De Bioscoopstoel #15 – The Dark Tower, House of Cards en King Arthur

Een nieuwe maandag, een nieuwe Bioscoopstoel! In deze wekelijkse rubriek neemt redacteur Michel de laatste film- en serienieuwtjes en -trailers met je door. Ga lekker in die comfortabele (bioscoop)stoel zitten en lees verder!

In de bioscoop

Twee films die aanstaande donderdag uitkomen hebben mijn aandacht. Allereerst is er The Circle, een thriller met Tom Hanks en Emma Watson in de hoofdrol, gebaseerd op het gelijknamige boek van Dave Eggers uit 2013. Watson komt te werken bij het bedrijf The Circle, dat de volgende stap van social media heeft ingeleid: iedere gebruiker heeft in feite al zijn persoonlijke digitale gegevens (e-mails, bankgegevens enzovoort) zitten in het universele systeem van The Circle. Een heel eigentijds onderwerp dus, want onze gegevens worden door diverse grote bedrijven als Google en Facebook verzameld. Verplichte kost voor fans van de Black Mirror-serie!



De andere film is King Arthur, de nieuwe film van Lock, Stock and Two Smoking Barrels- en Sherlock Holmes-regisseur Guy Ritchie. De film vertelt natuurlijk het verhaal van de bekende Engelse koning, maar legt de focus op zijn jonge jaren. Hij krijgt het zwaard Excalibur in handen, leert ermee om te gaan en moet de mensen verenigen om de tiran Vortigern te verslaan. Hoewel het verhaal zo cliché is als maar zijn kan, heb ik de hoop dat Guy Richie’s altijd indrukwekkende montagewerk een fijn wegkijkende blockbuster kan opleveren.



Hype

Genoeg te hypen deze week met een aantal dikke trailers. Allereerst een trailer van een film waar ik al jarenlang naar uitkijk, namelijk The Dark Tower. Het is een film gebaseerd op de gelijknamige zevendelige boekenreeks van Stephen King. Deze fantasierijke reeks combineert een westernsetting met stevige sciencefiction en mag wel Kings levenswerk genoemd worden. Hij begon met de reeks toen hij negentien jaar oud was en maakte hem tientallen jaren later pas af met de laatste drie delen.

The Dark Tower draait om Roland (Idris Elba), de laatste Scherpschutter uit een wereld die op de onze lijkt, maar toch anders is. Hij stamt af van een soort Middeleeuwse familie die vergelijkbaar is met de ridders van de ronde tafel, maar in plaats daarvan zijn het een soort cowboys met revolvers. Hij jaagt op de Man in Black (Matthew McConaughey), die een mysterieuze toren wil vernietigen. Deze toren staat in het midden van een multiverse dat álle werelden met elkaar verbindt. Met alle werelden bedoel ik ook echt alles wat je je maar kunt bedenken: de wereld van Roland, maar ook die van ons, de verschillende werelden uit andere Stephen King-boeken en zelfs andere universums uit verhalen als The Wizard of Oz.

In hoeverre dit epische verhaal goed op het witte doek over gaat komen, is nog maar de vraag. De film lijkt de focus enorm te leggen op één van de grotere rollen uit de boeken (het jongetje Jake), maar dat geeft de trailer wel een vibe die zich het beste laat beschrijven als een gewelddadige Percy Jackson. Toch blijf ik hoop houden: The Dark Tower is mijn favoriete boekenreeks ooit en mocht deze film een succes worden, dan wordt hopelijk het hele verhaal verfilmd. In augustus draait hij in de bioscopen.



Het heeft even mogen duren maar vanaf 30 mei is eindelijk het vijfde seizoen van House of Cards op Netflix beschikbaar. Frank Underwood, de president van de Verenigde Staten, probeert met zijn vrouw Claire weer een termijn in het Witte Huis te kunnen vertoeven. Het koppel kennende gaat daar weer een hoop snode praktijken aan vooraf. Hoewel de kwaliteit van de plot de afgelopen twee seizoenen wat mij betreft niet kan tippen aan die van de eerste twee seizoenen, blijf ik het een zeer vermakelijke serie vinden waar mijn adrenaline van gaat stromen. De personages in deze serie zijn altijd zo druk in de weer dat een aflevering House of Cards kijken voor mij gelijk staat aan een flinke kop koffie drinken. Klop-klop!



Een week of tien geleden schreef ik al over de horrorfilm It Comes at Night, waar nu een nieuwe trailer van verschenen is. In de film wordt de wereld geplaagd door een onnatuurlijk kwaad, maar een man heeft samen met zijn vrouw en kind een thuissituatie gecreëerd die leefbaar is. Tot een jong gezin langskomt op zoek naar een schuilplaats. De film lijkt het psychologische aspect van horror – zie The Babadook – te gebruiken om een heerlijk naar sfeertje neer te zetten. De film zou eigenlijk pas in augustus verschijnen, maar is plotseling al vanaf 15 juni in de bioscopen te zien.



Heb jij ook alle Marvel-series op Netflix gezien? Persoonlijk vind ik vooral Daredevil en Iron Fist erg vermakelijk en Jessica Jones en Luke Cage wat minder, maar iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Hoe dan ook, ze komen allemaal samen in een superteam genaamd The Defenders, vergelijkbaar met het Avengers-team in het filmuniversum van Marvel. Vanaf 18 augustus is te zien hoe dit superteam de straten van New York schoonhoudt. Afgelopen week kwam de eerste trailer uit.



Christopher Nolan die een oorlogsfilm doet. Het is wellicht niet meteen het eerste waar je de regisseur van de Batman-trilogie, Inception en Interstellar mee associeert, maar daarom niet minder interessant. Dunkirk komt in juli in de bioscoop en er speelt in ieder geval een aantal acteurs aan in die al vaker hun kwaliteiten in Nolan-films lieten zien: denk aan Cillian Murphy en Tom Hardy. Check de nieuwe trailer hieronder.



Op 18 mei draait er eindelijk weer een nieuwe Alien-film in de bios. Alien: Covenant verbindt de Alien-films met Prometheus en ik hoop heel erg dat dit op een interessante manier gebeurt, zonder dat de franchise door het slijk wordt gehaald. Om er alvast in te komen is er een spannende clip online verschenen waarin te zien is hoe een Xenomorph op het punt staat om uit het lijf van een onschuldige ruimtereiziger te spatten.



In de wandelgangen

Goed nieuws voor Game of Thrones-fans die betreuren dat er nog maar twee seizoenen te gaan zijn. HBO wil natuurlijk wel blijven doorverdienen aan hun successerie en daarom zijn er vier verschillende spin-offscripts in de maak. Waar die scripts over gaan is nog niet bekend, maar ik kan mij zo voorstellen dat bijvoorbeeld Roberts rebellie een geschikt onderwerp kan zijn. Onder andere George R.R. Martin zelf werkt mee aan de scripts – moet hij niet een boek afschrijven ofzo? – maar ook mensen die hebben geschreven aan Kingsman, Mad Men en Kong: Skull Island helpen een handje. Het is overigens niet de bedoeling dat er na het afsluitende seizoen van Game of Thrones vier prequelseries lanceren, HBO wil gewoon verschillende ideeën ontvangen en daar de beste optie(s) uit kiezen.

Voordat er ook maar iets gebeurt van spin-offs kunnen we vanaf juli genieten van de zeven afleveringen van seizoen zeven. Het laatste seizoen wordt volgend jaar uitgezonden en bestaat uit zes afleveringen.



Nu op Netflix

Het tweede seizoen van Sense8 staat sinds afgelopen vrijdag op Netflix. De mensen achter de The Matrix-trilogie hebben van Netflix de vrijheid gekregen om een sciencefictionserie naar eigen smaak in te vullen en dat levert een heel aparte ervaring op. Het eerst seizoen en de kerstspecial zijn wat mij betreft wisselend in kwaliteit, maar weten uiteindelijk wel te intrigeren en dus zal ik ook zeker tijd maken voor het tweede seizoen!



Dit was de Bioscoopstoel weer voor deze week. Je bent nu weer helemaal op de hoogte van het laatste film- en serienieuws. Tot volgende week!