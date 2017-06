Laatste kans!: Win Philips TV in het Mario Kart 8 Deluxe toernooi!

De deelnemerslijst begint al flink te groeien, maar de inschrijving is nog niet afgelopen! Pas maandag gaat onze beste buur Gamer.nl de uiteindelijke 16 gelukkige Mario Karters uitnodigen om naar het toernooi op Schiphol te komen. Dus als je nog mee wilt doen en een Philips TV met bluetoothspeaker wilt winnen?: Je maakt nog kans. Dus ben je goed in een potje Mario Kart, schrijf je in voor het speciale Mario Kart 8 Deluxe-toernooi met die hele toffe hoofdprijs.

In samenwerking met Philips TV organiseert onze gewaardeerde collega's van Gamer.nl een groot Mario Kart 8 Deluxe toernooi! Want het spelen van een game op een OLED TV met Ambilight moet iedereen een keer geprobeerd hebben. Strijd tegen vijftien andere deelnemers om een prachtige Philips TV met bluetoothspeaker. Dus start je motoren en begin maar vast met oefenen.

Het toernooi vindt 24 juni plaats op Schiphol van 20:00 uur tot 22:00 uur. De regels zijn simpel:



16 spelers (18 jaar of ouder)

150cc op door ons gekozen tracks

Een voorronde van vier matches met vier spelers

Een finaleronde met de winnaars van de voorronde

De TV's van Philips met Ambilight-functionaliteit zijn ideaal voor gamers omdat de verlichting achter het scherm de speelervaring een nieuwe dimensie geeft. De slimme Ambilight-sensoren weten welke kleuren er in het spel te zien zijn en projecteren deze op de muren van jouw slaap- of woonkamer. De games die jij speelt bevinden zich niet langer alleen op het televisiescherm, maar treden daar met een Phillips Ambilight Smart TV buiten. Een ervaring die we geen enkele gamer willen ontzeggen dus!

Naast het toernooi is er natuurlijk ook de ruimte om onder het genot van een hapje en een drankje een praatje te maken met een paar van onze redacteuren, Tekken 7 te spelen en meer te leren over de Philips Ambilight Smart TV. Om 22:00 uur moet er helaas toch echt een einde aan het evenement komen en gaat één van jullie naar huis met een gloednieuwe, hypermoderne televisie, namelijk de Philips TV 5211.

Heb jij zin in een gezellige avond, sta jij altijd eerste in Mario Kart en wil je die grandioze TV winnen? Meld je dan gelijk aan op het invulformulier via deze link.