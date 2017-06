Wat spelen we dit weekend? 3 en 4 juni

Het laatste weekend voor E3 2017. Tijd om extra veel te genieten van de games die we nu nog spelen, voordat E3 al onze kostbare tijd opslokt om al het nieuws te volgen. Lees hier wat wij spelen en laat weten wat jij gaat spelen met dit warme weer. Wat je ook gaat doen dit weekend, geniet van je zomerse weekend!

Ron Vorstermans

Dit weekend ga ik weer voor Star Trek: Bridge Crew, toch wel een van de leukste games die ik dit jaar gespeeld heb. Dat komt volledig door de besturing. Ik dab me echt helemaal de moeder met Ferdi. Alle kracht naar stuurboord? DAB! Terugschieten op Klingons? DAB! Je snapt, we zijn geen fijn duo om mee samen te spelen, maar leuk is het wel. Voor ons dan.

Derek Taal

Dit weekend ga ik proberen om in ieder geval twee personages uit Tekken 7 een beetje onder de knie te krijgen. Tot nu toe veel tijd in de practice modus doorgebracht om elk personage te leren kennen, maar dit weekend waag ik me op het online strijdtoneel. Momenteel word ik daar compleet afgemaakt door de Japanse en Koreaanse spelers, dus hopelijk daalt het niveau weer een beetje als meer spelers de game (voor het eerst) in handen krijgen. Verder balanceer ik de competitiestress uit met wat hersenloos vermaak in Dragon Quest Heroes 2.

Lars Cornelis

Ik zit momenteel heel erg diep in Prey. Wat een heerlijke game. Geweldige science fiction setting die regelmatig fuckt met je hersens. Misschien niet zoveel als de originele Prey, maar dat neem ik voor lief. Ik kan niet wachten om het mysterie va Talos I en die smerige zwarte buitenaardse basterds te ontrafelen. Eens kijken of dat dit weekend gaat lukken. Mocht ik wat tijd over hebben, duik ik graag verder in Star Trek: Bridge Crew, al is de temperatuur misschien niet zo geschikt om een vr-bril op te zetten.

Martin Verschoor

Wat een heerlijke game is Injustice 2 toch, de singleplayer campaign is echt insane vet. Als je ook maar een klein beetje liefde hebt voor superhero's, dan zou ik sowieso even koekeloeren naar Injustice 2. Het verhaal, jawel een verhaal, wordt door prachtige video's op je scherm getoverd en daarnaast speelt de game ook nog eens als een zonnetje. Ik ga dus aan de Injustice 2 en daarnaast wat potjes PUBG, want dat blijft vet.

Simon Zijlemans

Ik zit in die rare fase dat je net een game weglegt waar je 100+ uur in hebt zitten (Nioh) en dat de volgende klaar ligt. Voor mij is dat Horizon: Zero Dawn, maar ik kan me (ook door het weer) er nog even niet toe zetten om weer zo'n tientallen uren durende game in te duiken. Waarschijnlijk gooi ik dit weekend dan ook sneller wat vertrouwd voer aan. Titanfall 2 heeft een nieuwe map en ik heb de afgelopen dagen alweer lekker wat potjes geknald en ook Injustice 2 en Tekken 7 liggen hier naast de PlayStation. En wie weet, misschien waag ik me tóch aan Horizon en ben ik binnen no time verslingerd.

Brian Artiles Govita

Dit weekend ga ik voor het eerst Injustice 2 opstarten. Hopelijk word ik dit weekend meteen een stuk beter, want mijn eerste potjes hier op de redactie verliepen namelijk niet zo best. Hopen op het beste dan maar. Daarnaast ga ik weer eens verder met Horizon Zero Dawn, een game waar ik inmiddels veel te lang mee bezig ben. Hoewel de game absoluut vet is hoop ik er toch snel doorheen te kunnen komen om eindelijk te beginnen met The Witcher 3. Ergens schaam ik me dat ik die game nog steeds niet gespeeld hebt. Maar goed, alles op z'n tijd.

Jacco Peek

Dit weekend wordt het maar eens tijd om naar Kuikduin af te reizen en wat Pokémon te vangen. Ik heb een lange tijd niet meer gespeeld, maar het mooie weer en het bijgelegen strand hebben me toch overgehaald om m´n pet achterstevoren te draaien en op avontuur te gaan. Binnenshuis ga ik waarschijnlijk nog wat lootboxes meepikken in het Anniversary-evenement van Overwatch of toch wat shrines doen in Zelda voordat ik Ganon versla.

Thijs Barnhard

Ooohohooohooooohoooooo! Ik heb de hele week al de theme song van ARMS in mijn hoofd en dat is geen toeval. Dit weekend kun je namelijk weer een paar uur ARMS spelen. Reken er maar op dat je mij online tegenkomt. Een kleine waarschuwing voor iedereen die hetzelfde van plan is: ik ben super goed in die game. Ik ben momenteel ook bezig met Nier: Automata en hoewel ik nog niet verschrikkelijk ver ben heeft die game mij nog niet helemaal gegrepen. Hopelijk kan ik daar dit weekend verandering in brengen!