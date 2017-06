De gamereleases van de maand juni

Juni staat uiteraard in het teken van de E3. Het is die mooie tijd van het jaar dat we even onze consoles loslaten om te zien wat er voor vette games aankomen, om vervolgens te treuren dat het nog heel lang duurt voordat we sommige toppers kunnen spelen. Toch zijn er een aantal zoethoudertjes die je in juni zeker in de gaten moet houden!

Tekken 7 - (PlayStation 4, Xbox One & pc) - 2 juni

Het zevende deel in de Tekken-reeks is al ruim twee jaar speelbaar in arcadehallen in Japan. Op 2 juni zijn Westerse gamers aan de beurt om hun fightingskills te tonen in het nieuwste deel. De game bevat nog steeds alle klassieke gameplay-elementen die de Tekken-serie zo geliefd maakt bij spelers. Nieuw in de game zijn vloeiende overgangen van cutscenes naar verhaal en de zogenaamde Rage Moves. Wanneer je aan de verliezende kant van een ronde staat en driekwart van je gezondheidsbalk kwijt bent, zet je een speciale aanval in die immens veel schade doet en begint nadat een cutscene zich ontvouwt. Verder bevat de game een cinematisch verhaal waarvan kenners van de lore van de serie van zullen smullen.

The Elder Scrolls Online: Morrowind (PlayStation 4, Xbox One & pc) - 6 juni

Spelers keren in The Elder Scrolls Online: Morrowind terug naar de provincie Morrowind uit The Elder Scrolls 3. Naast het nieuwe gebied wordt een dertig uur durend verhaal toegevoegd, de nieuwe spelersklasse Warden met zijn War Bear-huisdier, alsmede een nieuwe 4v4v4 PvP-arenamodus genaamd Battlegrounds. De uitbreiding speelt zich zevenhonderd jaar voor de gebeurtenissen in The Elder Scrolls 3: Morrowind af, waardoor de ontwikkelaar enkele verschillen in de omgeving kan permitteren. Ook kunnen nieuwe spelers direct instappen in de nieuwe provincie, aangezien vijanden schalen naar het level van de speler in de mmo.

Ghost Recon: Wildlands ‘Fallen Ghosts’ DLC (PlayStation 4, Xbox One & pc) - 6 juni

De Ghost Recon: Wildlands-uitbreiding Fallen Ghosts is eigenlijk al in mei uitgekomen, maar dan alleen voor Season Pass-bezitters. De uitbreiding komt 6 juni voor alle Wildlands-spelers. Fallen Ghosts speelt zich af na de hoofdgame, terwijl er een burgeroorlog is uitgebroken. De Ghosts moeten het opnemen tegen de Extranjeros, een legergroepering met voormalige leden van het kartel, veteranen en criminelen die Amerikaanse agenten en burgers doden. Met vijftien nieuwe missies, vier nieuwe bazen, een verhoogde level cap, zes nieuwe wapens en een nieuw personage is er genoeg te doen in Fallen Ghosts.

Wipeout Omega Collection (PlayStation 4) - 6 juni

Wipeout Omega Collection is een collectie van banen en voertuigen uit de futuristische racegames Wipeout HD, Fury en 2048. Alle tracks van die games zitten met verbeterde graphics in de collectie en het spel draait op een resolutie van 1080p op PlayStation 4 en in dynamisch 4K op PS4 Pro. Daarbij is er hdr-ondersteuning en worden er 60 frames per seconde aangehouden. Ook geluidseffecten zijn volledig op de schop genomen. De game bevat 28 gelicenseerde nummers van onder andere Swedish House Mafia en The Prodigy.

Dirt 4 (PlayStation 4, Xbox One en pc) - 9 juni

Met Dirt 4 probeert Codemasters Dirt Rally te combineren met de toegankelijkere Dirt-games. De game houdt meer rekening met de voorkeuren van moderne racegamers, waardoor het bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk is om tegen andere auto’s te rijden en worden er buggy’s en trucks ter beschikking gesteld. Behalve nieuwe voertuigen om modder mee te spuiten, wordt ook een generator toegevoegd om willekeurige racetracks te vormen. Samen met de campaign en online mogelijkheden voor teams en competities moet deze toevoeging ervoor zorgen dat Dirt 4 tot in den treure speelbaar blijft.

Arms (Nintendo Switch) - 9 juni

Arms is een nieuwe vechtgame voor de Nintendo Switch en poogt motion-controls te gebruiken voor intense vuistgevechten. Personages met uitzonderlijk lange armen nemen het tegen elkaar op in arena’s, waarbij de verwisselbare Arms een grote factor zijn in het succes van spelers. Stoten worden gegeven met korte polsbewegingen en bewegen gebeurt met de analoge stick. Behalve de belangrijkste 1-tegen-1-modus, bevat de game ook modi voor meerdere spelers, de V-Ball-modus om te trainen en een 1-versus-100-modus. Tot slot zit er ook een verhaal verwerkt met de kleurrijke personages die Nintendo stapsgewijs uitrolt.

Final Fantasy 14: Stormblood (PlayStation 4 & pc) - 20 juni

Final Fantasy 14 begon ooit als een flop, maar is sindsdien uitgegroeid tot een succesvolle mmorpg, waarin talloze Final Fantasy-fans hun digitale leven leiden. Stormblood is het tweede uitbreidingspakket voor Final Fantasy 14. Het eerste wat opvalt aan de omgevingen van Stormblood is dat de uitbreiding sterke invloeden uit de Aziatische cultuur bevat, zoals tempels en landschappen waar bamboe en gekrulde bomen groeien. Daarnaast voert de uitbreidingen verschillende gameplayveranderingen door en worden nieuwe klasses geïntroduceerd. Square Enix laat dus opnieuw een frisse wind waaien in Final Fantasy 14.

Get Even (Xbox One, PlayStation 4 & pc) - 23 juni

Get Even stond oorspronkelijk gepland voor een release op 26 mei, maar werd door de aanslag in Manchester met een maand uitgesteld. 23 juni is het eindelijk zover en kunnen spelers aan de slag met deze psychologische thriller. In Get Even worden spelers wakker in een psychiatrische inrichting waar het een en ander heeft plaatsgevonden. Met een vuurwapen en een telefoon ga je op onderzoek uit om erachter te komen hoe je daar terecht bent gekomen en probeer je om onbekende redenen een jong meisje te redden. Get Even lijkt in ieder geval een surrealistische ervaring neer te gaan zetten.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PlayStation 4) - 30 juni

Onze jeugdheld Crash Bandicoot keert deze maand terug na een afwezigheid van zeven jaar. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy is een collectie van de eerste drie Crash Bandicoot-games die oorspronkelijk door Naughty Dog werden ontwikkeld. Ontwikkelaar Vicarious Visions is uiterst zorgvuldig te werk gegaan om Crash klaar te stomen voor de huidige generatie. De game blijft trouw aan de originele games en is volledig opnieuw gebouwd in prachtig 1440p en draait zelfs op 4K op de PlayStation 4 Pro. Fans van deze klassieke 3D-platformer kunnen al die oude levels opnieuw herleven met hun favoriete buideldier op de PlayStation 4 en voor nieuwkomers is dit de perfecte collectie om kennis te maken met Crash.



Ever Oasis (Nintendo 3DS) - 23 juni

Ever Oasis zou zomaar eens een van de laatste noemenswaardige games worden die we gaan zien op de Nintendo 3DS. De eigenaardige rpg ziet er kleurrijk uit en bevat gameplay-elementen die enigszins doen denken aan Tomodachi Life, maar dan in een fantasiesetting. Dat niet alleen, de producer van de game heeft zelfs nog gewerkt aan de legendarische rpg Secret of Mana. Net als in die klassieker ga je in Ever Oasis op avontuur met een groepje vrienden. Spelers kruipen in huid van hoofdpersonage Tethu die zijn eigen dorp moet creëren in de woestijn en vanuit daar op reis gaat om zijn/haar verloren broer terug te vinden. Ever Oasis lijkt in ieder geval genoeg content te gaan bieden voor 3DS-bezitters die misschien wel de laatste grote rpg op hun handheld willen ervaren.

