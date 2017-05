Wat spelen we dit weekend? 6 en 7 mei

Stiekem waren de meesten van ons vandaag al bevrijd van het werkende leven, dus het kan zomaar zijn dat jullie alvast begonnen zijn met gamen. Zo’n extra dagje is natuurlijk helemaal lekker wanneer je ziet dat het zonnetje dit weekend volop schijnt. Zo te zien trekt de redactie zich daar echter niets van aan, want hieronder is weer te lezen wat er gespeeld gaat worden. Geniet ervan!

Bert de Vries

Ik heb Shovel Knight gekocht, voor de Switch. Een goede beslissing want die game is helemaal leuk! Mijn weekend zal dan ook vooral bestaan uit het naar het hiernamaals scheppen van vele vijanden. Waarschijnlijk zal ik zelf ook de nodige keren het onderspit delven (ha!) want makkelijk is de game zeker niet. Ook had ik Kamiko op het program staan, maar die game had ik in anderhalf uur al met alle drie de personages doorlopen... Dus ja, dan maar weer een paar potjes Overwatch. Ook niet verkeerd.

Martin Verschoor

Ik ben een lang weekend weg, maar gelukkig hebben ze tegenwoordig laptops, dus hoef ik PlayerUnknown's Battlegrounds niet alleen thuis te houden. Deze game zou ik het liefst de hele dag spelen, kan helaas niet, maar zou het wel willen. Waarom? Nou, als je wint, krijg je namelijk deze fantastische tekst in beeld te zien: "Winner winner, chicken dinner". Dat is toch mooi? Krijg er helemaal een beetje trek van.

Thijs Barnhard

Ik ga dit weekend heel veel van twee compleet tegenovergestelde games spelen. De eerste is Prey en aangezien we die nogal laat binnen hebben gekregen zul je helaas nog even moeten wachten op onze review. Ik heb er al een paar uur inzitten en wat ik tot nu toe van deze game heb gezien smaakt in ieder geval naar meer. Hoeveel tijd ik ga spenderen aan Puyo Puyo Tetris is daarom onzeker. Deze game is echt een gouden combinatie en zelfs in mijn eentje vermaak ik mij er heel erg goed mee. Dit weekend wil ik de multiplayer spelen, maar om heel eerlijk te zijn ben ik een beetje bang voor de spelers die ik online ga tegenkomen. Is er toevallig iemand van middelmatig niveau die het een potje tegen mij durft op te nemen?

Jacco Peek

Ondanks een druk weekend vanwege mijn studie heb ik zin om heel veel games te spelen. Natuurlijk staat Mario Kart 8 Deluxe nog op mijn Switch, maar moet ik ook maar eens aan de vierde dungeon van Zelda beginnen. Nooit gedacht dat die game mij op welk moment dan ook zo zou blijven boeien. Tot slot heb ik na een artikel over Red Dead Redemption 2 geschreven te hebben ineens heel veel zin gekregen om het vorige deel weer aan te slingeren op de Xbox One, dus wie weet gaat dat ook nog gebeuren. Fijn weekend!

Bastiaan Vroegop

Ik zit nog vuistdiep in Dragon Quest Heroes II. Normaal ben ik niet zo van de Dynasty Warriors-achtige games, maar deze spin-off weet het verdraaid leuk te combineren met JRPG-elementen om het urenlang tof te maken. Daarnaast ben ik net weer begonnen met Diablo III op de PlayStation 4, om de Pro-patch op mijn nieuwe 4K-televisie uit te testen.