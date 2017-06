Deze films bieden verkoeling deze zomer – Geen gamefilms, wel naar de bios

De zomer biedt vrij weinig gamereleases, maar wel veel hitte. Heb jij geen zin om aan de bank vastgeplakt te zitten, dan raden we je aan naar de bioscoop te gaan. De ideale plek om de zomer te overleven: er komt geen streepje zonlicht binnen en het is er vaak ijskoud. Nieuwsgierig welke film bij je past? Wij geven je tips op basis van je gamegedrag.

De altijd-in-voor-een-goed-verhaal gamer

Behoren titels als Alan Wake, Mass Effect, Silent Hill, Portal 2, Firewatch of The Last of Us onder je favoriete games aller tijden, dan kunnen we stellen dat je van goede verhalen houdt. Laat jij je graag meevoeren door een spannende, ontroerende of anderzijds sterke vertelling? Dan zijn dit hoogstwaarschijnlijk de films voor je deze zomer.

It - 07 september - De meester der horrorvertellingen, Stephen King, maakte onder andere furore door het boek It (1986). Niet veel later volgde een verfilming met Tim Curry in de hoofdrol die nu nog steeds kleine kinderen van nachtmerries voorziet. De nieuwe verfilming belooft weer een stevig onderbouwd griezelfestijn te worden, met Bill Skarsgard (Hemlock Grove) als de angstaanjagende clown Pennywise en Jaeden Lieberher (Midnight Special) als Bill Denbrough. Regisseur is Andrés Muschietti (Mama).

Dunkirk - 20 juli - In het Franse Duinkerke werden de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog omsingeld door de Duitsers met een enorme slag als gevolg. Christopher Nolan (de Dark Knight-trilogie) vertelt deze historische gebeurtenis na in Dunkirk. Dunkirk is voor een klein gedeelte opgenomen in Urk, dus er zit een stukje Hollands glorie in. Daarnaast speelt Tom Hardy (Mad Max) de hoofdrol van Farrier en zien we Cillian Murphy (Inception, Sunshine) en Harry Styles (die zanger uit One Direction). Dunkirk bevat niet alleen een op waargebeurde feiten gebaseerde vertelling, maar ook spanning en actie.



Wish Upon - 20 juli - Of het verhaal van Wish Upon heel sterk wordt, dat is nog moeilijk in te schatten, maar in ieder geval zal het concept erachter je waarschijnlijk aan het denken zetten: je krijgt een doos met magische krachten, maar dat heeft wel de dood als gevolg. Wat ga je ermee doen? Er zijn rollen voor Joey King (Crazy, Stupid Love), Ryan Phillippe (Cruel Intentions) en Ki Hong Lee (The Maze Runner). Reden dat we deze film aanraden is vooral de regisseur: John Leonetti, die eerder cinematograaf was bij The Conjuring, The Mask en Insidious. Hij regisseerde bovendien Annabelle en Mortal Kombat: Annihilation (maar die vergeten we liever).





De altijd-voor-de-knockout-gaande gamer

Je bent helemaal in je nopjes met Tekken 7 en Injustice 2, of je zweert nog steeds bij Super Smash Bros. Als er maar geknokt wordt, dan ben jij van de partij. We hebben dan ook enkele fijne actiefilms voor je uitgezocht.



Wonder Woman - 15 juni - Hoewel niet iedereen even overtuigd was van Gal Gadot (James Bond) als Wonder Woman, zijn de eerste reacties van recensenten op de film Wonder Woman positief. Vooral als je van Injustice en superhelden houdt, is dit een inkoppertje. Amazone-prinses Diana moet in deze flick een oorlog zien te stoppen op aarde, waarbij ze haar goddelijke krachten goed moet inzetten. In de film zijn onder andere Chris Pine (Star Trek) als Steve Trevor en Victoria’s Secret-engel Doutzen Kroes als Venelia te zien.



The Hitman’s Bodyguard - 17 augustus - Houd je juist van die over de top fighters met schreeuwerige voice-overs en rondstuiterende vrouwelijke vormen, dan is The Hitman’s Bodyguard meer een film voor jou. Die neemt zichzelf namelijk aanzienlijk minder serieus. Actie wordt gecombineerd met comedy in deze prent van regisseur Patrick Hughes (Red Hill). Hoofdrollen zijn voor Ryan Reynolds (Deadpool), Salma Hayek (Desperado) en Samuel L. Jackson (Pulp Fiction).



Baby Driver - 29 juni - Het klinkt een beetje suf, maar Baby Driver is een actiefilm die niets met baby’s te maken heeft. Deze film van Edgar Wright (Shaun of the Dead) draait om een zaak van geweldpleging die compleet uit de hand loopt. Maak je klaar voor een sterrencast: Lily James (Cinderella), Kevin Spacey (Se7en), Jon Bernthal (The Walking Dead), Jon Hamm (Mad Men) Jamie Foxx (Django Unchained) en Ansel Elgort (Insurgent).

De ik-word-zo-vrolijk-van-platformers gamer

Van jou hoeft het allemaal niet zo serieus, jij gaat liever voor blij, kleurrijk en soms liever een tikkeltje kinderachtig. Dit wordt een mooie zomer voor je.



Baywatch - nu - Het is fout, het is jaren ‘90 en The Rock zit erin. Baywatch moet de zomerfilm van 2017 worden met Zac Efron (17 Again), Alexandra Daddario (San Andreas) en dus Dwayne Johnson (Fast & Furious 6). Vooralsnog flopt hij in Amerika en zijn de reviewscores slecht, maar dit is een guilty pleasure voor mensen die een luchtige film willen zien om te lachen. Seth Gordon is de regisseur, hij is bekend van Horrible Bosses en The King of Kong.



Girls Night Out - 26 juli - Deze film wordt in de markt gezet als een chickflick, maar is waarschijnlijk meer van het kaliber Bridesmaids, dus we raden hem toch aan. In deze film over een vrijgezellenfeest dat uit de hand loopt wanneer de stripper het leven laat, zien we bekende sterren: Scarlett Johannson Ghost in the Shell), Kate McKinnon (SNL) en Zoë Kravtiz (X-Men: First Class). De regie van deze comedy is in handen van Lucia Aniello (Broad City).

Despicable Me 3 - 28 juni - Als jij je bewust bent van het feit dat animatiefilms echt niet alleen voor kinderen zijn, dan raden we Despicable Me 3 aan. Deze animatiefranchise die dankzij de Minions onsterfelijk is geworden, bevat stemmen van onder andere Steve Carell (The Office), Kristen Wiig (Bridesmaids) en Trey Parker (South Park). Hoofdrolspeler Gru neemt het in deze film op tegen een slechterik, omdat zijn broer dat aan hem vraagt. Natuurlijk komen ook de Minions en zijn schattige dochters terug om de film van extra humor te voorzien. Regisseurs zijn Kyle Balda (The Lorax) en Pierre Coffin (Despicable Me).

De ik-wil-alleen-maar-first-of-third-person gamer

Call of Duty, Battlefield, Halo, Destiny, Overwatch en Counter-Strike: zijn dat helemaal jouw games, dan zijn dit hopelijk helemaal jouw films deze zomer.



Alien: Covenant - nu - Veel shooters spelen zich af op andere planeten, waarbij meestal ruimtewezens de slechteriken zijn. In Alien: Covenant is het buitenaardse leven ook niet bepaald vriendelijk. Deze film van Ridley Scott (The Martian) wordt veel vergeleken met Prometheus en schijnt vooral de eerste helft enorm sterk te zijn. Er zijn rollen voor Michael Fassbender (Assassin’s Creed), Katherine Waterston (Inherent Vice) en Billy Crudup (Almost Famous).



The Wall - 8 juni - Als je een echte scherpschutter bent, dan wil je naar The Wall toe. Hierin zijn twee Amerikaanse soldaten het doelwit van een sniper, en er zit maar één muur tussen hen en hun vijand. Doug Liman (Edge of Tomorrow) doet de regie van de film, waarin Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), John Cena (Trainwreck) en Laith Nakli (The Visitor) schitteren.



Transformers: The Last Knight - 22 juni - Call of Duty wordt dankzij zijn filmische cutscenes vaak vergeleken met het bombastische Transformers. Deze films kijk je niet voor een goed verhaal: je kijkt ze voor de actie en vooral het visuele spektakel. Michael Bay (Armageddon) regisseert, terwijl Mark Wahlberg (The Fighter) de hoofdrol speelt in deze film waarin onze favoriete transformerende robots met zwaarden vechten.

De indies-zijn-alles gamer

Krijg jij kippenvel bij het horen van Transformers en Call of Duty? Houd jij het graag klein en bijzonder? Dan houd je waarschijnlijk van indiegames: de wat obscuurdere spellen van deze wereld. Het equivalent in film is de art house prent, maar soms zijn er ook Hollywood-films die van de bewandelde paden afstappen.

Una - 13 juli - Een van de koninginnen der art house is Rooney Mara, die in Una de hoofdrol speelt van een vrouw die door research bij een oudere man terecht komt, waarna ze samen in de geschiedenis duiken, wat de nodige emotie en verrassing met zich meebrengt. Benedict Andrews heeft pas een film geregisseerd voordat hij aan Una begon, namelijk National Theatre Live: A Streetcar Names Desire, maar Una wordt ondanks de weinig ervaren stuurman zeer goed ontvangen.



Kill Switch - 1 juni - Nog een onervaren regisseur is de Nederlandse Tim Smit, die voor het eerst een speelfilm doet. Smit besloot Kill Switch te maken nadat zijn short What’s in the Box? maar liefst 2,6 miljoen views op YouTube kreeg. Grappig genoeg is Kill Switch ook interessant vanuit een gamerperspectief. Niet dat Nintendo’s nieuwe console er iets mee te maken heeft, maar er wordt gezegd dat de short doet denken aan Half-Life. Of de film dat ook doet, kun je uitvinden in de bios deze zomer.



Atomic Blonde - 17 augustus - Het vrouwelijke antwoord op John Wick is Atomic Blonde, een MI6-agente die tijdens de Koude Oorlog naar Berlijn gaat om een moord te onderzoeken. Charlize Theron (Mad Max) speelt de hoofdrol in deze door David Leitch (John Wick) geregisseerde prent. Leitch is zelf jarenlang stuntman geweest en Atomic Blonde zit naar verwachting dan ook vol spectaculaire actie. Waarom je hem als indiefan zal waarderen? De verwachting is dat Atomic Blonde een bijzonder stijltje heeft en een interessante keuze in shots.

De neem-me-mee-op-avontuur gamer

Je neemt nooit deel aan discussies over of Tomb Raider beter is dan Uncharted, omdat je ze allebei geweldig vindt. Jij gaat graag op reis, je onderzoekt nieuwe werelden en je verzamelt nog wat mooie souvenirs onderweg. De onderstaande films bieden je ook avontuur.



The Dark Tower - 24 augustus - Fans wachten al een eeuwigheid op deze Stephen King-verfilming. The Dark Tower draait om de schietgrage scherpschutter Roland Deschain, die in een soort post-apocalyptisch Wilde Westen op zoek gaat naar de mythische donkere toren. Hij hoopt er werelden mee te redden – die van hem, maar ook die van ons. Deschain wordt gespeeld door Idris Elba (Prometheus) en is geregisseerd door Nikolaj Arcel (The Girl With the Dragon Tattoo).



The Mummy - 7 juni - Tom Cruise krijgt het aan de stok met een eeuwenoude mummie-vrouw in The Mummy. In deze flick zijn ook Russell Crowe (A Beautiful Mind) en Annabelle Wallis (Annabelle) te zien. Regie is in handen van Alex Kurtzman (People Like Us). Hopelijk heeft The Mummy dat Indiana Jones-gevoel dat we al jaren bijna alleen uit games kunnen halen.



Valerian and the City of a Thousand Planets - 26 juli - Iets heel anders dan, want in Valerian and the City of a Thousand Planets speelt het avontuur zich af in de ruimte. Regisseur Luc Besson (schrijver van The Fifth Element en regisseur van Lucy) is een grote naam in de filmwereld, dus hebben we ondanks dat dit een typische young adult-film lijkt, toch hoge verwachtingen. De cast bestaat ook uit fascinerende mensen: Dane DeHaan (Chronicle), Ethan Hawke (Before Sunset), Rutger Hauer (Blade Runner), Rihanna (Battleship) en Cara Delevingne (Suicide Squad).



Genoeg redenen om fris te worden in de koele bioscoop deze zomer. Dit is slechts een selectie van wat er in de bioscoop te zien is, dus houdt ook de Bioscoopstoel in de gaten voor meer filmtips. Die rubriek verschijnt elke maandag op InsideGamer!



Geschreven door: Laura Kempenaar