Call of Duty: WW2 - Alle informatie over deze Tweede Wereldoorlog-shooter

De community riep er al een lange tijd om, maar woensdagavond heeft Sledgehammer Games dan eindelijk Call of Duty: WW2 onthuld. De game verschijnt op 3 november en brengt spelers terug naar de Tweede Wereldoorlog. Simon Zijlemans van onder andere InsideGamer.nl en natuurlijk de Wall Jump Podcast was aanwezig bij de vroege presentatie van de game in London en heeft ons voorzien van exclusieve informatie. Hieronder is te lezen wat hij te weten is gekomen over de nieuwe Call of Duty.

Traditioneel en menselijk

De campaign van de game volgt de traditionele hoogtepunten van de Tweede Wereldoorlog, waarbij spelers als de Geallieerden Normandië bestormen en vervolgens op trektocht gaan van Frankrijk, via België, richting het Duitse Aken. Behalve de grote veldslagen is er ook genoeg ruimte voor stealth-missies, waarin spelers de Amerikaan Ronald "Red" Daniels volgen.

Call of Duty: WW2 moet de menselijke kant van de oorlog uitlichten zoals de film Saving Private Ryan dat doet. Voor de ontwikkeling heeft de studio volgens oprichters Glen Schofield en Michael Condrey gesproken met verschillende veteranen. 'Het was heel bijzonder. Vooral het feit dat de mensen die we spraken zichzelf niet als helden zien. Ze vinden de mensen om zich heen helden, ze zeggen altijd: "Ik heb gediend met helden," maar ze zien zichzelf niet zo.'

Kwetsbaarheid en samenwerking

Ook benadrukken Schofield en Condrey dat Call of Duty: WW2 geen "supersoldaten" bevat, in de zin dat soldaten kwetsbaar zijn en in meerdere mate proberen te overleven dan in voorgaande Call of Duty's. 'We pakken het anders aan nu,' zegt Condrey, 'het is helemaal niet de bedoeling dat je een supersoldaat bent met brute Tier 1-uitrusting. Zoiets was er toen nog niet.' Schofield onderstreept dat. 'Je kunt niet even opstaan, honderd man neermaaien en ondertussen twintig kogels koppen. Zo’n soort Call of Duty wordt dit niet.'

Om deze reden zijn teamwork en vertrouwen van groot belang tijdens de campaign, hoewel het niet mogelijk is om andere soldaten directe orders te geven. Het is bijvoorbeeld belangrijk om dichtbij de rest van het peleton te blijven, om te allen tijde voorzien te zijn van munitie.

Meerdere kanten van het verhaal

Behalve vanuit de soldaat Red beleven spelers het verhaal vanuit meerdere perspectieven, zoals leden van het Franse verzet. Het is nog niet duidelijk of de nazi's speelbaar zijn, maar het Duitse volk heeft wel een belangrijke rol in de game.

'Onze focus lag op het uitzoeken van alles over alle kanten. Wat we geleerd hebben in onze gesprekken met Duitsers, is dat veel mensen zeiden "ik was helemaal geen nazi. Ik ben trots dat ik Duits ben en in het leger zat, maar ik was echt geen nazi." Dat onderscheid maken we wel. Er zijn stukken in de game dat Duitse soldaten je helpen, of dat je zelf een Duits gezin redt. Die nuances vinden we wel echt belangrijk.'

Multiplayer en co-op

Tot slot heeft het duo een aantal kleine details gegeven over de multiplayer van de game. Hierbij benadrukken Condrey en Schofield dat de game daadwerkelijk geen jetpacks en lasers bevat, maar wel nieuwe modi en features krijgt. Zo bestaat het progressiesysteem uit divisies, die de 'fantasie van in dienst treden' moet voorstellen, waarbij spelers zich specialiseren als militair. Ook bevat de multiplayer de nieuwe War-modus, waarin "Axis & Allies" het tegen elkaar opnemen. Verdere informatie hierover wordt later bekendgemaakt.

Verder introduceert Sledgehammer Headquarters. Deze "evolutie van de lobby" houdt in dat spelers op een veilige plek kunnen rondlopen, tegen elkaar kunnen strijden en items kunnen verdienen. Behalve deze nieuwe vorm van interactie, krijgt WW2 ook een co-opmodus met een "nieuwe duistere vijand" en een uniek verhaal. De livestream van vandaag bevestigt dat het een Nazi-zombiemodus betreft.

Call of Duty: WW2 verschijnt op 3 november voor PlayStation 4, Xbox One en pc.