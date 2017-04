LIVE om 16:00 uur: Martin speelt Mario Kart 8 Deluxe

Vanmiddag om 16:00 uur kun je hier kijken hoe Martin iedereen een koekje van eigen deeg gaat geven in Mario Kart 8 Deluxe. De game is in principe hetzelfde als Mario Kart 8 op de Wii U, maar met alle dlc, nieuwe personages, nieuwe Battle-modi en opgepoetste graphics is Mario Kart 8 Deluxe toch net iets vetter dan zijn voorganger. Volgende week vrjidag kunnen Nintendo Switch-gebruikers helemaal los gaan in Mario Kart 8 Deluxe.

Volg hier de livestream of bekijk de livestream via het Twitch-kanaal van InsideGamer.