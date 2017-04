De Bioscoopstoel #13 – Guardians of the Galaxy Volume 2, Game of Thrones en The X-Files

Het is maandag en zoals je inmiddels gewend bent neemt Michel het laatste film- en serienieuws met je door. Zet de popcornmachine maar aan!

In de bioscoop

Donderdag is het zover, dan draait het langverwachte vervolg op Guardians of the Galaxy – wat mij betreft nog altijd het hoogtepunt in het Marvel Cinematic Universe – in de bioscoop. Met een belangrijk plotpunt over Star-Lord’s vader, waar ik verder niets over zal verraden. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat alle Marvel-fans deze film zo snel mogelijk gaan bekijken. Blijf dan wel even zitten tijdens de aftiteling, want schijnbaar zitten er maar liefst vijf after-credits scènes in!



Nu op Netflix

Sinds afgelopen week is het derde seizoen van Fargo begonnen en in Nederland wordt elke week een nieuwe aflevering op Netlix geplaatst. Mocht je het niet weten: Fargo is een film uit 1996 van de Coen-broers (The Big Lebowski, True Grit) die op een unieke wijze drama en comedy combineert. De serie staat vrijwel geheel los van de film maar bevat dezelfde typerende sfeer. Elk seizoen vertelt daarnaast een ander verhaal met nieuwe personages en acteurs, dus je hoeft eigenlijk niets te hebben gezien om toch in dit derde seizoen te stappen. Dat zou wel zonde zijn, want zowel de film als de eerste twee seizoenen zitten bomvol goede acteerprestaties en mooie cinematografie.

Dit derde seizoen heeft als opvallendste element acteur Ewan McGregor die een dubbelrol speelt en er vrij onherkenbaar uitziet. De eerste aflevering is al goed te pruimen, dus ga het zeker checken!



In de wandelgangen

Veel nieuws deze week, waarvan mijn persoonlijke hoogtepunt het feit is dat er een elfde seizoen van X-Files komt! Hoewel het tiende seizoen zover bekend succesvol was voor Fox, heeft het toch een tijd geduurd voordat we deze bevestiging hebben gekregen. Zowel David Duchovny als Gillian Anderson zetten hun rollen als Mulder en Scully weer voort. In plaats van de zes afleveringen van het tiende seizoen kunnen we er dit keer tien verwachten. Het seizoen moet eind dit jaar beginnen.

Persoonlijk vind ik het tiende seizoen verre van perfect. De ‘mythology’-episodes, waarin het overkoepelende verhaal van X-Files wordt voortgezet, hebben een gammel script en Duchovny en Anderson leken hier en daar moeite te hebben om na al die jaren weer in hun oude rollen te kruipen. De meeste ‘monster of the week’-episodes, waarin zaken die op zichzelf staan worden behandeld, vond ik een stuk leuker. Laten we hopen dat de algehele kwaliteit van het elfde seizoen wat omhoog gaat. Maar wie houd ik ook voor de gek? Nieuwe X-Files-episodes kijk ik sowieso wel. Helaas zijn er nog geen beelden van de nieuwe afleveringen (deze zomer gaat men pas schieten), dus je moet het doen met de trailer voor het tiende seizoen!



Je zou er een goede weddenschap over kunnen houden: komen de vier vervolgen op James Cameron’ Avatar ooit nog uit? Het tweede deel had oorspronkelijk in 2015 uit moeten komen en werd uitgesteld naar 2018, maar Cameron belooft nu dat de film toch écht op 18 december 2020 verschijnt. De drie andere delen verschijnen volgens hem op respectievelijk 17 december 2021, 20 december 2024 en 19 december 2025. Eerst zien, dan geloven. Ik ben vooral benieuwd of Cameron succes weet te boeken met deze vervolgen. Hoewel het origineel een gigantisch succes was, zat die film midden in de 3D-gekte – sterker nog, het was zo’n beetje de oorsprong ervan. Hoe gaan de vervolgen hetzelfde publiek trekken? Of zou de naam Avatar voor veel mensen genoeg zijn om toch weer naar de bioscoop te gaan?





We wachten langer dan gewoonlijk op een nieuw seizoen van Game of Thrones. Seizoen 7 verschijnt pas in juli, een aantal maanden later dan gebruikelijk. Om dat wachten te verzachten zijn er nu een aantal nieuwe promofoto’s uitgekomen van het één na laatste seizoen, waarvan je er hieronder een aantal kunt bekijken. Bekijk de rest hier.

Hype

Kingsman: The Secret Service was een heerlijke verrassing, een film waarin actie en humor naadloos met elkaar verweven zijn en een film die het geheimagentgenre nieuw leven inblies. In de loop van vandaag moet een eerste trailer van vervolg Kingsman: The Golden Circle verschijnen. Die is op moment van schrijven nog niet beschikbaar, vandaar de gisteren uitgegeven teaser hieronder… tenzij de trailer op publicatie al wel uit is, dan zie je hieronder gewoon de volledige trailer!





Er zijn een hoop Marvel-films, maar ook aan series gebaseerd op de comics van het bedrijf is geen gebrek. De Defenders (met onder andere DareDevil en Luke Cage) zitten allemaal op Netflix, maar het aankomende Cloak & Dagger moet gewoon op televisie verschijnen, al is het maar de vraag of we het ook in Nederland gaan zien.

Cloak & Dagger bevindt zich in het steeds populairder wordende young adult-genre, maar zolang er goed geacteerd wordt kan dat natuurlijk ook voor volwassen fans interessant zijn. De serie richt zich net als de strips op de groeiende romance tussen Tandy Bowen (Dagger) en Tyrone Johnson (Cloak). Hoewel het duo uit verschillende milieus komt, worden Johnson en Bowen tot elkaar aangetrokken wanneer ze superkrachten ontwikkelen. De serie wordt begin 2018 uitgezonden door de Amerikaanse zender FreeForm.



We zijn weer aangekomen bij de aftiteling van deze rubriek. Je hoeft niet te blijven zitten, er komen geen after-credits scènes. Wel is er volgende maandag gewoon weer een nieuwe Bioscoopstoel. Tot dan!

Door: Michel Musters