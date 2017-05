IG Q&A: Welke game is de grootste teleurstelling van 2017? (tot nu toe)

Terwijl E3 steeds dichterbij komt, komt ook het eind van dit voorjaar in zicht. Zoals we al vaker hebben gesteld hebben we dit voorjaar ontzettend veel goede games mogen spelen. Met games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Resident Evil 7: Biohazard, Nier: Automata, Mario Kart 8 Deluxe en meer is er voor ieder wat wils. Dat wil niet meteen zeggen dat er geen gamers zijn die dit voorjaar van een koude kermis thuiskwamen. Daarom stelden we onze redacteuren voor deze Q&A de vraag: 'Welke game is de grootste teleurstelling van 2017? (tot nu toe).

Kevin Shuttleworth

Makkie; Mass Effect Andromeda. En dat durf ik te zeggen zonder de game gespeeld te hebben. Alles dat ik ervan heb gezien schreeuwt middelmaat, en ik heb nog niemand gevonden die het hier niet mee eens is. Voor mij is het sowieso een grote teleurstelling, omdat ik nogal fan ben van wat de franchise tot nu toe mee is aan komen zetten. Tja, niets aan te doen. Ik speel de originele trilogie wel weer eens uit, ooit.

Arthur van Vliet

Het logische antwoord: Mass Effect Andromeda. Er is werkelijk niets goed aan die game. Een teleurstelling is echter een tegenvaller die je niet aan ziet komen, en die vlieger gaat niet op in dit geval. Grootste teleurstelling is daarom misschien wel de rare move van Square, dat IO Interactive aan de kant zet. De nieuwe Hitman was vet! Ik wil meer HITMAN.



Simon Zijlemans

Geloof het of niet, maar ik kan gewoon geen teleurstelling noemen. Elke game die ik gespeeld heb dit jaar waar ik iets van verwachtte, was extreem gruwelijk. Vraag me dan ook niet om te klagen over een tijdsperiode waarin Nioh, Yakuza 0, Persona 5, Resident Evil 7, Horizon: Zero Dawn, Nier: Automata en Zelda zijn uitgekomen. Misschien dat de magerheid van de opties op de Switch een teleurstelling genoemd mag worden, maar het is niet alsof ik heel veel meer verwacht had van Nintendo. Also: alsof iemand iets anders op dat ding wil doen dan Zelda spelen tot ie erbij neervalt.



Bert de Vries

Outlast 2. Ik had zo zin in een goede horror game! En nee, Outlast 2 is ook niet een slechte game, maar die perfecte horror ervaring is het helaas niet geworden. Van Night in the Woods had ik ook meer verwacht. Natuurlijk, het is een hele fijne game geworden, maar om dat te zien moet je wel door een behoorlijk nietszeggend begin bikkelen. Gelukkig zijn er ook zat games die me net andersom verrast hebben: What Remains of Edith Finch bijvoorbeeld.



Martin Verschoor

Qua games ben ik dit jaar nog niet teleurgesteld, qua tijd wel! Er zijn nog veel grote titels van het voorjaar die ik nog moet uitspelen, zoals Horizon Zero Dawn en Zelda, maar ik kom er gewoon niet aan toe om dat er op dit moment zoveel te spelen valt. Als ik dan toch een game moet aanwijzen waar ik net iets meer van had verwacht, dan is dat Outlast 2, niet omdat het een hele slechte game is, maar omdat ik er misschien iets teveel van had verwacht, na het verrassend fijne eerste deel. Op een gegeven moment was ik me heel erg aan het ergeren dat elke twee minuten de batterij van je camera leeg is en dat je in deze sluip en verstop game, je niet hoeft te sluipen en verstoppen, omdat je overal langs kunt rennen. Dus dat.