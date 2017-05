Dit was het nieuws - Destiny 2-gameplay, tv-serie van The Witcher en meer

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Eerste gameplaytrailer en nieuwe informatie van Destiny 2 onthuld

Bungie heeft nieuwe informatie en de eerste gameplaytrailer voor Destiny 2 vrijgegeven tijdens een presentatie donderdagavond. Het vervolg op de online shooter uit 2014 krijgt onder andere nieuwe werelden om te ontdekken, nieuwe wapens en ondersteuning voor clans.

Tijdens de presentatie werd onthuld dat spelers compleet nieuwe werelden gaan ontdekken en meer verhalende content kunnen verwachten. Wapens worden nu verdeeld in drie categorien: kinetic, energy en power. Bungie hoopt spelers zo meer vrijheid te geven met loadouts in plaats van een enkel wapen per type beschikbaar te stellen. Nieuwe wapens als grenade launchers werden al getoond tijdens de stream.

De bestaande klasses Titan, Warlock en Hunter blijven bestaan, maar worden uitgebreid met nieuwe subklasses. Zo is de Dawnblade een Solar Warlock subklasse waarmee het mogelijk wordt om rond te vliegen met een vuurspuwend zwaard.

De ontwikkelaar gaf ook informatie over de veranderingen voor de Crucible, de PvP-modus. In Destiny 2 nemen in totaal acht spelers het tegen elkaar op in teams van vier in elke modus. Ook wordt het mogelijk om te zien of vijanden Supers klaar hebben staan voor gebruik of power ammo hebben, zodat de strategie hierop kan worden aangepast.

Spelers kunnen in Destiny 2 elke activiteit lanceren zonder eerst in Orbit te hoeven gaan. Hierdoor kunnen missies en andere events sneller worden gestart. Een nieuwe map moet het tevens nog gemakkelijker maken om te zien waar en wanneer events zich afspelen.

Werelden en clans

Destiny 2 krijgt een aantal nieuwe locaties. Een locatie die tijdens de presentatie werd onthuld was de European Dead Zone, waar de mensheid naartoe is gevlucht na The Tower in het begin van de game is verwoest. Andere omgevingen die bezocht kunnen worden zijn Titan, Nessus, en Io.

Spelers kunnen in dit vervolg officieel clans starten met eigen banners en namen. Elk lid van de clan kan beloningen krijgen voor de gemaakt progressie van de groep. Verder krijgt de shooter ook guided games waarin enkele spelers bij clans worden toegevoegd tijdens onder andere Raids en Trials of Osiris. Hiernaast kunnen clanleden hun party ook openen voor nieuwe spelers als zij een helpende hand nodig hebben.

Bèta en Battle.net

De game is deze zomer al te testen in een een bèta. Het is nog niet bevestigd of dit op alle platformen mogelijk gaat worden en of dit een open of gesloten bèta is. Aan het eind van de presentatie werd tevens onthuld dat de pc-versie van Destiny 2 exclusief beschikbaar wordt gesteld via Blizzards online dienst Battle.net, dat ook onderdeel is van het moederbedrijf achter Bungie.



Destiny 2 is vanaf 8 september beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc.



Draadloze vr-bril van Vive en Google in de maak

HTC Vive en Google werken aan een nieuwe versie van de virtualrealitybril die draadloos wordt.

De Vive-headset maakt gebruik van Daydream, het vr-platform dat Google vorig jaar lanceerde. Deze headset hoeft niet aan een pc, console of smartphone verbonden te worden, maar kan gewoon op zichzelf gebruikt worden en is daardoor dus geheel draadloos.

"Alles dat je nodig hebt voor de beste draadloze vr-ervaring zit in de headset", aldus een blogpost van Vive. "Vive's standalone vr-headset biedt een diepere en meer immersieve vr-ervaring dan ooit tevoren."

De headset maakt ook gebruik van WorldSense, wat volgens Google voor precieze bewegings-tracking moet zorgen. Er zijn verder nog weinig details, al zullen die binnenkort volgen. De headset moet later dit jaar verschijnen.

Netflix maakt The Witcher-serie

Netflix heeft aangekondigd The Witcher-televisieserie te maken in samenwerking met de Poolse studio Platige Image. Schrijver van de originele boekenserie Andrzej Sapkowski is betrokken bij de productie als creatief adviseur .

Sapkowski zelf zegt: "Ik ben zeer enthousiast om een adaptatie van mijn verhalen te doen, dichtbij het bronmateriaal en de thema's te blijven waarover ik de afgelopen dertig jaar heb geschreven. Ik ben blij met onze samenwerking en het team dat bij elkaar is gekomen om deze personages tot leven te brengen."

De Engelstalige serie wordt omschreven als een drama en Sean Daniel (The Mummy, Ben-Hur, The Expanse) en Jason Brown (The Expanse) nemen de rol van executive producer aan. BAFTA-winnaar Tomek Baginski werkt onder andere ook mee aan de serie.

Momenteel is nog geen releasedatum voor de serie bekend. In 2002 verscheen een Poolse serie van succesvolle game- en boekenserie.

De onderstaande video toont het eerdere werk dat Platige Image heeft gedaan voor The Witcher 3.



Ubisoft bevestigt Far Cry 5 en The Crew 2

Ubisoft heeft tijdens het bekendmaken van zijn fiscale jaarcijfers gemeld dat er gewerkt wordt aan Far Cry 5 en The Crew 2.

De uitgever toonde tevens de logo's van deze games, maar meer informatie is niet bekend. Beide titels komen net als een nieuwe Assassin's Creed-game tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 uit. Daarnaast verschijnt ook South Park: The Fractured But Whole in dit fiscale jaar.

Ubisoft liet tevens weten dat het aan een onaangekondigde Switch-game werkt. Het is niet bekend wat de game inhoudt, maar geruchten wijzen al geruime tijd op een Mario-rpg waarin ook Ubisoft's Rabbids een prominente rol spelen.

Ubisoft had een jaarlijkse omzet van 1.459 miljoen euro, een stijging van 4,7 procent in vergelijking met vorig jaar. 729,3 miljoen euro was digitale omzet, wat neerkomt op vijftig procent van de totale omzet.

Ubisoft werkt verder aan een compleet nieuwe IP die eigenlijk dit fiscale jaar had moeten uitkomen, maar is uitgesteld naar het volgende fiscale jaar, dat valt tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019. De nieuwe IP zou "een multiplayergame met een focus op live gameplay" zijn. In dat jaar moeten tevens drie AAA-games uit bestaande franchises uitkomen.



Fallen Ghosts-uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands aangekondigd

Ubisoft brengt een nieuwe grote uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands uit, genaamd Fallen Ghosts.

De uitbreiding komt op 6 juni uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One, al kunnen mensen met een seizoenspas al vanaf 30 mei aan de slag.

De uitbreiding speelt zich af na de hoofdgame, terwijl er een burgeroorlog is uitgebroken. De Ghosts moeten het opnemen tegen de Extranjeros, een legergroepering met voormalige leden van het cartel, veteranen en criminelen die Amerikaanse agenten en burgers doden.

Fallen Ghosts bevat vijftien nieuwe missies en vier nieuwe bazen. Spelers beginnen met een nieuw personage die al level 30 is spelers kunnen zichzelf omhoog werken naar level 35 en negen nieuwe skills leren. Er zijn zes nieuwe wapens.

'Zelda-game voor mobiele apparaten in ontwikkeling bij Nintendo'

Nintendo werkt volgens berichten aan een Legend of Zelda-game voor smartphones. Eerder verschenen al smartphone-games rond onder andere Pokémon en Super Mario.

Ingewijden zeggen tegen The Wall Street Journal dat Nintendo de mobiele Zelda-game waarschijnlijk na de aanstaande mobiele versie van Animal Crossing zal uitbrengen. Details over wat voor soort game het wordt ontbreken nog.

Animal Crossing voor smartphones is eerder al aangekondigd, en verschijnt waarschijnlijk eind dit jaar. Animal Crossing wordt de derde mobiele Nintendo-game die door het bedrijf zelf zal worden uitgegeven.

Na het grote succes van het door Niantic ontwikkelde Pokémon Go kwam Nintendo met mobiele games Super Mario Run en Fire Emblem Heroes voor Android en iOS. Waar de complete Mario-game eenmalig 10 euro kost, is Fire Emblem een freemium-game waar spelers kunnen betalen voor onder meer snellere voortgang.

Nintendo zei eerder dat Super Mario Run minder winstgevend bleek dan verwacht, en dat Fire Emblem Heroes meer omzet oplevert. Toch zegt Nintendo-directeur Tatsumi Kimishima dat zijn bedrijf de voorkeur heeft voor het betaalmodel van de Mario-game, waarbij spelers eenmalig betalen en dan toegang krijgen tot het hele spel.

De onlangs verschenen Zelda-game Breath of the Wild, voor Wii U en Switch, geldt als één van de best beoordeelde videogames ooit. Ook is het de bestverkopende Zelda­-game in de dertigjarige historie van de legendarische reeks.

Prachtige omgevingen in nieuwe Middle-earth: Shadow of War-trailer

In een nieuwe trailer van Middle-earth: Shadow of War worden nooit eerder vertoonde omgevingen onthuld.



Omgevingen als Cirith Ungol, Gorgoroth en het eiland Nurn komen aan bod in de onderstaande trailer. Naast beelden van kleurrijke landschappen worden ook brute gevechten en nieuwe vijanden getoond.

Het verhaal van Shadow of War speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings. Volgens ontwikkelaar Monolith bevat de game "een rijkere, persoonlijkere en uitgebreidere wereld" dan het origineel uit 2014. Het iconische Nemesis-systeem keert terug in Shadow of War en wordt dit keer toegepast op meer elementen uit de spelwereld.

Middle-earth: Shadow of War komt op 25 augustus uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De game is tevens speelbaar op Project Scorpio en PlayStation 4 Pro. Lees ook onze uitgebreide preview van de fantasy-game.



Nieuwe details Arms, game krijgt gratis dlc na release

Er zijn meer details bekendgemaakt over Switch-game Arms. Dat deed Nintendo in een Direct vannacht.

Zo zijn er in totaal tien personages getoond. Spring Man, Mechanica, Ninjara, Master Mummy, Ribbon Girl, Min Min en Helix waren eerder al aangekondigd, maar er zijn ook drie personages voor het eerst onthuld. De hoverboarder Kid Cobra, het robotduo Byte & Barq en Twintelle.

Elk personage heeft drie verschillende bokshandschoenen met krachten die onder zeven elementen vallen: vuur, bliksem, ijs, wind, schok, explosie en verblinding. Deze handschoenen zijn te combineren per vechter, waardoor er honderden combinaties mogelijk zijn.

Er is tevens meer informatie gegeven over de diverse modi. De belangrijkste modus is versus, waarin tegen anderen gespeeld kan worden. Er zijn normale gevechten waarin twee spelers het tegen elkaar opnemen, teamgevechten waarin twee spelers aan elkaar vastzitten met een koord en het tegen twee andere spelers opnemen, en minigames als volleybal, basketbal (waarbij vijanden in een basket moeten worden gedunkt), een schietbaan met schietschijven om kapot te slaan, survival met honderden vijanden die gedood moeten worden en een trainingsmodus.

Buiten versus zijn er ook andere modi. Zo is er een toernooi waarbij tien wedstrijden gewonnen moeten worden en de online modus party, waarbij lobby's van maximaal twintig spelers worden gemaakt en er diverse gevechten voor vier personen worden gehouden. Ook zijn er Ranked Matches waarbij spelers in rank omhoog en omlaag gaan. Natuurlijk kan er ook lokaal gespeeld worden. Tot slot is er een Arms Plaza, waarbij in-game geld die met gevechten worden verdiend uitgegeven kan worden aan nieuwe handschoenen.

Arms verschijnt op 16 juni voor Switch. Na lancering verschijnen er drie gratis updates waarin nieuwe personages, arena's en handschoenen zitten. Op 28 en 29 mei en 3 en 4 juni word de Arms Global Testpunch gehouden, waarbij spelers de game gratis kunnen uitproberen. Deze bètatest is nu via de Switch eShop te downloaden. De complete uitzending is hieronder te bekijken.

Eerste beelden van singleplayercampagne Splatoon 2 - Trailer

Nintendo heeft een nieuwe trailer uitgebracht van Splatoon 2, waarin de singleplayercampagne van de game voor het eerst getoond wordt.

De trailer werd getoond op het einde van een Direct-uitzending van Nintendo die afgelopen nacht online verscheen. Het vervolg op de populaire third person shooter verschijnt op 21 juli op Switch.

Daarnaast verschijnen op 21 juli ook drie nieuwe Splatoon-amiibo.Verder komt er op diezelfde dag ook een Switch-bundel met de game uit. Tot slot worden er ook een Switch Pro Controller en Switch-hoes in de stijl van Splatoon 2 gelanceerd. In de herfst komt er een Joy-Con set in de kleuren neongroen en neonroze.