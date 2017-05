Wat spelen we dit weekend? 20 en 21 mei

Het is weer bijna weekend en E3 2017 komt steeds dichterbij. Langzaam, maar zeker beginnen uitgevers en ontwikkelaars nieuwe games te tonen om alvast hype te creëren voor het gamingevenement waar we elk jaar halsreikend naar uitkijken. Voor nu richten we ons lekker op de games die we al in ons bezit hebben. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar gezien wat er al is uitgekomen dit jaar hebben we absoluut geen reden tot klagen. Kijk wat wij dit weekend spelen en laat in de comments weten wat jij speelt dit weekend!

Marcel Vroegrijk

Ik was even heel blij omdat ik dit weekend Puyo Puyo Tetris, Lethal League en Overcooked zou gaan spelen met Thijs. Blijkt dat ik helemaal niet uitgenodigd ben. De hoeveelheid agressie die nu door mijn lijf heengaat valt niet te beschrijven, maar ik kan 'm gelukkig kwijt in de 'gewelddadige ritmegame' Thumper die ik ook maar voor de Switch heb gekocht. Ik heb eerder deze week ook Dead Cells aangeschaft op Steam, een Early Access-indiegame die omschreven wordt als een combinatie van Dark Souls, Castlevania en alle duizenden roguelikes van de afgelopen jaren. Het spel is nog niet af, maar omdat de spelwereld er iedere keer anders uitziet nadat je dood bent gegaan, valt dat helemaal niet op.

Thijs Barnhard

Ik ben volgens mij al weken bezig met Alien Isolation en dat heeft alles te maken met het simpele feit dat ik deze game maar in korte sessies kan spelen. Daarvoor is het door een Xenomorph bewoonde ruimtestation de Sevastopol veel te griezelig. Ik ben nu echter bij de laatste paar missies aangekomen dus het is tijd dat ik al mijn moed bij elkaar raap om mijzelf door deze nachtmerrie heen te slaan. Ik kijk daarom ook wel uit naar zaterdagavond. Dan komen er namelijk wat vrienden over de vloer en dat betekent dat ik Puyo Puyo Tetris, Lethal League en Overcooked weer kan opstarten. Gezellig!

Lucas May

Zaterdag zit ik in totaal ongeveer zes uur in de trein om gezellig even langs te droppen bij een buddy in Groningen. Dat wordt dus sowieso een Switch in de rugzak en op zoek naar stroom voordat ik weer de trein terugpak. Ik ga de meeste tijd doorbrengen met Zelda: Breath of the Wild. Na een lange tijd het verslaan van de eindbaas te hebben uitgesteld, moet ik er uiteindelijk toch aan geloven en zal ik Ganon onder ogen moeten zien. Niet dat ik hem nou zo eng vind, maar ik wil het liefst deze game tot in de eeuwigheid spelen. Gelukkig heb ik nog genoeg shrines en Korok-zaadjes om te vinden. Verder doe ik natuurlijk een poging om de snelste tijd in Mario Kart 8 Deluxe neer te zetten voor onze Time Trial-challenge en ga ik nog de nodige konten schoppen in Super Mega Ultra Street Fighter 2 Hyper Fighting Ultimate Edition. Goed weekend!

Martin Verschoor

Ik kan dit copy pasten van de vorige week, want voor mij staat PlayerUnknown's Battlegrounds op het menu. Maar dsat doe ik niet, want dat zou te makkelijk zijn en moet toch een beetje een voorbeeld geven aan de rest. Zijn ze straks allemaal aan het copy pasten. Is natuurlijk niet de bedoeling. PlayerUnknown's Battlegrounds dus. Na een aantal weken ploeteren heb ik nu een goede tactiek om een vlammende start te maken in de game, je kunt namelijk best wel ver komen met je parachute wanneer je uit het vliegtuig springt door een beetje te wiegen en een snelheid van rond de 45 km/u aan te houden. Land je een beetje rustig en kan je flink wat goede wapens vinden, zonder dat er meteen drie man met een machete op je aan het inhakken zijn. Maar gebruik deze tip vooral niet, want dan zitten we straks we allemaal op het zelfde punt met machete's op elkaar in te hakken...en dan werkt mijn tactiek dus niet meer.

Michel Musters

Ik heb een paar weken pauze genomen, maar ben inmiddels de laatste loodjes aan het leggen in Zelda: Breath of the Wild. Ik heb tegen de 90 Shrines en drie van de vier Divine Beasts, dus het schiet aardig op. Wat blijft die spelwereld fantasierijk en constant verrassen! Ik kom Stables tegen op plekken waar ik toch echt dacht al geweest te zijn... maar blijkbaar niet. Ik ga voor de 100 %... behalve dan de Korok Seeds. Dat is toch niet te doen!

Dennis Mons

Dat gaat voornamelijk weer Zelda: Breath of the Wild worden, puur omdat ik gewoon niets anders wil spelen. Ben even een tijdje in de luwte geweest wat gamen betreft, maar dit is de perfecte game om weer dat verslaafde, magische gevoel te krijgen. En daarnaast word ik er verdomd rustig van, ondanks aanzienlijk wat frustrerende momentjes. I'm hooked!