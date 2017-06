Kijk hier om 03:00 naar de Sony-persconferentie

Uit de poll op InsideGamer.nl bleek dat de bezoekers het meeste uitkijken naar wat Sony gaat tonen op de E3, en vannacht om 03:00 uur is het dan eindelijk zover.

Sony heeft in potentie een hoop games om te tonen. The Last of Us 2, God of War en Spider-Man zijn slechts een greep uit wat de uitgever kan laten zien. Mogelijk wordt ook nog een handjevol nieuwe titels aangekondigd, dus neem een flinke bak koffie en kijk mee met de livestream.



