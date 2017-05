IG Q&A: Wat is de beste first-person shooter allertijden?

Afgelopen weken zijn er vervolgen aangekondigd in drie van de grootste first-person shooter-series van het moment. In april kregen we Star Wars: Battlefront 2 en Call of Duty: WW2 al te zien. Afgelopen week kregen we eindelijk de eerste beelden van Destiny 2 te zien. We kunnen inmiddels wel stellen dat het shooter-genre aardig is verzadigd. Dat brengt ons op de IG Q&A van deze week: Wat is de beste first-person shooter allertijden?

Lars Cornelis

De beste first-person shooter? Aller tijden? Dit is echt kill your darlings-tijd. Heel veel in mijn schreeuwt nu Halo: Combat Evolved. De muziek, het verhaal, de sfeer, het fundament dat in één klap gelegd wordt voor een gigantische mediafranchise; Halo staat hoog in mijn lijstje favorieten. Maar datzelfde kan ik zeggen over Doom. Het origineel, dat ik als (veel te jong) jochie achter een knarsende Olivetti van mijn vader speelde. Misschien kan ik ook daar wel over zeggen dat - binnen die tijdgeest - de muziek, het verhaal en de sfeer zo bepalend zijn geweest dat Doom tot op de dag van vandaag een begrip is. Ik weiger te kiezen. Dit zijn mijn twee favorieten.

Ron Vorstemans

Op deze vraag zou ik nooit te doordacht antwoord kunnen geven omdat dat veel te veel pijn zou doen. Halo, Return to Castle Wolfenstein, Ghost Recon, Rainbow Six: er is zoveel kwaliteit om uit te kiezen. Met name Rainbow Six 3 is een game die ik nooit zal vergeten, maar goed, voor één game wil ik die nostalgie graag verloochenen: er is de afgelopen jaren geen beter schietspel uitgekomen dan Overwatch. In zijn mechanics biedt Overwatch een weelde aan mogelijkheden om te verkennen, en in samenspel is er geen leukere game om een avondje te spelen.

Dennis Mons

Absoluut GoldenEye omdat FPS-games tot dat spel op consoles volkomen ruk waren. Maar Rare bewees dat het wel degelijk mogelijk was om een uitstekend bestuurbare shooter te creëren met zélfs een awesome multiplayermodus. Overigens speelde ik het altijd twee tegen twee met twee tv's en een videosplitter en plakten we respectievelijk de bovenste of onderste helft af op de tv's zodat je niet kon spieken waar de anderen zaten. Briljante bezopen GoldenEye-avonden gehad op die manier.

Jules Schlicher

De beste first-person shooter aller tijden? Aller tijden? Ik kan daar niet op antwoorden met iets van 'dat moet zijn', want de kanshebbers voor die titel zijn er te divers en talrijk voor. De originele DOOM, Quake 3 Arena, Half-Life (2), Halo: Combat Evolved, Call of Duty (4: Modern Warfare), BioShock, Team Fortress 2, enzovoort. En dat zijn nog alleen de mogelijke 'beste fps's' die ik zelf gespeeld heb... Misschien dan toch maar Half-Life 2. Ik heb zelden een shooter gespeeld met een betere spanningsboog, sterker leveldesign en... nee, fuck, toch maar Halo: Combat Evolved. Of toch de eerste Call of Duty? Nee. Ja: de eerste Halo. De avonden en nachten die ik met mijn vriendjes van toen ik twaalf was die game speelde worden nooit meer overtroffen, omdat die game zó goed kristalliseerde wat een shooter kan zijn. Alles is episch in die game, en er is geen seconde dat je niet heerlijk kan lopen knallen. Zelfs met die kut-Flood.

Thijs Barnhard

Ik was echt diep onder de indruk van Half-Life 2 toen ik die game speelde. Vandaag de dag is die game misschien niet zo overweldigend als toen, maar wat mij betreft is de sfeer nog steeds ongekend. De Gravity Gun is trouwens nog steeds niet overtroffen als het op veelzijdigheid aankomt. Ravenholm is het engste stuk van de game, maar de manier waarop je constant je omgeving en dit veelzijdige wapen moet gebruiken om verder te komen is mokervet gedaan. Als ik aan al die gave momenten terugdenk word ik helaas weer heel erg verdrietig over het feit dat we waarschijnlijk nooit een afsluiter in de vorm van Episode 3 krijgen...

Martin Verschoor

De beste is waar ik het meeste tijd in heb gestoken en dat is Counter-Strike. Ik begon met versie 1.3 en heb het gespeeld tot en met Source. Ik was goed in deze game, niet normaal. Zo goed, dat ik het een goed idee vond om al mijn tijd in er te steken die ik had. Zo goed, dat ik besloot dat school niks voor mij was en in plaats van te leren even een paar potjes te gaan doen. Zo goed, dat ik in 4 VWO bleef zitten en zo goed dat ik daarna nog een keer zakte voor mijn examen. Zo goed, dat ik dus van school af moest. Zo goed, dat ik besloot dus maar wat met games te gaan doen. Zo goed, dat ik nu dus eindbaas ben van onder andere InsideGamer. Dank je wel Counter-Strike, zonder jou was dit alles niet mogelijk.

Michel Musters

Ook ik breek een lans voor Goldeneye 007. Naast Counterstrike Source heb ik een shooter nooit zo lang en intensief gespeeld. Natuurlijk, als je hem nu opstart is het niet meer hetzelfde, maar toen hij uitkwam bewees Goldeneye dat shooters op consoles wél konden werken. Ik heb jarenlang (echt letterlijk jaren!) met vrienden de multiplayer gespeeld. Muziekje erbij, schaal chips erbij. Op een gegeven moment was ik er zo in getraind dat een paar minuten na opstarten mijn brein niet meer op hoefde te letten en ik het spel eigenlijk automatisch speelde.

Ferdi Nelemans

ostalgie is een belangrijke factor bij deze vraag en ik kom dan al snel uit bij Medal of Honor: Allied Assault. De singleplayercampagne stuurde je naar Algerije, Noorwegen en als klap op de vuurpijl de spectaculair in beeld gebrachte landing van de geallieerden op Omaha Beach. Stuk voor stuk indrukwekkende scenario’s die zorgden voor een verhoogd adrenaline-niveau. Ook online stond de game zijn mannetje. Velen vijanden zijn gesneuveld wanneer ze mij en mijn machinegeweer tegenkwamen in The Hunt. Zelden heb ik zo veel tijd gestopt in een multiplayermodus en nog altijd heb ik daar geen seconde spijt van.