E3-persconferenties - Alle data en tijden op een rij

De E3 2017 staat weer voor de deur en het belooft weer een groot, maar chaotisch feest te worden. Het is daarom aan te raden in je agenda te zetten wanneer en hoe laat elke uitgever een persconferentie houdt. Onderstaand schema geven alle bevestigde data en tijden van alle persconferenties weer. Ook zijn er links te vinden naar de livestreams en wordt deze pagina uiteraard geüpdatet wanneer er meer bekend wordt.

EA Play

Datum: Zaterdag 10 juni

Tijd: 09:00 uur

Locatie: Hollywood Palladium

Livestream: Electronic Arts

Wat kunnen we verwachten?

Fifa 18, Madden 18, NBA LIVE 18, Madden NFL 18, Star Wars Battlefront 2, Need for Speed.

Microsoft

Datum: Zondag 11 juni

Tijd: 23:00 uur

Locatie: Galen Center

Livestream : Xbox

Wat kunnen we verwachten?

Project Scorpio-onthulling, Forza Motorsport 7, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves, Middle-earth: Shadow of War, Halo 6.

Bethesda

Datum: Maandag 12 juni

Tijd: 04:00 uur

Locatie: Onbekend

Livestream: Bethesda

Wat kunnen we verwachten?

Fallout 4 VR, Doom VR, Quake Champions, The Elder Scrolls Online: Morrowind, The Evil Within 2, Wolfenstein.

Pc Gaming Show

Datum: Maandag 12 juni

Tijd: 19.00 uur

Locatie: The Theatre in Ace Hotel

Livestream: Pcgamer

Wat kunnen we verwachten?

Games van: Bohemia Interactive, Tripwire Interactive, Cygames, Nexon (Lawbreakers).

Ubisoft (nog niet bevestigd)

Datum: Maandag 12 juni

Tijd: 22:00 uur

Locatie: Orpheum Theatre

Livestream: Ubisoft

Wat kunnen we verwachten?

South Park: The Fractured But Whole, Rayman Legends Definitive Edition (Switch), Steep (Switch), Assassin's Creed, Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Sony

Datum: Dinsdag 13 juni

Tijd: 03:00 uur

Locatie: Shrine Auditorium

Livestream: PlayStation

Wat kunnen we verwachten?

The Last of Us 2, Uncharted: The Lost Legacy, Spider-Man, God of War, Ni No Kuni 2, Gran Turismo: Sport, Days Gone en Detroit: Become Human, Death Stranding, Knack 2, Shenmue 3, Call of Duty: WW2, Destiny 2 Final Fantasy 7 Remake.

Nintendo

Datum: Dinsdag 13 juni

Tijd: 18:00 uur

Locatie: Livestream

Livestream: Nintendo Spotlight gevolgd door Nintendo Direct.

Wat kunnen we verwachten?

Super Mario Oddyssey, Arms, Splatoon 2, Fire Emblem Warriors, Fire Emblem, Xenoblade Chronicles 2, Hey! Pikmin, Ever Oasis, Miitopia, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros.