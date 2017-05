WTF Update 334: Met Just Cause, F1 en Super Smackdown Bros.

Dit weekend is er veel te beleven. Feyenoord wordt waarschijnlijk weer kampioen. Max Verstappen komt in actie in Spanje en Eurovisie Songfestival is in volle gang. Voordat je van al deze unieke gebeurtenissen gaat genieten, geniet dan eerst van deze WTF-update. Dit keer leer je waarom je nooit moet zeggen dat je als Zelda in een Zelda-game speelt, zien we een hele maffe gozer in Just Cause 3 en houdt een gans het wel heel kort in The Witcher 3. Check het hieronder en we wensen je een fijn weekend!

Eindelijk een dagje lekker genieten van... huh, die is niet goed wijs!

No thanks

15 jaar F1 in 6 laps

Zo snel kom je niet van me af, gozer



Super Smackdown Bros.

Hoi...doei

Zo, da's gelijk een hartje minder

Succes met je nachtmerries over dit misbaksel

Treyarch houdt het kort en krachtig

Dit is wel een hele aparte vijand in de Eerste Wereldoorlog