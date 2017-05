Dit was het nieuws - Darksiders 3 komt volgend jaar

Fury gebruikt haar zweep in Darksiders 3

THQ Nordic heeft de eerste trailer van het gisteren uitgelekte Darksiders 3 uitgebracht.

De trailer werd exclusief geplaatst op IGN en bevat geen gameplaybeelden. Ontwikkelaar Gunfire Games lijkt de stijl van de voorgaande delen aan te houden. Uitgever THQ Nordic bevestigt dat de game in 2018 verschijnt op pc, Xbox One en PlayStation 4.

Darksiders 3 speelt zich af na het origineel en gelijktijdig met het tweede deel. Het personage War zit gevangen in de Charred Council, terwijl de protagonist Fury naar de aarde wordt gestuurd om de zeven doodzonden te verslaan. Deze zijn als levende vorm uitgebroken op aarde, zoals Luiheid, die de vorm aanneemt van een groot insect.

De wereld van Darksiders 3 moet verder "logischer in elkaar steken" door puzzels meer op te laten gaan in de omgeving en gebieden beter met elkaar te verbinden. Net als in Metroidvania-games, blijven delen van de wereld op hun plek en zijn ze soms zichtbaar in andere gebieden. Ieder van de zeven hoofdzonden heeft een eigen deel van de wereld, die fungeert als een grote dungeon.

Tot slot is Darksiders 3 de eerste game uit de serie die draait op de Unreal Engine 4. Later deze maand wordt er meer bekend over de hoofdpersoon Fury, die een zweep en magische krachten gebruikt om vijanden te verslaan.



Bekijk hier alle nieuwe beelden van de game.



Treyarch kondigt Black Ops 3 Zombies-dlc aan en onthult tijdlijn

In een video van Call of Duty Zombies-YouTuber JCbackfire heeft Jason Blundell van Treyarch de Zombie Chronicles-dlc bevestigd. De dlc komt op 16 mei naar de PlayStation 4 en kent acht Zombies-maps uit de vorige games.

De dlc bevat drie maps uit Call of Duty World at War: Nacht der Untoten, Verruckt and Shi No Numa, vier maps uit Black Ops: Kino Der Toten, Ascension, Shangri-la and Moon en een map uit Black Ops 2: Origins.

Ook kwam Blundell zijn belofte na om de Zombies-tijdlijn met het verhaal uit alle Call of Duty's van Treyarch te onthullen. Via deze link is de kaart in een hoge resolutie te vinden.

Momenteel is er nog geen trailer uitgebracht voor Zombie Chronicles, maar maandag 8 mei zal de ontwikkelaar alle informatie bekendmaken in een livestream. Deze is om 20:00 uur te bekijken op het YouTube-kanaal van Treyarch.

Een prijs voor de dlc is ook nog niet bekend. Afgaande op de omschrijving van de season pass van Black Ops 3 zullen bezitters hiervan de uitbreiding los moeten aanschaffen.

Zombie Chronicles verschijnt op 16 mei voor de PlayStation 4 en komt later naar andere platformen.

PlayerUnknown's Battlegrounds verkoopt twee miljoen keer

PlayerUnknown's Battlegrounds heeft sinds de release op Steam Early Access 2 miljoen stuks verkocht. Ook zijn er nieuwe maps voor de game in de maak en houdt de ontwikkelaar een livestream om geld op te halen voor een goed doel.

CEO van Bluehole inc., Gang-Seok Kim, zegt: "Een van de belangrijkste redenen dat we deze mijlpaal konden behalen, is dat we een toegewijde community hebben die ons geholpen heeft om PlayerUnknown's Battlegrounds verfijnen.

We zijn blij dat we Gamers Outreach kunnen steunen in hun missie om kinderen in het ziekenhuis te voorzien van recreatie en hun familie kunnen helpen met het omgaan met een lange behandeling."

De livestream begint donderdagavond om 18:00 uur en duurt tot 02:00 uur. Bluehole heeft opgeroepen om te doneren voor Gamers Outreach en zal alle donaties verdubbelen tot 100.000 dollar.

Tot slot heeft Daniel Track in een livestream van de game gemeld dat er twee nieuwe maps voor de game in de maak zijn. De eerste is een "kleinschalig woestijndorp" en de ander een eiland met een "ijzig midden en jungle aan de rand". Hieronder is een tweet met een schets te zien, waarin hij zegt dat de volgende editie van het tijdschrift Game Informer meer informatie bevat.



Na iets meer dan twee weken verkocht de Steam-hit een miljoen exemplaren.



Sony bevestigt datum, tijd en locatie E3-persconferentie

Sony heeft bevestigd wederom hun E3-persconferentie te houden op de maandag voor de beurs. In de nacht op maandag 12 juni op dinsdag 13 juni vindt deze om 03:00 uur Nederlandse tijd plaats.

Sony keert dit jaar terug naar het Shrine Auditorium, waar ze vorig jaar voor het eerst een persconferentie hielden met een live-orkest. Hiermee is de locatie en tijd exact hetzelfde als vorig jaar.

Hoewel er nog geen concrete uitspraken zijn gedaan over games, wordt verwacht dat er nieuwe beelden en releasedata van enkele games worden getoond. Mogelijk verschijnen Spider-Man, God of War, Ni No Kuni 2, Gran Turismo: Sport, Days Gone en Detroit: Become Human eind dit jaar of begin 2018.

Microsoft heeft er dit jaar voor gekozen om hun persconferentie op zondag 11 juni te houden, in plaats van op maandag. Bethesda zal op deze dag ook een persconferentie houden en EA houdt op hun beurt een eigen EA Play-evenement vanaf zaterdag 10 juni. Tot slot zal Nintendo hoogstwaarschijnlijk op woensdag 14 juni een presentatie uitzenden, gevolgd door Treehouse Live-streams.



Gamefly hint naar losstaande editie Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Modern Warfare Remastered komt deze zomer mogelijk losstaand naar pc en consoles.



Vooralsnog is de remaster van Modern Warfare alleen verkrijgbaar bij de premium editie van Call of Duty: Infinite Warfare. CharlieIntel heeft echter inmiddels verwijderde pagina's op Gamefly gezien waar staat gemeld dat er een losstaande versie op 20 juni op PlayStation 4 en op 20 juli op Xbox One verschijnt.

De verschillende lanceringsdata geven het gerucht extra draagvlak, omdat uitgever Activision een deal heeft met Sony om Call of Duty-content een maand eerder naar PlayStation 4 te brengen. De uitgever heeft een losstaande editie van Modern Warfare Remastered echter nog niet officieel bevestigd.

Modern Warfware Remastered bevat een opgepoetste versie van de campaign uit 2007, alsmede de multiplayermodus. In maart verscheen een map pack voor de multiplayer.



Dit zit er in de eerste uitbreiding voor Zelda: Breath of the Wild



Dat heeft Nintendo dinsdag bekendgemaakt. De Expansion Pass is al sinds de release van de game te koop en kost zo'n 20 euro. Deze bestaat uit twee verschillende uitbreidingen die op verschillende data uitkomen.

In de eerste van die twee zit een moeilijkere modus, die alle vijanden een niveau sterker maakt. Zo worden rode Bokoblins de sterkere blauwe Bokoblins. Verder krijgen de vijanden hun health terug, waardoor spelers snel de tegenstanders moeten omleggen. Ook kunnen vijanden een hoger maximum level krijgen dan de normale speelstand.

Verder bevat de eerste contentpack een nieuwe modus genaamd Trial of the Sword, een nieuwe uitdaging waarin Link golven van vijanden moet verslaan in een complex van 45 kamers. Daarbij begint de avonturier zonder uitrusting en wapens. Spelers kunnen de "ware kracht van de Master Sword" ontgrendelen met de Trial of the Sword.

Ook wordt het op de kaart mogelijk om te zien waar de speler in de afgelopen 200 uur speeltijd is geweest. Zo wordt makkelijker te zien welke delen van de kaart de gebruiker nog niet heeft verkend.

Link kan in de uitbreiding ook verschillende nieuwe voorwerpen vinden. Zo wordt een Travel Medallion toegevoegd, die het mogelijk maakt om een plek op de kaart vast te leggen waar altijd snel naartoe kan worden genavigeerd. Het Korok Mask zal het makkelijker maken om de 900 verborgen bladermannetjes in de spelwereld te vinden. Ook zit Majora's Mask, Midna's Helmet, Tingle's Outfit en diverse andere kleding in de uitbreiding.

De eerste uitbreiding in de Expansion Pass verschijnt ergens in de zomer. Wanneer de tweede uitbreiding verschijnt is nog onduidelijk. Bekend is al wel dat de tweede uitbreiding een nieuwe kerker en een nieuwe verhaallijn gaat bevatten.





NES Classic Mini is 2,3 miljoen keer verscheept

De NES Classic Mini is wereldwijd 2,3 miljoen keer verscheept.

Dat meldt de president van Nintendo's Amerikaanse tak, Reggie Fils-Aime, tegenover IGN. De NES Classic Mini verscheen in november van vorig jaar, maar is inmiddels al niet meer in productie. Fils-Aime laat weten dat Nintendo oorspronkelijk al niet van plan was om het apparaat ook in 2017 te blijven produceren.

"We hadden niet geanticipeerd dat de reactie zo geweldig zou zijn, maar toen we die reactie zagen, hebben we voor extra leveringen gezorgd en het product zolang als we konden verlengd om beter aan de vraag te kunnen voldoen."

Volgens Fils-Aime zijn het de beperkte bedrijfsmiddelen die Nintendo heeft doen besluiten om de productie van de NES Classic Mini stop te zetten. Volgens geruchten werkt het bedrijf al aan een volgende miniversie van een van zijn spelcomputers, de SNES Classic Mini, gebaseerd op de Super Nintendo.