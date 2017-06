DiRT 4 Rally Experience - Gummen met een Mitsubishi Evo

Martin en Joe werden uitgenodigd om op een verlaten militair vliegveld even goed los te gaan met DiRT 4 en een Mitsubishi Evo....maar dan in het echt. Dat hoef je ze natuurlijk geen twee keer te zeggen, dus een trip naar Duitsland was zo gemaakt. Een dag lang blafhard door bochten driften en daarna nog even lekker de game spelen...klinkt niet gek toch? En dat was het ook zeker niet. Na een flink aantal uren klooien in het echt op de track, maar natuurlijk ook in de game, lijkt het er op dat DiRT 4 een zeer complete rally-game gaat worden.