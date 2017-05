De vreemdste racegames ooit gemaakt

Deze maand verschijnt Drivegirls, een bizarre racegame waarin meisjes als een soort Transformers in snelle bolides veranderen en af en toe weer menselijk worden om een robbertje te vechten. Klinkt apart, maar het kan erger, getuige onderstaande lijst. Deze unieke racegames verwonderen ons nog namelijk steeds.

Yaris

Yaris is een slimme naam: er zijn maar weinig dingen die zo heten, dus weet je meteen waar het om gaat. Downloadde je dus Xbox Live Arcade-titel Yaris, dan wist je wat je kon verwachten: alleen die Yaris. Toyota maakte de game in 2007 gratis beschikbaar op de console met maar één doel: mensen enthousiasmeren voor die personenauto. Klinkt als een geweldig marketingidee, maar het is een aanfluiting. Je kan maar met één – niet bijster fascinerende – auto rijden en je krijgt door de abominabele graphics totaal geen gevoel van beweging.

Hooters Road Trip

Is er meer marketingellende? Zeker weten, dat kom je in dit artikel helaas vaak tegen. De Amerikaanse bar-/restaurantketen Hooters kwam in 2002 met een pc- en PlayStation-game waarin je in een auto door Amerika toert langs allerlei bekende Hooters-locaties. Spannend? Niet echt, maar met de roestbak waarin je begint is het best leuk om te proberen niet tegen ander verkeer aan te rijden. Als je goed rijdt dan krijg je toegang tot betere auto’s. Echter zijn die bakken zo fijn dat je totaal geen uitdaging meer uit de game kan halen. Tenminste, behalve de uitdagende Hooters-dames dan, want die staan bij elk virtuele restaurant weer klaar om je op te hemelen.

Driving School Sim

Een van de fijne dingen aan virtueel racen is dat je er geen rijbewijs voor nodig hebt. Sowieso is oefenen voor je rijbewijs niet het leukste tijdverdrijf: je wil gewoon dat papiertje hebben zodat je zonder een in je nek hijgende examinator de weg op kunt. Game Brick Studio dachtt daar anders over: daar werd een game gemaakt die geheel draait om het leren autorijden. Dat betekent: netjes stoppen voor het rode licht, je snelheid in de gaten houden, de ruitenwissers inschakelen bij regen en je gordel niet vergeten. Het resulteerde in een app die er niet al te best uit ziet en een pc-game met iets minder dramatische graphics. Niet dat dat boeit: de game is namelijk zo irritant door de slechte puntentelling (bij elke kilometer dat je te hard rijdt keldert je puntenaantal) dat je daar waarschijnlijk geen oog voor hebt.

Biker Mice from Mars

Het is een game waar sommige redactieleden vol nostalgische twinkelingen in de ogen aan terugdenken: Biker Mice from Mars. Het spel gebaseerd op de succesvolle animatieserie verscheen in 1994 op Super Nintendo. Zodra je opstart weet je al dat je niet veel kunt verwachten: dit spel schreeuwt Snickers. Overal is het logo van de chocoladereep te vinden en dat leidt af van die motormuizen, die het niet eens zo heel slecht doen in hun game. Je moet tegen andere gespierde muizen racen, waarbij je elkaar steeds opzij moet duwen of je zelf opzij wordt geduwd door bijvoorbeeld een aardverschuiving die een tegenstander als powerup heeft gekregen. De muziek in deze game is bovendien lekker fout: hij doet denken aan de stoere chiptunes uit Turtles in Time als Bebop en Rocksteady ten tonele komen.

Desert Bus

De bovenstaande games zijn vreemd, maar het wordt nog gekker: Desert Bus. In deze pc-game uit 1995 rijd je acht uur lang door de woestijn van Tucson naar Las Vegas. In een bus. De game is gemaakt door de entertainers Penn en Teller en hij schijnt nooit officieel te zijn uitgebracht. Het is een kunstwerk – een slaapverwekkend kunstwerk. Die acht uur zijn namelijk echt acht uur: realtime rijden.

Big Rigs: Over the Road Racing

Als je denkt dat een bus te groot is om in te “racen”, maak dan je borst maar nat. In Big Rigs uit 2003 door Stellar Stone LLC race je over de weg met een vrachtwagen. Daar is alles mee gezegd. Er werd beloofd dat je achterna zou worden gezeten door de politie, maar die is in de speelsessies van critici nooit aangetroffen. Big Rigs voelt dan ook als een game die niet af is. Het budget was maar 15.000 dollar en daarin is schijnbaar alleen maar ingezet op die ene vrachtwagen die jij bestuurt. De rest van de vehikels op de weg heeft namelijk geen AI, dus er gebeurt niks. Als kers op de taart klopt overigens zelfs het gedrag van je vrachtwagen niet: zo gaat deze heuvelop harder dan naar beneden, net zoals dat je achteruit sneller dan vooruit gaat. Nou vooruit, het kan nog erger: de vijfde en laatste race doet de game opnieuw opstarten als je hem selecteert en als je een andere race wel goed kunt opstarten en deze wint, dan staat er “You’re winner!” in beeld: “jij bent winnaar!” Juist. Waar is die 15.000 dollar toch gebleven?

Rock and Roll Racing

Na het dramatische Big Rigs gaan we naar een game met een positievere insteek: Rock and Roll Racing. Studio Silicon & Synapse, dat is opgegaan in Blizzard, maakte deze racegame in 1993 voor Mega Drive en Super Nintendo (met in 2003 nog een GBA-uitgave). Het rock and roll-gedeelte zit vooral in de soundtrack vol rock- en metal-nummers zoals Born to be Wild. De voice-over (Loudmouth Larry) is bovendien ook lekker 80’s metal: “LET THE CARNAGE BEGINNN-aaah!” De autootjes doen denken aan een soort monster truck-raket en je rijdt ermee op ietwat saaie circuits. Dat is geen ramp: dit is een game die draait om het dwarszitten van de vijand met bommen, raketten en vallen, en dat is dan ook waar je je vooral op concentreert. Uit dit artikel is Rock and Roll Racing verreweg een van de tofste games: hij voelt af.

Street Cleaning Simulator

Vind je Rock and Roll Racing iets te normaal voor dit artikel? Dan is hier een game die je dat doet vergeten: Street Cleaning Simulator. Je kent ze wel, die vierkante wagentjes van de gemeente die je straat eens in de zoveel tijd schoonvegen, terwijl ze bijna kleine kinderen van hun fiets rijden. Je kunt daar een hele game omheen maken, zo bewijst Excalibur Publishing. Je kent ze van Farming Simulator en het alom geprezen Garbage Truck Simulator, en nu dus ook van Street Cleaning Simulator. Als je iets in het leven wilt simuleren, dan is het wel straten vegen, toch? De game ziet er niet eens zo slecht uit trouwens, het is meer dat het hele concept letterlijk rotzooi is. In de straatveger ermee!

Japan World Cup

Japan World Cup, dat klinkt als een voetbalgame, maar dat is het niet. Sumoworstelen dan? Ook niet… Japan World Cup gaat over paardenracen. Het vreemde is echter dat de paarden er soms uitzien als koeien, of aliens… Ze hebben rare misvormingen en soms worden ze

echt (omdat het de bedoeling is) olifanten, yeti of tonnetjes. De Japan World Cup is waarschijnlijk de raarste racegame ooit gemaakt: de voertuigen zijn maar moeilijk te plaatsen.

Unirally

Unirally: het zou kunnen beteken dat je op een eenhoorn stapt of iets met een universiteit, maar niets is minder waar. Unirally draait geheel om het racen met eenwielers. Unicycles dus. In 1995 verscheen dit pareltje op Super Nintendo, gemaakt door DMA Design en Nintendo. In een 2D-wereld moet je zoveel mogelijk stunts doen, waardoor je eenwielertje harder gaat rijden en meer punten verdient. Het schijnt een enorm verslavend spelletje geweest te zijn, vanwege het innovatieve karakter en de uitdagende gameplay: spelers wilden het steeds beter doen. De moeilijkheid zit hem vooral in het juist landen, want je hebt maar één wiel om op te balanceren. En voor de studio zat de moeilijkheid hem uiteindelijk in Pixar: die maakte er namelijk een rechtszaak van omdat de eenwieler gestolen zou zijn van Red’s Dream (een kortfilm uit 1987).

Tot slot hadden we Wacky Wheels nog willen toevoegen vanwege de potloodventende egels, maar inmiddels weten we dankzij onder andere Diddy Kong Racing dat dieren in karts de normaalste zaak van de wereld zijn. Zijn er gekke racegames waar jij warme herinneringen aan hebt? Deel ze in de reacties!