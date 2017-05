Op Verzoek - De beste gaming-memes

Memes en games gaan al vele jaren hand in hand. Ieder jaar duiken er wel belachelijke, maffe of grappige dingen op in games die in een razend tempo over het internet vliegen. Wij hebben deze week de allerbeste memes uitgezocht en leggen gelijk even uit hoe ze zijn ontstaan.



My body is ready

Menig gamer kan het zich nog herinneren. De Nintendo Wii was nog geen jaar oud en werd vanwege de innovatieve manier van spelen meteen een enorme kaskraker. Om de doelgroep van de Wii te vergroten zou Nintendo op E3 2007 de Wii Balance Board aankondigen. Op het podium werd niemand minder dan bestuursvoorzitter van Nintendo Amerika Reggie Fils-Aime uitgenodigd voor een demonstratie van dat nieuwe accessoire. De eerste woorden die de beste man uitsprak toen hij op de Wii Balance Board ging staan waren de legendarische woorden: ‘My body is ready.’ Tien jaar en talloze memes later galmen deze woorden nog na als de dag van gisteren. De mafste memes zijn voortgekomen uit de simpele woorden die Reggie uitsprak om simpelweg aan te geven dat zijn lichaam gereed is voor actie. Als er ooit een meme-museum wordt opgericht dan is de Regginator, zoals hij ook wel genoemd wordt door fans, in ieder geval verzekerd van een plekje.

Arrow to the knee

Misschien wel een van de meest onverwachte meme-sensaties. Arrow to the knee werd in één klap populair na de lancering van de The Elder Scrolls V: Skyrim. De meme wordt vaak voorafgegaan door de zin ‘I used to be …’, gevolgd door arrow to the knee. De memorabele uitspraak heeft zijn status te danken aan de veelvuldige herhaling door verschillende bewakers in de game, wanneer ze de speler benijden om zijn of haar avonturierschap en het hunne weemoedig herinneren. Zoals je misschien al had verwacht begonnen gamers wereldwijd hun eigen versies van deze slagzin van Skyrim te bedenken. En zie daar een van de bekendste gaming-memes ooit. Laten we hopen dat The Elder Scrolls 6 ons net zoveel meme-materiaal gaat bieden.

Luigi’s Death Stare

Als blikken konden doden dan zou het voor zich spreken dat Luigi levenslang zat te brommen in de bajes. Mario Kart 8 (Deluxe) wordt over het algemeen gezien als het beste deel in de Mario Kart-serie, vanwege de hoeveelheid content en de ijzersterke gameplay. Wat de game misschien zelfs nog beter maakt is de manier waarop Luigi kijkt wanneer hij tegenstanders inhaalt. Zijn oncomfortabele blik is angstaanjagend en staat in sterk contrast met de vrolijke, kleurrijke en kindvriendelijke personages, racebanen en soundtrack van Mario Kart 8. Perfect voor fans dus om Luigi’s inmiddels iconische blik door de meme-generator te halen en de meest hilarische memes en video’s te maken. We zien Luigi’s Death Stare graag terug in volgende delen in de serie.

Leeroy Jenkins

Weinig memes zijn zo´n eigen leven gaan leiden als die van World of Warcraft-speler Ben Schulz, oftewel Leeroy Jenkins. Op een doodnormale speelavond bereidde Schultz een maaltijd, terwijl zijn team zoals gebruikelijk de gevechtsstrategie doornam voor de volgende uitdaging. Onwetend keerde hij terug en rende hij met zijn inmiddels wereldberoemde strijdkreet (“Leeeeeeeroy Jeeeeeeeenkins”) blind het gevecht in. Vanzelfsprekend kwam van de strategie niets meer terecht en kwamen Jenkins en al zijn vrienden om. De video werd dankzij Warcraftmovies.com ontzettend populair en de meme werd opgepikt door verschillende games. Leeroy Jenkins werd een personage in World of Warcraft en Hearthstone, kreeg eigen merchandise en fans wijdden zelfs een film aan zijn roekeloze daad.

It’s dangerous to go alone! Take this.

Een houten zwaard is een essentieel onderdeel van je uitrusting in de eerste The Legend of Zelda, maar de reden waarom Link deze krijgt is nou niet bepaald logisch. De oude man, wiens naam eigenlijk nog steeds niet bekend is, zegt namelijk: “It’s dangerous to go alone! Take this.”, waarna Link op pad wordt gestuurd met een houten wapen om Ganon te verslaan. In veel variaties op de meme wordt het zwaard vervangen door andere dingen, zoals kittens, een glas bier en een lightsaber.

Zerg Rush

Als Google een meme overneemt in de zoekmachine, dan is het duidelijk dat een game indruk heeft gemaakt. Zerg Rush is een aanvalstechniek uit de originele Starcraft, waarbij spelers in een hoog tempo Zerg-eenheden naar de vijand sturen om hun basis te verwoesten. Natuurlijk zijn ook hier vele variaties op gemaakt en worden de insecten ingewisseld voor bijvoorbeeld letters of duiven die alles en iedereen kaalvreten.

Half-Life 3 confirmed

Half-Life en Half-Life 2 hebben een cultstatus onder gamers. Sinds Half-Life 2: Episode 2 hebben de baanbrekende sciencefiction-first-person shooters van Valve geen vervolg meer gekregen, maar fans houden de moed erin. In 2007 meldde marketingregisseur Doug Lombardi namelijk dat er een derde deel onderweg was, en werd door website Team Rebellion een nieuwsbericht geplaatst met de kop: ‘Half-Life 3 confirmed.’ Gevoed door het registreren van het handelsmerk van de game in 2013 en de talloze geruchten wordt elke mogelijke aanwijzing nog steeds bestempeld als een bevestiging dat de game er daadwerkelijk aankomt. De beste memes bevatten Obama, Valve-oprichter Gabe Newell en vele wiskundige formules.

All your base are belong to us

In de jaren 90 was het niet makkelijk om viraal te gaan, maar het is shoot ‘em up-game Zero Wing toch gelukt, dankzij zeer slechte vertalingen. In een dreigend gesprek probeert de kwaadaardige leider CATS duidelijk te maken dat alle bases van de speler in zijn bezit zijn, maar in plaats daarvan zegt hij: ‘All your base are belong to us!’ De zin is een mooi voorbeeld van onbekende games die destijds slecht vertaald werden vanuit Azië. We hoeven natuurlijk niet uit te leggen dat de naam CATS leidde tot vele hilarische kattenplaatjes in de golf van persiflages.

Dat waren volgens ons de beste gaming memes. Natuurlijk zijn er nog een hoop andere iconische of memorabele taferelen in games die we niet snel vergeten. Laat weten in de comments welke er ook in dit rijtje passen en gooi er gelijk een paar ideeën bij voor de volgende Op Verzoek!