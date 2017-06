IG Q&A: Wat is de beste fighter ooit?

Twee weken terug lieten we jullie weten wat onze favoriete shooters ooit zijn en waarom, maar er zijn natuurlijk veel meer leuke genres en het fightergenre is daar absoluut een van. Daarom lees je in de IG Q&A van deze week welke fighters wij de beste ooit vinden.

Simon Zijlemans

Oh shit, ik wist dat deze dag ooit zou komen. Vooropgesteld: er zijn maar twee mogelijke antwoorden in mijn leven en dat zijn Dead or Alive 2 en Street Fighter 3: Third Strike. Beide games zijn perfect. De een als driedimensionale Fighter, de ander als summum van de 2D-Fighter. Aangezien ze allebei even goed zijn, moet ik me keuze toch op eigen ervaring baseren. Third Strike speelde ik altijd op toernooien en en dagelijks met de beste spelers van Nederland en hoe tof dat ook was, ik heb helaas nooit hun niveau kunnen halen. Toen ik Dead or Alive 2 daarentegen eenmaal.onder de knie had, ben ik nooit meer verslagen. Ik heb zelf nooit meegedaan aan toernooien, maar er was een Nederlands kampioen die ik 2 keer op een eventje echt vernietigd heb. Ik werkte in die tijd zelfs in een gameshop waar mensen heen kwamen om mij proberen te verslaan met Dead or Alive 2. Dat is nooit iemand gelukt, dus kies ik voor die game. DOA2, ik hou van je.

Michel Musters

Tja, daar vraag je mij wat. Ik ben helemaal niet zo'n fan van fighters. Ik heb gewoon het geduld niet om een personage te masteren en er zo goed in te worden dat ik online iedereen afmaak. Vroeger, toen internet nog niet bestond, kon ik er nog wel van genieten, waarschijnlijk omdat mijn vrienden er nog slechter in waren. Denk aan Street Fighter 2 Turbo en Killer Instinct. De beste herinneringen heb ik aan de laatste fighter waar ik echt plezier mee heb gehad: Tekken 2. Die game speelde ik echt religieus.

Dennis Mons

Het doet pijn in mijn hart dat ik niet gewoon lomp International Karate op de C64 kan roepen. Die game had een enorme impact op de me als 10-jarig jochie. Maar laten we ook realistisch blijven; om nou te zeggen dat het een heel uitgebreid gebeuren was: neen. Dus wilde ik in eerste instantie met Simon meegaan met Dead or Alive 2 op Dreamcast (hoe vét was het dat je mensen van dingen af kon trappen... oh en boobies, maar dat terzijde), maar ik ga toch voor Soul Calibur, het eerste deel, ook op Dreamcast. Hoewel er later nog betere delen uitkwamen (en het vet was dat je met Link/Spawn en Heihachi Mishima in de respectievelijke GameCube-, PS2- en Xbox-versies kon spelen, had deel één echt een enorme impact. Iedereen kon het spelen, dus de ideale partygame, maar als je grabs en blocks wist te masteren en combo's aan elkaar kon knopen, had je enorm intense potjes. SC was de shit. Oh en overigens nog een honorable mention van Powerstone: heerlijk hectische fighter met awesome graphics, omgevingen, power ups en wapens. Ga die zeker ook een keer spelen.

Derek Taal

Hoewel ik tijdens de PlayStation 2-generatie vele uren (die beter aan schoolwerk besteed konden worden) in diverse fighting games stak, speel ik ze tegenwoordig zelden meer. Mijn favoriete fighting game komt dan ook uit dat tijdperk, maar een keuze maken is lastig. Dead or Alive 2 heeft maandenlang plezier gegeven in de Tag modus, Soul Calibur 2 is lekker laagdrempelig en zou ik vandaag de dag nog moeiteloos oppikken en Virtua Fighter 4 heeft me jaren van mijn leven gekost zonder dat ik er echt goed in ben geworden. Als ik écht eerlijk ben en kijk naar welke game ik het meeste heb verslonden (en nog recentelijk heb gespeeld) is het toch wel Capcom vs SNK 2. Fantastische 2D-fighter met een grote cast aan diverse personages, prachtige backgrounds en sprites, en een hoog speeltempo.

Brian Artiles Govita

Ik was er altijd van overtuigd dat Street Fighter 2 de beste fighter ooit is, maar vandaag de dag moet ik toch tot de conclusie komen dat Super Smash Bros. 4 voor mij de beste fighter is. Voor Super Smash Bros. geldt het simpele gezegde: 'Easy to learn, hard to master'. De simpele knoppencombinaties, zijn voor iedereen een eitje om te onthouden, maar voor de doorgewinterde Smash-spelers komt er zo veel meer diepgang bij kijken. De physics en besturing zijn voortreffelijk en geven spelers in tegenstelling tot veel fighters fighters veel meer ruimte om te improviseren met combo's. Mocht er op E3 2017 een nieuw deel aangekondigd worden dan wordt het maar eens tijd om een Switch op de kop te tikken.

Thijs Barnhard

Ik heb nooit het geduld gehad om allerlei knoppencombinaties uit mijn hoofd te leren dus de meeste fighting games zijn niet echt voor mij gemaakt. In plaats van Street Fighter speel ik daarom liever games die makkelijk te leren zijn, maar moeilijk te meesteren. Wat mij betreft is Super Smash Bros. Wii U daar het ultieme voorbeeld van. Het gevechtsysteem is simpel en leuk en als mijn kont te hard geschopt wordt vermaak ik mij altijd nog met het enorme roster van Nintendo-personages. Ik heb onlangs wel de singleplayer van Injustice: Gods Among Us gespeeld en tegen het einde aan kreeg ik de combo's eindelijk een beetje onder de knie. Misschien wordt het ooit nog wat met mij en 'echte' fighting games.