Wat spelen we dit weekend? 29 en 30 april

Voor sommigen begon het weekend wellicht afgelopen donderdag al, maar wij hebben vrijdag gewoon hard doorgewerkt om jullie op de hoogte te houden van het laatste nieuws over games. De redactie heeft het weekend dus extra hard verdiend en laat weten wat ze zoal gaan spelen. Wat ga jij spelen? Laat het ons weten!

Martin Verschoor

Ik kan niks anders meer spelen dan PlayerUnknown's Battlegrounds. En ik kan je het aanraden ook te gaan doen. Het is zo'n simpel concept, maar het werkt daarom zo goed en is zo rete spannend. Met 100 andere spelers in een map en soms kom je er maar een of twee tegen in een half uur, terwijl je ergens in een schuur ligt te wachten totdat de bommenregen boven je hoofd is weg getrokken. Dan kan het ook nog eens een keer binnen een seconde klaar zijn, omdat je vol in je nek wordt geraakt door een sniper, die toevallig net je hoofd door een raam zag. Probeer het, alleen of met een paar maten. Ik vind het in ieder geval heel erg vet.

Jacco Peek

Na Nier: Automata volledig te hebben uitgespeeld (en daar net zo onder de indruk over te zijn als de meesten), heb ik weer tijd voor wat anders. De afgelopen dagen ben ik weer flink bezig geweest in Zelda, maar sinds vandaag staat Mario Kart 8 Deluxe om mijn Switch. Hoewel ik de Wii U-versie al belachelijk veel gespeeld heb, blijft de game verschrikkelijk leuk om tegen anderen te spelen. Ik raad medestagiar Brian trouwens aan om ook te gaan oefenen, want hij bakt er nog helemaal niks van.

Marcel Vroegdijk

Ik heb op Koningsdag al een voorschot genomen op aankomend weekend door What Remains of Edith Finch te spelen. Ga dat ook doen, alsjeblieft. Je zou het niet verwachten van een game over dode mensen, maar het is allemaal zo mooi en lief. Het is ook absoluut geen standaard walking simulator. Omdat ik 'm al heb uitgespeeld, zal ik dit weekend iets anders moet verzinnen. De puzzelgame Statik voor PlayStation VR schijnt erg tof te zijn, dus dat lijkt me een mooie aanleiding om die bril weer eens af te stoffen. Grapje, ik ga toch geen dingen afstoffen.

Bert de Vries

Net als Marcel ben ik weg van What Remains of Edith Finch. Die game is bizar goed en zelfs dat is een understatement. Nu ik de game al heb doorlopen, duik ik er meteen weer in: ik wil nog meer weten en nog meer ontdekken over de familie Finch. Mocht ik nog wat anders willen spelen dan is daar altijd Overwatch. Hoewel die nieuwe skins me totaal niet boeien en dat event na één keer al niet zo bijzonder meer is, blijf ik die game fantastisch vinden. Verder ik ben nog steeds bezig met The Witcher 3 en ga ik ook slang Noodle door de levels van Snake Pass leiden.

Kevin Shuttleworth

Zojuist heb ik van Marcel Vroegrijk vernomen dat er weer iets interessants verkrijgbaar is voor de PlayStation VR. Eerdergenoemde puzzelgame Statik staat daarom bij deze op mijn lijstje. Ook What Remains of Edith Finch staat erop. Al ga ik ze niet spelen dit weekend. Ik heb het namelijk voor elkaar gekregen om twee games die makkelijk meer dan honderd uur kunnen duren door elkaar te spelen: Breath of the Wild en Persona 5. Laten we overigens Mario Kart 8 Deluxe niet vergeten. Hier verwacht ik in de avonduren met een alcohol achter de kiezen veel uurtjes in te gieten met m'n vriendin.

Thijs Barnhard

Afgelopen Alien Day (woensdag) heb ik de allereerste Alien in de bioscoop kunnen zien en toen realiseerde ik mij ineens dat ik bijna een jaar geleden aan Alien: Isolation ben begonnen maar niet veel verder ben gekomen dan de tweede missie. Sindsien ben ik een aardig stuk opgeschoten en doe ik het nog steeds in mijn broek wanneer de Xenomorph weer opduikt. Ik ben vastbesloten om aan dit verschrikkelijk ruimtestation te ontsnappen, maar ik betwijfel of dat dit weekend gaat lukken. Om het wat luchtiger en minder angstaanjagend te houden ben ik ook van plan om veel Mario Kart 8 Deluxe te spelen. Als je bij alle cups in 200cc goud weet te behalen speel je een nieuw personage vrij dus daar ben ik dit weekend wel even zoet mee.

Jules Schlicher

Omdat ik op dit moment mijn masterscriptie moet schrijven - waarvoor ik in een vroegmodern toneelstuk duik, de Amsterdamse schouwburgcultuur uit de zeventiende eeuw schets, en een teksteditie van een vierhonderd jaar oude tekst maak - moet ik wat afleiding (die veel te snel veel tijd vraagt) uit mijn leven bannen. Mijn consoles gaan daarom even terug naar mijn ouders, om twee maanden stof te happen. Dit weekend is afscheid nemen, en dat doe ik natuurlijk met The Witcher 3. Mijn tweede playthrough op Death March geeft me zoveel meer waardering voor de combat en het feit dat ik de moeite heb genomen alle potions, oils en bommen heb gemaakt. Wat een onnavolgbare game!

Ferdi Nelemans

Ik twijfel nog of ik What Remains of Edith Finch moet kopen. Ik heb al genoeg ongespeelde games liggen, maar de positieve geluiden rondom die game zorgen er voor dat ik waarschijnlijk in de loop van het weekend mijn portemonnee trek en mijn backlog vergroot. Verder is Mario Kart 8 Deluxe net binnen, moet ik hoognodig verder met Persona 5 en is het misschien ook wel eens tijd om eindelijk Breath of the Wild uit te spelen. Oh en er wordt natuurlijk ook weer Overwatch gespeeld. Genoeg te doen dit weekend!