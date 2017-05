Help onze oud-stagiair met zijn onderzoek over eSports

Onze oud-stagiair Thomas Stoffer is bezig met een onderzoek over het gedrag van eSports-kijkers. Hij is op zoek naar Nederlanders die weleens een eSports-wedstrijd hebben gekeken op professioneel of amateurniveau.

Het onderzoek stelt vragen over naar welke games er wordt gekeken, op welke manier en hoe actief kijkers zijn. Het invullen duurt maar vijf minuten en hij is er uiteraard ontzettend mee geholpen als jullie het via onderstaande link invullen.

Mochten er vragen zijn, dan beantwoordt Thomas deze z.s.m. in de reacties.

Start het onderzoek.