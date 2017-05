ARMS preview - ARM-zalig

Switch is draagbaar en dat is handig, maar minstens zo fijn zijn de verschillende manieren waarop je de meegeleverde Joy-Cons kan gebruiken. Deze controllers werken natuurlijk zowel gekoppeld als los van de console, maar de ingebouwde bewegingssensoren zijn ook uitstekend. Als je niet 1-2 Switch hebt gespeeld (en dat zou je niemand kwalijk mogen nemen) is dat een detail dat je tot nu toe misschien ontgaan is.

De precieze bewegingsbesturing die deze controllers bieden zorgen ervoor dat een ietwat eigenzinnige fighting game zoals ARMS tot zijn recht kan komen. Je speelt in dit spel namelijk als een vechtersbaas met extreem uitrekbare armen. Iedere Joy-Con stelt een vuist voor en door ze voor je uit te stoten vliegen ze de richting van je tegenstander op. Kantel je de controllers tijdens deze vlucht dan bewegen de uitgerekte armen dezelfde kant op.



Leren vechten



Het zorgt ervoor dat je niet direct tegenover je tegenstander hoeft te staan en klappen die aanvankelijk lijken te missen alsnog hun doelwit kunnen raken. Toegegeven, dat is echt even wennen. Ik was persoonlijk de hele tijd geneigd om met een linkse of rechtse hoek te slaan, maar op die manier vliegen je vuisten vooral de tegenovergestelde richtingen op. Je moet gerichter te werk gaan, op vrije momenten je stoten plaatsen en bovendien in de gaten houden wat je tegenstander met zijn of haar armen doet.



ARMS doet in dat opzicht zeker niet onder voor de gemiddelde fighting game. In een-op-eengevechten draait het allemaal om klappen uitdelen, de stoten van je tegenstander ontwijken of blokkeren en je speciale aanval op het juiste moment inzetten. Met een meter die je opvult door goed te spelen kun je namelijk een korte wervelstorm van fatale klappen uitdelen.





Kies je vechter, kies je vuisten



Het duurt misschien een paar potjes voordat je er gevoel voor begint te ontwikkelen, maar ARMS blijkt daarna verrassend veel om het lijf te hebben. Diepgang schuilt hem onder andere in de subtiele verschillen tussen de personages. De bonte cast van kleurrijke figuren bestaat onder andere uit een mummy, een ninja, een DNA-wezen gecreëerd in een lab en een klein meisje in een gigantische mech. Nieuwe onthulling binnen deze groep zijn Kit Cobra, een skaterboarder met slangachtige eigenschappen; Twintelle, een actrice die vecht met haar lange lokken en een beetje kan zweven; en Barq and Byte. Die eerste is een robotagent die wordt bijgestaan door zijn robo-pup Byte, die functioneert als derde arm om mee te vechten.



Ieder personages heeft los van zijn of haar speciale vaardigheden ook nog een selectie uit drie verschillende armen voordat ze de arena binnenstappen. Met een boomerangvuist kun je bijvoorbeeld gemakkelijker vanuit de flanken aanvallen terwijl een andere vuist zich weer opsplitst in drieën zodat je meer oppervlak kunnen raken. Door zelf je set samen te stellen ontdek je al snel wat wel en wat vooral niet werkt tegen een tegenstander – het is namelijk mogelijk om tussen iedere ronde van armen te wisselen.



Twee tegen twee

Een-op-een is overduidelijk de hoofdmodus in ARMS, maar het is ook mogelijk om twee extra controllers aan te sluiten en met zijn vieren de arena te betreden. Wat volgt is een behoorlijk chaotische vechtpartij waarin acht uitgestrekte armen in de rondte vliegen. Teamgenoten kunnen elkaar per ongeluk van de sokken slaan en speciale aanvallen zijn ineens allesbeslissend. Het wordt helemaal waanzin door het feit dat ieder duo aan elkaar vastgeketend zit. Wordt je maatje naar de andere kant van de arena gehoekt dan wordt jij naar dezelfde hoek meegesleurd.

Een arena met veel pilaren is bijvoorbeeld ideaal voor een arm waarmee je jezelf achter een paal kan verschuilen terwijl je met linkse en rechts hoeken toch nog aanvallen kan uitdelen. Een snelle vijand is weer beter af te remmen door gebruik te maken van armen die hem of haar tijdelijk bevriezen.



ARMsport

Ook in de speelstanden naast de een-op-eengevechten is je keuze van armen van belang. In Skillshot sta je bijvoorbeeld tegenwoordig je tegenstander, maar is het doel niet elkaar uitschakelen maar het raken van zoveel mogelijk opspringende doelwitten. Een arm met een flinke spreiding komt daarbij weer goed van pas. Hetzelfde gaat eigenlijk op in V-Ball. Hierin speel je een explosieve variant op volleybal waarin de bal absoluut niet de grond mag raken aan jouw kant van het net. In Hoops kan je je tegenstander alleen verslaan door hem met een grijp- of speciale aanval in de basket te dunken.





De verschillende speelstanden leren je niet alleen in welke situatie welke arm het beste werkt, ze zorgen er ook voor dat je de subtiliteit van het spel beter gaat begrijpen. Het horde-mode-achtige 1v100 is daar het perfecte voorbeeld van. Door in verschillende arena’s golven van vijanden te verslaan begin je de nuance van slaan, richten en ontwijken steeds beter onder de knie te krijgen.



Spelen is geloven



Zo voelde ik mij in de eerste instantie een stuk beter over mijn prestaties toen ik na wat geklungel met een pro controller speelde. De simpele bewegingen die je met de Joy-Cons maakt worden met een reguliere controller vervangen door knoppen en triggers. Je mist net alleen dat beetje extra precisie om tegenstanders bij hun lurven te grijpen en een flink pak slaag te verkopen. Na 63 tegenstanders verslagen te hebben in 1v100 met beweginsbesturing begon ik ineens veel beter te vechten. Ik zag spelen met een gewone controller helemaal niet meer zitten. Net zoals het gebruik van een gyroscoop in Splatoon voelt dit als dé manier om ARMS te spelen.





Het duurde dus misschien even, maar uiteindelijk klikte ARMS. Het feit dat de producer van Mario Kart 8 achter deze game zit en dat het er allemaal uitstekend uitziet waren niet genoeg om mij over te halen. Ik moest zelf in de arena stappen om te begrijpen waarom armworstelen in deze game zo leuk tof is. Iedereen die nu nog een slag om de arm houdt kan daarom volgend weekend en het weekend daarop aan de slag met het spel in de Global Test Punch. Het zou zomaar genoeg kunnen zijn om de rest van de wereld ook te kunnen overtuigen van de potentie van ARMS.