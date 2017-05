Van Tokio tot Hier: Westerse games in Japan

In Van Tokio tot Hier doet Alicia verslag over alles wat met Japan en games te maken heeft, rechtstreeks vanuit Japan zelf. Dit keer een indruk van de Japanse game-industrie en welke rol westerse games daar spelen.

De afgelopen weken zijn we aan de lopende band getrakteerd op fantastische Japanse games zoals NieR: Automata, Zelda: Breath of the Wild en Persona 5. Japanse games maken (opnieuw) hun opmars in het westen, maar hoe zit dat eigenlijk andersom? Lijkt onze markt op die van hen? En spelen Japanners ook “onze” games?

Wie zich een beetje heeft verdiept in de Japanse game-industrie weet dat Japan een omgekeerde wereld is als het gaat om de verhouding tussen consoles en handhelds. Onder de tv van een gemiddelde Henk en Ingrid vinden we al snel een Xbox of PlayStation, zelfs al is die er alleen maar om af en toe te kunnen Netflixen en eens in de week een potje Call of Duty te doen. In Japan is dit niet zo vanzelfsprekend.



Final Fantasy, sushi en samoerai

Consoles, en tot op zekere hoogte ook handhelds, zijn aan het uitsterven in Japan. Terwijl de markt in het westen alsmaar groeit, is die in Japan in een put geraakt. Zelfs de nieuwste titels in prominente Japanse series als Final Fantasy 15 en Yakuza 6 boeken in hun thuisland teleurstellende resultaten vergeleken met de hoogtijdagen van bijvoorbeeld de PlayStation 2. Wanneer de nieuwste Final Fantasy, een naam die je bij wijze van spreken in één adem met sushi en samoerai kan noemen als je het over Japan hebt, het slechtste verkoopdebuut maakt in de geschiedenis van de serie, weet je dat er stront aan de bīdama is.



Maar hoe komt dat dan? Het simpele antwoord luidt: mobiele games. Het echte antwoord ligt dieper dan dat: de Japanse cultuur is niet ingesteld op consoles, waardoor handhelds – en uiteindelijk smartphonegames – de overhand krijgen. “Salarymen”, de Japanse witteboordenwerkers, spenderen de meeste uren van hun dag op hun werk en daarna in de trein naar huis. Een huis zo klein dat er geen plek is voor een PlayStation 4, laat staan een dikke 4k-tv of game-pc. Kinect was om diezelfde reden doodverklaard nog voor het in de winkels lag. Veel Japanners hebben simpelweg te weinig tijd of ruimte om te investeren in consoles en grijpen liever naar de smartphone, 3DS of Vita.

Identiteitscrisis

Daarnaast is het westen geleidelijk een steeds prominentere rol gaan spelen in de industrie en Japan kon dat niet bijbenen. Japanse games stonden ooit aan de top dankzij namen als Final Fantasy, Resident Evil, Shadow of the Colossus en Devil May Cry, maar dat hield niet lang stand. Terwijl het westen steeds handiger werd in het ontwikkelen van games en AAA-titels als Morrowind, Call of Duty en GTA miljoenen verkochten, leken de Japanners hopeloos verdwaald. Vooral tijdens de overgang naar hd-gaming ging het fout.



Het resultaat was dat veel Japanse bedrijven een graantje mee wilden pikken van de westerse. Devil May Cry kreeg een reboot met een ‘stoer’ imago, Resident Evil veranderde in een shooter en Konami besteedde franchises als Castlevania en Silent Hill uit aan westerse studio’s. Andere Japanse ontwikkelaars konden de technologische vooruitgang niet bijbenen en games als Final Fantasy 15 en The Last Guardian vervielen in een zogenaamde development hell, een vloek die eeuwig leek te duren.



Westerse games waren op dat moment simpelweg superieur. Ze hadden een enorm (marketing)budget, staken technisch goed in elkaar, waren vaak mooier, en het allerbelangrijkste: ze verkochten goed. Althans, in het westen, de markt waar die games voor gemaakt werden. Westerse uitgevers wilden hun games ook aan de man brengen in Japan, maar dat was om logistieke en marketingtechnische redenen lastig. Take Two had bijvoorbeeld jarenlang geen Japans kantoor, waardoor alle Grand Theft Auto-games tot GTA 5 werden uitgegeven door Capcom.

Liever porno dan geweld

Maar lang niet alle westerse games worden in Japan uitgebracht. Mass Effect: Andromeda heeft bijvoorbeeld niet eens een Japanse releasedatum en zo zijn er nog veel meer grote titels die geen Japanse lokalisatie hebben of pas maanden later na de westerse release uitkomen. Als je het zo bekijkt, lijken wij westerse gamers nogal verwend wanneer we zeuren dat er te weinig westerse lokalisaties zijn van Japanse games of dat ze te lang na de Japanse release uitkomen.



De games die wel worden uitgebracht voor de Japanse markt kunnen meestal rekenen op succes, maar nooit op het niveau als in het westen. Japanners zijn bijvoorbeeld dol op Call of Duty: Black Ops 3, GTA 5 en Skyrim, maar een Tales of Berseria of Animal Crossing, een product uit eigen land, verkoopt beter. Van de twintig bestverkochte games in Japan van vorig jaar, waren Minecraft en Battlefield 1 de enige westerse vertegenwoordigers.



Het is eenmaal zo dat er een groot cultuurverschil zit tussen Japan en het westen en onze smaken daardoor verschillen. Geweld en gore zijn vooral in de Verenigde Staten algemeen geaccepteerd, maar een beetje bloot is not done. Japan staat daarentegen bekend om zijn enorme porno-industrie, maar mensen overhoop schieten is daar minder interessant dan op een epische reis gaan in een fantasierijke rpg. Daarbij moet wel gezegd worden dat shooters en westerse games steeds meer voet aan de grond krijgen in Japan.

CERO en censuur

Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Zoals wij het PEGI-leeftijdsclassificatiesysteem hebben, wordt in Japan het CERO-systeem gebruikt. De hoogst mogelijke categorie is CERO-Z, wat enkel wordt toegekend aan games met extreem veel geweld of seksueel getinte scènes. Deze games worden niet verkocht aan iemand jonger dan 18 jaar. Een vergelijking met PEGI 18 zou echter niet volstaan, want CERO-Z is zo goed als een doodsteek op het gebied van marketing. Games met deze classificatie worden vaak niet ingekocht door winkels of zijn enkel achter de toonbank verkrijgbaar op vertoning van een identiteitsbewijs. Games als GTA 5, The Last of Us, Ghost Recon: Wildlands en in principe elke realistische, westerse shooter of actiegame, vallen onder deze classificatie.



Daar houdt het niet bij op. Zelfs wanneer een game de CERO-Z-classificatie krijgt, wordt er vaak een hoop aan de inhoud aangepast. Onthoofdingen of het afhakken van ledematen, exploderende hoofden bij een goed gemikt headshot: stuk voor stuk voorbeelden van geweld dat voor de Japanse lokalisatie van westerse games uit die games wordt gehaald. The Last of Us is zodanig aangepast dat verwijzingen naar kannibalisme zijn verwijderd, waardoor een bepaald stuk uit de game nogal wat vraagtekens oproept bij Japanse spelers omdat ze belangrijke context missen.

De omstandigheden voor westerse games zijn helaas niet perfect en daardoor blijft het moeilijk voor westerse bedrijven om de Japanse markt te penetreren. Hier zit gelukkig al verbetering in, dankzij betere lokalisaties en omdat westerse uitgevers ook kantoren openen in Japan. Voor de Xbox One is het helaas al zo goed als game over; Microsofts console is te gefocust op de Amerikaanse markt om indruk te maken op Japanners en tikt tegenwoordig nog nauwelijks 150 verkochte exemplaren aan per week. De annulering van Scalebound is in zekere zin de spreekwoordelijke nagel aan de doodskist.

Hoe je het ook wendt of keert: Japan blijft het domein van Japanse games en zolang handhelds en smartphones de meest logische apparaten om te gamen blijven voor Japanners, zullen mobiele games de boventoon blijven voeren in de gamesmarkt. Wie weet, misschien kan Nintendo Switch een verandering teweegbrengen doordat het handheld- en consolegames combineert. Nintendo heeft wat dat betreft een apparaat gemaakt dat perfect is voor beide markten en de reacties in Japan zijn vooralsnog positief, maar het blijft natuurlijk afwachten.

Mochten de Japanners hun games op een gegeven moment echt zat zijn: wij lusten wel meer van die spelletjes die ze het afgelopen jaar hebben uitgebracht, dus hier zijn ze meer dan welkom.