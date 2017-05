De 5 beste mobile games van april

De App Store en Google Play Store stromen over van de games, maar eerlijk is eerlijk: daar zit de nodige (freemium) troep tussen. Welke mobiele games zijn nu echt de moeite waard? In deze top 10, samengesteld door onze vrienden van Android Planet en iPhoned, vind je de beste titels verschenen in april die niet mogen ontbreken op je smartphone of tablet.

Lumino City

Na anderhalf jaar is de prachtige adventuregame Lumino City er dan eindelijk ook voor Android. De game gooide hoge ogen toen het in 2015 voor iOS verscheen, onder meer dankzij de prachtige stop-motion-wereld die door de makers écht is gebouwd. In de game kruip je in de huid van Lumi, een jong meisje dat op zoek is naar haar opa. Als speler heb je de taak om verschillende puzzels op te lossen met de materialen die je in de spelwereld vindt. Het is niet altijd duidelijk waar je wel en niet op kunt klikken, maar gelukkig worden de puzzels nooit frustrerend moeilijk. Na het oplossen van een puzzel en gesproken te hebben met de inwoners van de gebieden, kun je verder op je avontuur. Lumino City kost 5,49 euro in Google Play en 4,99 euro in de App Store.

Planescape: Torment

Planescape: Torment is een ware klassieker. De RPG verscheen oorspronkelijk in 1999 en sleepte destijds de nodige game-awards binnen. 18 jaar later kun je de game ook op je mobieltje spelen. Daarbij valt wel op dat Planescape: Torment oorspronkelijk niet voor touchscreens is ontwikkeld; de controls en interface lenen zich beter voor muis en toetsenbord, al kom je met het grotere scherm van bijvoorbeeld een iPhone 7 (Plus) ook al een heel eind. Planescape: Torment valt voornamelijk op door de unieke wereld en het verhaal dat wordt verteld. Ook heb je zelf de vrijheid om te ontdekken hoe alles werkt; er is geen tutorial die je aan het handje houdt. De game kost 9,99 euro in de App Store en is voor 2 euro meer te vinden in Google Play.

KAMI 2

Tijdens een lange bus- of treinreis helemaal tot rust komen kan met KAMI 2, de opvolger van de puzzelgame die eerder voor iOS en Android verscheen. Ook dit deel is weer eenvoudig, maar verslavend van opzet. Het doel is om de pagina’s in beeld één kleur te geven, waarvoor je steeds een beperkt aantal zetten hebt. Je kiest een kleur en plaatst vervolgens je vinger op het veld. Hierdoor ontvouwt papier vanuit je vinger naar de omgeving. Dit lijkt makkelijk, maar de levels worden steeds complexer, waardoor je goed moet kijken en nadenken. KAMI 2 is gratis te downloaden in de App Store.





Marvel's Guardians of the Galaxy

De nieuwste gameserie van Telltale Games speelt zich af in het universum van Guardians of the Galaxy. Ook deze game is weer gebaseerd op een stripboek en legt de nadruk op het maken van morele keuzes. Daarnaast vereisen de actiestukken snelle reflexen om ze tot een goed einde te brengen. De personages zijn niet gebaseerd op de filmversie van Guardian of the Galaxy, maar als je alleen de films hebt gezien zul je ze wel direct herkennen. De eerste episode is voor 4,99 euro verkrijgbaar in de App Store en kost 5,49 euro in Google Play.

Full of Stars

Full of Stars is vooralsnog alleen beschikbaar in de App Store en weliswaar freemium, maar goed speelbaar zonder geld uit te geven. Het spel combineert verschillende elementen. Allereerst moet je een ruimteschip langs meteorieten manoeuvreren. Full of Stars heeft echter ook flink achterliggend verhaal waarin je moeilijke keuzes moet maken. Ook moet je zoveel mogelijk mensen zien te redden, terwijl je het universum ontdekt. De verschillende onderdelen lijken erg los van elkaar te staan, maar desondanks is het bij elkaar een vermakelijke game.



Wat zijn jouw favorieten van afgelopen maand? Deel ze in de comments!