die jouw verwachtingen wisten te overtreffen? Laat het weten in de comments. Vergeet ook niet te stemmen op een onderwerp voor volgende week en als je wilt kun je ook een onderwerp voorstellen!