Kijk hier om 23:00 uur naar de Microsoft-persconferentie

Om 23:00 uur is het eindelijk zover: Microsoft onthult Project Scorpio in al zijn glorie. De livestream is hieronder in te bekijken op hun Twitch-kanaal, dus kijk gezellig mee!

Ongetwijfeld krijgen we ook een eerste blik op Forza Motorsport 7 en wordt verwacht dat Sea of Thieves en Crackdown 3 ook op de persconferentie worden getoond. Verder is het waarschijnlijk dat Middle-earth: Shadow of War aanwezig is en hopelijk heeft Phil Spencer nog een verassing voor ons.



