Dit was het nieuws - Wachten op Red Dead en Far Cry 5 onthuld

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Far Cry 5 komt 27 februari 2018 uit - trailer

Far Cry 5 is onthuld: het spel verschijnt 27 februari 2018 op pc, PS4 en Xbox One.

Ubisoft onthulde vandaag een viertal nieuwe trailers. Far Cry 5 krijgt voor het eerst bestuurbare vliegtuigen om de open wereld te doorkruisen.

Eerder plaatste Ubisoft al een teaser trailer voor de openwereldgame. Far Cry 5 speelt zich af in Noord-West-Amerika; Hope Country, Montana is de speelomgeving.

Rechts zo die gaat

Centraal staat een extreemrechtse, religieuze familie die zichzelf Eden's Gate noemt. De antagonist, Joseph, staat aan het hoofd van deze familie. Aan de hoofdpersoon, een sherriff, de taak Joseph te arresteren. Ubisoft onthult drie hoofdpersonages in bijgaande trailers.

Voor het eerst in de serie kunnen spelers een vlieguig besturen. In Far Cry 4 was er al wel een bestuurbare mini-helikopter te vinden. Verder kan de gehele campaign in de coöpmodus gespeeld worden.

Far Cry 5 verschijnt 27 februari 2018 op pc, PlayStation 4 en Xbox One (eveneens op Scorpio). De PS4-versie krijgt extra content door een marketingdeal tussen Ubisoft en Sony.















Red Dead Redemption 2 uitgesteld naar lente 2018

Red Dead Redemption 2 komt niet langer dit jaar uit. De game is uitgesteld naar de lente van 2018. Ontwikkelaar Rockstar Games heeft dat maandagavond bekend gemaakt. Oorspronkelijk zou de game in de herfst van dit jaar verschijnen.

Rockstar Games stelt dat er meer ontwikkeltijd nodig is omdat het de eerste game is die het bedrijf uitbrengt op de huidige generatie spelcomputers, de PlayStation 4 en Xbox One. Grand Theft Auto 5, ook van Rockstar, verscheen weliswaar op de PS4 en Xbox One, maar werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de PlayStation 3 en Xbox 360.



Red Dead Redemption 2 is now set to launch Spring 2018 on PlayStation 4 and Xbox One. This outlaw epic set across the vast and unforgiving American heartland will be the first Rockstar game created from the ground up for the latest generation of console hardware, and some extra time is necessary to ensure that we can deliver the best experience possible for our fans.



We are very sorry for any disappointment this delay causes, but we are firm believers in delivering a game only when it is ready. We are really excited to bring you more details about the game this summer. In the meantime, please enjoy this selection of new screenshots from the world of Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 is het vervolg op westerngame Red Dead Redemption uit 2010, waarin spelers als John Marston een deel van de Verenigde Staten en Mexico verkennen.

Het vervolg biedt wederom een open wereld en krijgt ook een online component, waarschijnlijk vergelijkbaar met dat van Grand Theft Auto 5. Hierin kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in verschillende spelmodi.

Aanwijzingen voor Nintendo Switch-versie Call of Duty WW2

Call of Duty WW2 komt mogelijk naar de Switch. Activision heeft hun officiële website geüpdatet met de mogelijkheid om een Nintendo-account aan hun games te linken. Ook heeft ontwikkelaar Beenox, die verantwoordelijk was voor Nintendo-ports van eerdere Call of Duty's, een Tweet geplaatst die onthult dat ze werken aan een militaire shooter.

Voorheen was het enkel mogelijk om een PSN-, Xbox Live of Steam-account te koppelen op de website van Call of Duty, maar recent is hierbij een Nintendo-account verschenen. De knop verschijnt onder "mijn profiel" bij het inloggen en wijst op een mogelijke Switch-versie van Call of Duty WW2.

Daarnaast heeft ontwikkelaar Beenox een Tweet geplaatst die onthult dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een militaire shooter: We hebben twee vertegenwoordigers van het Canadese leger om ons te vertellen over hun ervaringen!"

De ontwikkelaar werkte eerder aan verschillende ports van Call of Duty games voor de vorige generatie consoles en aan verschillende Nintendo-games van Activision, zoals Skylanders.

Call of Duty WW2 verschijnt op 3 november. Bekijk hier de preview van Simon.

Geen Beyond Good & Evil 2 op E3 dit jaar

Beyond Good & Evil 2 is dit jaar niet te zien op E3, aldus de bedenker van de franchise, Michel Ancel.

"Ik denk niet dat E3 de beste plek is om BG&E2 te onthullen", aldus Ancel op Instagram . "Maar we werken aan de game dus de onthulling zou ergens dit jaar moeten plaatsvinden!"

Beyond Good & Evil was een adventuregame uit 2003 die op veel lof van critici en gamers kon rekenen. Een HD-remaster werd later uitgegeven. Een CGI-trailer van het aangekondigde vervolg werd jaren geleden door Ubisoft getoond, maar daarna verdween de game weer uit de spotlights. Inmiddels is duidelijk dat Ancel en Ubisoft aan het vervolg werken.

Ancel werkt ondertussen ook nog aan Wild, een game gesitueerd in de natuur waarin spelers diverse dieren kunnen besturen.

Spider-Man's Tom Holland getipt als jonge Drake in Uncharted-film

Tom Holland, de acteur achter Spider-Man in het aankomende Spider-Man: Homecoming, speelt een jonge Nathan Drake in de Uncharted-film.

De film zal als een prequel op de Uncharted-games functioneren, zo meldt Deadline , en tonen hoe Drake zijn vriend Sully voor het eerst ontmoet. Dit was ook te zien in Uncharted 3 via flashbacks. Sony zou Holland graag als een jonge Nathan Drake hebben gecast sinds het bedrijf de acteur in actie zag in Homecoming.

Sony Pictures probeert al jaren een film gebaseerd op de Naughty Dog-gamereeks van de grond te krijgen. In 2010 zou het bedrijf nog werken aan een Uncharted-film met Mark Wahlberg in de hoofdrol. Het is niet bekend wanneer de film moet verschijnen.

Modern Warfare Remastered komt op 23 juni mogelijk los uit

Een losstaande versie van Modern Warfare Remastered is mogelijk vanaf 23 juni verkrijgbaar.

De Duitse webwinkel GameNatix noemt de remaster van Call of Duty: Modern Warfare namelijk op zijn website en geeft 23 juni als releasedatum. Er staat een prijs van 37,99 euro bij.

Modern Warfare Remastered is tot nu toe alleen verkrijgbaar met een speciale editie van Call of Duty: Infinite Warfare. Activision gaf in eerste instantie aan dat de remaster nooit los verkrijgbaar zou komen, zodat spelers Infinite Warfare moesten kopen om er aan te komen.

Later gaf het bedrijf aan dat de remaster uiteindelijk wel losstaand zou verschijnen. Hier is echter nooit een releasedatum voor genoemd, maar volgens GameNatix is dat dus 23 juni. Het is niet bekend hoe betrouwbaar de releasedatum is, Activision zelf heeft nog niets gemeld.

GTA 5 is 80 miljoen keer verscheept, meer updates GTA Online onderweg

In een vergadering heeft de CEO van Take-Two, Strauss Zelnick, medegedeeld dat GTA 5 80 miljoen keer is verscheept. Net als de vorige maanden overtrof de game alle verwachtingen van de uitgever.

GTA Online is volgens Zelnick een belangrijke factor geweest in het succes van de game. Elk jaar werd er meer uitgegeven in de onlinemodus en Rockstar belooft "nog veel meer" uitbreidingen uit te brengen. Verder noemde hij de game "de vaandeldrager van creatieve uitmuntendheid in de gamesindustrie."

In februari maakte Take-Two nog bekend dat de game 75 miljoen keer werd verscheept. Eergisteren lukte het een programmeur om een zelfrijdende auto te creëren in GTA 5.

Nieuwe Dragon Age-game bevestigd door schrijver script

BioWare werkt aan een nieuwe Dragon Age-game. De maker van indiegame Sunless Sea schrijft een onderdeel in het script van de titel.

Dat blijkt uit een interview met Eurogamer . Alexis Kennedy onthult daarin dat hij na het maken van indiegame Sunless Sea weg is gegaan bij de studio die hij heeft opgericht om als freelance schrijver te werken. Zo is het gekomen dat hij nu samenwerkt met BioWare aan een nieuwe Dragon Age-game.

Kennedy kan niet al te veel details geven, maar meldt wel dat zijn gedeelte van het verhaal los staat van andere gedeeltes van de game. "Het is niet iets gigantisch, maar het is wel opvallend. Het is iets dat nog niet echt is behandeld in Dragon Age."

BioWare of uitgever Electronic Arts moeten zelf een nieuwe Dragon Age-game nog aankondigen. Inquisition was de derde game in de rpg-reeks en verscheen in 2014.