IG Q&A: Welke aankondigingen gaan E3 2017 de beste E3 ooit maken?

Nog een kleine zes weken en E3 staat weer voor de deur. We kijken er net zoveel naar uit als jij en we kunnen niet wachten om weer verrast te worden tijdens E3. Daarom bespreken we in de Q&A van deze week welke aankondigingen E3 2017 de beste E3 ooit gaan maken. Jij hebt vast en zeker ook bepaalde wensen qua aankondigingen. We zien ze graag terug in de comments!

Thijs Barnhard

Ik hoop dat Microsoft weer eens kont gaat schoppen deze E3. Ik zie momenteel nog geen goede reden om een Scorpio te halen en ze moeten wel met iets beters komen dan goede specs wil ik weer een console van ze in huis halen. Ik wil games en dan vooral andere games dan Forza, Halo en Gears of War. Nintendo heeft het in mijn ogen een stuk makkelijker. Als ze een nieuwe Super Mario Maker uitbrengen voor de Switch ben ik heel erg gelukkig.

Martin Verschoor

De persconferenties maken altijd de E3 voor mij. De beurs is leuk, maar als er minimaal een vlammende persconferentie is, kan de E3-week negen van de tien keer niet meer stuk voor mij. En ik verwacht heel veel van Microsoft dit jaar, die natuurlijk de Scorpio gaan laten zien, met daarnaast een sloot aan games voor de machine enw at er dan gaat gebeuren gaat je verbazen, want ineens gaat daar Half-Life 3 zijn voor de Scorpio. Yup, Half-Life 3. Nee, de kans is natuurlijk 0,0% dat dat gaat gebeuren, maar het zal deze E3 wel meteen de beste E3 ooit maken.

Jacco Peek

Mocht Nintendo Pokémon voor de Nintendo Switch aankondigen, dan wordt het de beste E3 ooit. Ik droom al een tijdje weg over hoe de game eruit zou zien als de wereld met dezelfde liefde in elkaar wordt gezet als die van Breath of the Wild. Prachtige animaties, meerdere regio´s en naadloze interactie met andere spelers: laat het alsjeblieft gebeuren! Verder zou een Skate 4 en Bayonetta 3 me ook goed doen.

Brian Artiles Govita

Net als Thijs ben ik erg benieuwd naar de persconferentie van Microsoft. Ik denk dat we sowieso een nieuwe Halo, Forza Motorsport en Crackdown kunnen verwachten, maar daar moeten wel nieuwe exclusieve titels tegenover staan die laten zien waarom gamers voor Project Scorpio moeten gaan in plaats van de Xbox One S of een andere console. Daarnaast ben ik benieuwd naar de line-up voor de Nintendo Switch. Momenteel zijn er totaal geen games die mij zo ver krijgen om er een aan te schaffen. Wellicht dat Super Smash daar verandering in gaat brengen.

Jules Schlicher

Dit wordt de allerbeste E3 ooit als Microsoft, Sony en Nintendo allemaal samenkomen en zeggen dat ze hun systemen en games gaan delen. Er zijn geen exclusives meer, alle gamers kunnen alles spelen, met elkaar en tegen elkaar. Hardwaremakers en softwaremakers komen samen om de beste machines en games te maken die iedereen kan spelen. Gamehemel op aarde wordt beloofd en bewerkstelligd. Zo'n aankondiging maakt E3 2017 de beste E3 ooit. En The Elder Scrolls 6.

Arthur van Vliet

Kom maar op met die exclusives! De meest memorabele E3's zijn de E3's die verrassen. Niet de sequel-fissa's maar de persco's die bol staan van de onverwachte aankondigingen zijn degene die bijblijven. Mijn hoop is dan ook dat we achteraf kunnen zeggen: weet je nog? E3 2017, dat was die beurs waar we franchise X, moderne klassieker Y, en gadget Z aan te danken hebben... Ik ga dus geen namen noemen. Fuck vervolgen en verwachtingen. Ik wil iets wat ik niet aan zag komen.