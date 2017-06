WTF Update 337: Ingrediënten paddenstoelen in Mario Bros. onthuld

Nog een week en dan is het eindelijk zover. E3 2017 is dan eindelijk een feit, maar eerst willen we jullie natuurlijk weer verrassen met een vette WTF-update. We krijgen blijkbaar niet alleen Overwatch: Anniversary Edition, maar ook een Dance Edition! Ook is het beter om niet te springen met Magikarp. Je ziet het in de WTF-update van deze week!



E.Z.

Perfect timing

Het nieuwe logo van Ubisoft komt natuurlijk niet uit de lucht vallen

This is...A REMASTER OF RELIC!

Magikarp, ju....Nevermind

En wij maar denken dat die paddenstoelen uit zichzelf wonderen verrichten

Turks nieuwsprogramma presenteert ARMA 3-gameplay als werkelijkheid...goed bezig!



Laten we hopen dat er niet om geld gespeeld werd

Gelukkig is Yoshi wat vrolijker dan Luigi tijdens het passeren

Hmm...had Blizzard nou een shooter of een dansgame gemaakt?

Voor de gamers onder ons die deze referentie herkennen, thumbs up!